Documentarul românesc „După cioate”, selectat în competiția Festivalului Internațional de Film de la Cracovia

Documentarul românesc „După cioate” / „Tooth And Nail”, produs de Manifest Film și semnat de Mihai Gavril Dragolea și Radu Mocanu, a fost selectat în competiția internațională a Festivalului de Film de la Cracovia, unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice europene dedicate filmului documentar.

Ce începe ca o documentare despre lupta unor localnici care reclamă nereguli în exploatarea forestieră din România se transformă, treptat, într-o confruntare directă cu absurdul, violența și impunitatea. Printr-o abordare personală și o implicare directă în subiect, documentarul surprinde prețul pe care îl plătesc cei care încearcă să apere natura într-un sistem ostil, informează un comunicat a producătorilor filmului.

Un film născut dintr-un fenomen de rezistență digitală

Conform comunicatului citat, documentarul a fost filmat între 2021 și 2023, în mare parte în munții Sucevei. Proiectul a pornit de la observația unei noi forme de protest în România: localnici care transmiteau live din păduri, confruntând direct exploatatorii de lemn și autoritățile pe care le considerau complice. Un fenomen de „haiducie digitală”, care îmbina tehnologia și activismul grassroots, lua amploare. Însă, pe măsură ce filmul avansa, perspectiva s-a schimbat dramatic, iar regizorii s-au trezit implicați direct în realitatea pe care încercau să o documenteze.

De la documentare la supraviețuire

„După cioate” urmărește doi regizori care documentează povestea unui fost om de afaceri transformat în eco-activist, hotărât să expună mafia lemnului din România. Însă călătoria lor ia o turnură violentă atunci când, în mijlocul unei păduri, sunt atacați de un grup de 12 indivizi înarmați. Unul dintre regizori suferă pierderi de memorie în urma loviturilor. Celălalt reușește să fugă și să sune la poliție.

Între timp, activistul își negociază viața. Camerele sunt distruse și toate materialele filmate sunt pierdute. În fața acestei realități dure, fiecare dintre ei încearcă să găsească un sens în ceea ce li s-a întâmplat. Luând o turnură neașteptată, regizorii ajung să înțeleagă că filmul pe care încercau să-l facă nu mai poate fi ceea ce sperau.

„Am Documentarul românesc „După cioate” / „Tooth And Nail”, produs de Manifest Film și semnat de Mihai Gavril Dragolea și Radu Mocanu, a fost selectat în competiția internațională a Festivalului de Film de la Cracovia, unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice europene dedicate filmului documentar.pornit acest film crezând că documentăm o formă de activism emergentă, însă am ajuns să trăim pe pielea noastră riscurile pe care le implică. În România, să aperi pădurile înseamnă să te pui în pericol, iar noi am descoperit asta într-un mod pe care nu ni l-am imaginat. Această selecție la Cracovia este importantă pentru că pune în discuție o temă care depășește granițele unei țări: cum protejăm natura atunci când legea e de partea celor care o distrug?”, au declarat, în comunicatul citat, Mihai Gavril Dragolea și Radu Mocanu, regizori.

Filmul este produs de Manifest Film, avându-le ca producătoare pe Monica Lăzurean-Gorgan și Elena Martin, și continuă tradiția casei de producție de a aduce în prim-plan povești cu perspective relevante asupra scenei sociale și politice locale și internaționale. “După cioate” este finanțat de Centrul Național al Cinematografiei, de TVR și este o coproducție cu Cvinger Film, Slovenia și Radio-Televiziunea Slovenă, cu suportul UPFAR Argoa.

„După cioate” nu este doar despre un atac într-o pădure. Este despre un sistem în care corupția domină, iar cei care încearcă să reziste sunt adesea abandonați. Un film documentar nu poate opri aceste mecanisme, dar poate să le expună. Sper ca acest film să provoace discuții și să aducă mai multă vizibilitate unei lupte care continuă” , spune Monica Lăzurean-Gorgan, producătoare.

Festivalul Internațional de Film de la Cracovia, unul dintre cele mai prestigioase evenimente dedicate filmului documentar, reunește în fiecare an unele dintre cele mai puternice povești cinematografice. „După cioate” va fi prezentat în competiția internațională, alături de documentare care explorează realități sociale și politice din întreaga lume.

Despre echipa filmului

Mihai Gavril Dragolea este regizor și scenarist, cunoscut pentru documentarele sale care explorează realitățile liminale și existențele de la periferia societății, fie că este vorba despre oameni sau alte forme de viață. Filmele sale, Roboțelul de Aur (2015), PhoeniXXX (2017) și Aurică, viață de câine (2022), au fost proiectate la festivaluri naționale și internaționale de prestigiu, precum TIFF, One World România, Trieste International Film Festival și Jihlava International Documentary Film Festival. Pe lângă activitatea cinematografică, predă Producție de Film Documentar la Facultatea de Teatru și Film a Universității Babeș-Bolyai. În ultimii patru ani, a transformat un teren agricol moștenit într-o silvostepă plină de biodiversitate, plantând frasini, salcâmi, paltini și stejari.

Radu Constantin Mocanu, regizor și scenarist, s-a format profesional între România și Franța, studiind cinema la École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle din Paris. După un parcurs în televiziune, s-a dedicat filmului documentar, fiind, alături de Mihai Dragolea, co-regizor al filmului Roboțelul de Aur, un documentar premiat care a atras atenția asupra provocărilor sportivilor români.

Monica Lăzurean-Gorgan este o producătoare cu experiență, având filme selecționate și premiate la Berlinale, Sundance, Toronto, IDFA ș.a.. Prin casa sa de producție, Manifest Film, a realizat documentare de impact despre mediu, societate și drepturile omului, precum Acasă, My Home, Tata, Viitor luminos, Doar o răsuflare, Timebox sau Între Revoluții, care au obținut recunoaștere internațională.

Elena Martin, producător, are o experiență solidă în dezvoltarea și producția de documentare, lucrând la filme premiate și fiind selectată în programe internaționale de industrie, precum Emerging Producers, Ex Oriente Film și East-West Talent Lab. Parte a echipei Manifest Film, contribuie la realizarea unor producții puternice, care aduc în atenție subiecte sociale și ecologice relevante.