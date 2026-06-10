Din comoara Transilvaniei, „Cana cu Unicorn” de Sebastian Hann intră în Licitație la Artmark!

Casa de Licitații A10 by Artmark anunță o nouă premieră pentru piața de artă din România și circuitul expozițional: este scoasă la vânzare și prezentată pentru prima dată public, la Palatul Cesianu-Racoviță, „Cana cu Unicorn” de Sebastian Hann – o raritate extremă, o piesă muzeală excepțională realizată la Sibiu, în primele decenii ale secolului al XVIII-lea, de artistul considerat cel mai mare aurar al Transilvaniei.

Cana, cunoscută și cu titlul „David și Goliat” datorită scenei principale reprezentate pe peretele cilindric, are în evenimentul intitulat „Transilvania – Licitație de artă istorică și obiecte de colecție transilvănene” (din 23 iunie, ora 19.00) un preț de pornire de 35.000 de Euro.

Pentru istoria artei decorative transilvănene, Sebastian Hann (1675–1713) ocupă o poziție comparabilă cu aceea a lui Nicolae Grigorescu în pictura românească. Stabilit la Sibiu, principalul centru economic și cultural al Transilvaniei habsburgice, maestrul a creat opere pentru nobili, înalți demnitari și mari familii ale provinciei, fiind recunoscut pentru extraordinara sa capacitate de a transforma argintul și aurul în adevărate narațiuni sculptate.

Executată din argint parțial aurit, cana impresionează prin altorelieful care reprezintă binecunoscuta luptă ce culminează cu momentul în care David îi taie capul lui Goliat. Acest desen este inspirat dintr-o gravură publicată la Roma de Nicolas van Aelst, unul dintre cei mai importanți editori de stampe ai Europei baroce – semn că aurarii sibieni ai începutului de secol XVIII lucrau în dialog direct cu marile modele artistice ale Occidentului.

Bordurile capacului și ale tălpii cănii reprezintă și ele opere de artă în sine, datorită frizelor decorative cu medalioane și arabescuri vegetale aurite executate de alt artist renumit al vremii, Michael Hossmann, identificat prin sigla de meșter ștanțată în partea superioară. Capacul este surmontat de un unicorn – simbol heraldic al familiei nobiliare Kornis – detaliu care a consacrat denumirea sub care obiectul este cunoscut astăzi.

„Statueta turnată în forma acestui animal fabulos ce înlocuiește butonul capacului, ca un monument în miniatură este opera a doi aurari sibieni. Comanditarul piesei poate fi identificat pe baza unicornului, care e inclus în blazonul familiei nobililor transilvăneni Kornis. Poate fi unul dintre cei doi frați Kornis, Sigismund – guvernatorul Transilvaniei sau Ștefan – comisar suprem al trupelor imperiale din Transilvania. Remarcabila cană reflectă măiestria artistică a aurarilor sibieni, cu un parcurs istoric sinuos și captivant, între comanditar, aurari și colecționari”, spune Daniela Dâmboiu, cercetătoare cu specializare în breasla aurarilor din Transilvania, într-un articol-studiu intitulat „Cana «David și Goliat» sau cana «cu Licornul», operă a doi aurari sibieni: Sebastian Hann și Michael Hossmann” și publicat în volumul „Sub semnul artei”, editat de Academia Română, Filiala Cluj Napoca – Institutul de Arheologie și Istoria Artei.

Parcursul istoric al cănii este, într-adevăr, la fel de impresionant precum valoarea sa artistică. Comandată, cel mai probabil la 1712, de familia nobiliară Kornis, una dintre cele mai influente familii ale Transilvaniei începutului de secol XVIII, piesa a ajuns ulterior în posesia doctorului Andreas Teutsch. Teutsch deținea cele mai înalte funcții administrative ale Hermannstadtului (denumirea istorică, în germană, a orașului Sibiu) – de primar și comite al sașilor. De asemenea era un apropiat al lui Sebastian Hann și, totodată, cumnatul lui Sigismund Kornis (guvernatorul trupelor imperiale din Transilvania).

Alături de această raritate excepțională, licitația reunește monede istorice, documente, mobilier săsesc pictat, ceramică, icoane și alte peste 260 de obiecte de colecție care spun povestea unei provincii aflate timp de secole la întâlnirea marilor tradiții europene. Samuel P. Huntington includea (în cartea care l-a făcut celebru, „Ciocnirea civilizațiilor”) Transilvania printre regiunile-simbol ale Europei de frontieră, în care culturile occidentale, central-europene și răsăritene s-au întâlnit și s-au influențat reciproc. Tocmai această poziție unică a făcut ca Transilvania să lase în urmă un patrimoniu cultural de o remarcabilă diversitate și valoare, din care „Cana cu Unicorn” reprezintă una dintre cele mai strălucite expresii.

Licitația „Transilvania” este precedată de alt eveniment important pentru istoria artei și arta istorică: Licitația celei de-a doua părți a Colecției Emil Wilhelm von Becker, sculptorul Casei Regale a României. Un nou capitol dedicat medalisticii regale, plachetelor istorice, sculpturii și operelor colecționate de artist de la mari nume ale epocii este programat mâine, miercuri, 10 iunie, de la ora 12:00. O incursiune fascinantă în universul cultural al României interbelice!

Pot participa la licitațiile Artmark, și la Palat, dar și pe Platforma Artmark Live, toți cei care au un cont activ de colecționar, deschis gratuit pe artmark.ro, pe site-ul casei, aici (https://www.artmark.ro/ro/inregistrare).