De văzut în aprilie

Iată recomandările redacției pentru filme și documentare de inspirație istorică, pe care le puteți vedea luna aceasta la TV, cinema sau online:

O poveste despre Beatles

LA CINEMA | DIN 25 APRILIE

TWST/Things We Said Today este gândit ca o capsulă a timpului a weekendului 13-15 august 1965, la New York, încadrată de sosirea trupei The Beatles în oraș şi de primul ei concert pe Shea Stadium. Documentarul, narat din perspectiva a doi adolescenți, este regizat de Andrei Ujică. Personajele apar ca desene semi-animate, acestea fiind realizate de artistul francez Yann Kebbi și integrate în mijlocul evenimentelor cu ajutorul efectelor vizuale. Filmul este în întregime compus din materiale de televiziune din epocă, filme de 8 mm din arhive personale, precum și din imagini înregistrate în timpul concertului.

„Când mi-am propus să fac un film despre spiritul epocii marcate de The Beatles, am ales weekendul ăsta din mai multe motive. Mai întâi, pentru că marchează cel mai mediatizat moment al Beatlemaniei. Asta se întâmpla în 1965, atunci când au dat primul concert pe Shea Stadium, lângă Expoziția Universală, care avea loc atunci la New York. Aveam astfel o unitate de spațiu și timp, ceea ce este întotdeauna esențial pentru un anumit tip de dramaturgie sau de narațiune. Am ales momentul Shea Stadium pentru că acolo, ca într-un creuzet, se desfășoară punctul culminant al Beatlemaniei”, a declarat regizorul pentru Radio România Cultural.

China contemporană

LA CINEMA

Qiaoqiao și Bin trăiesc o iubire intensă, dar fragilă, în China începutului de secol XXI. Orașul le oferă totul – muzică, dans, nopți pline de promisiuni. Însă, într-o zi, Bin simte că trebuie să plece să-și încerce norocul dincolo de limitele orașului Datong. Dispare fără o vorbă. Timpul trece, dar dorul rămâne.

Hotărâtă să-l regăsească, Qiaoqiao pornește într-o călătorie printr-o țară în continuă schimbare. Într-un film care împletește iubirea și transformarea, Jia Zhang-Ke revizitează temele și personajele sale emblematice, oferind o viziune amplă asupra destinului unei femei și al unei țări aflate în plină metamorfoză. Destine în derivă este o poveste despre dragoste și supraviețuire, desfășurată pe parcursul a 21 de ani de frământări sociale și emoționale.

Jocurile Olimpice din 1936

ONLINE | HBO Max

Producția spune povestea echipei de canotaj din 1936 de la Universitatea din Washington, care a concurat pentru aur la Jocurile Olimpice de Vară din Berlin.

Povestea adevărată prezintă un grup de neadaptați în punctul culminant al Marii Depresii, care ajung în lumina reflectoarelor și înfruntă rivali de elită din întreaga lume. Filmul Băieții din barcă este regizat de George Clooney.

Războiul din Vietnam

ONLINE | Netflix

De la incidentul din Golful Tonkin până la căderea Saigonului, serialul documentar Punct de cotitură: Războiul din Vietnam examinează costurile și consecințele războiului care a avut loc între 1955 și 1975.

Comori locale

History Channel | marțea, la ora 21:00

O echipă de patru dealeri români de obiecte vintage are la dispoziție 48 de ore pentru a îndeplini cererea unui client foarte important. În fiecare episod, aceștia merg prin piețe de vechituri, caută prin colecții personale și cheamă vânzătorii la magazinul lor de antichități, sperând să găsească cele mai interesante și mai profitabile articole, care se potrivesc cererii clientului lor. Fac strategii, negociază, fac cumpărături riscante, totul cu speranța că vor da peste o adevărată comoară.

Vânătorii de comori: România, sezonul al doilea, își propune să spună povești captivante, interesante și nedescoperite despre istoria României, prin obiectele vechi pe care oamenii doresc să le vândă.

„Evaluările sunt un domeniu doar parțial obiectiv. Procesul de autentificare e destul de obiectiv, deși, chiar și acolo, mai sunt diferențe de opinie. Nu toate piețele sunt la fel de stabile și de transparente ca aceea de artă. Și chiar și acolo, degeaba ai o lucrare pe care, la o adică, ai putea să o vinzi cu 50.000 de euro dacă nu există cerere în piață la un anumit moment și stai cu ea ani întregi până să o dai. Mai ales pe piața de colecții e greu să stabilești un preț și depinde mult de a găsi cumpărătorul potrivit”, a declarat Liviu Andrei, unul dintre dealeri, pentru „Historia”.

Dezvăluirile catastrofelor naturale

History Channel | miercurea, la ora 21:00

Seria Descoperit de dezastru explorează modul în care evenimentele naturale catastrofale dezvăluie comori ascunse și ne modelează înțelegerea istoriei. Într-o lume din ce în ce mai afectată de schimbările climatice și de vremea extremă, distrugerea duce la descoperiri arheologice semnificative.

Fiecare episod combină efectele speciale, mărturia experților și filmările la fața locului, pentru a examina descoperiri extraordinare care au fost scoase la lumină de dezastre: de la cutremure și erupții vulcanice, până la secete și inundații.

Faraonii

Viasat History | de luni până vineri, la ora 21:00

Minunile Egiptului Antic au fost clădite pe umerii a peste 200 de faraoni, în mai bine de 3000 de ani. Cine au fost acești conducători ca niște zei? Ramses al II-lea și Cleopatra au devenit adevărate simboluri, dar au mai fost și alți faraoni cu povești uimitoare. Acum, toate acestea pot fi prezentate folosind noile cercetări, cu grafică originală și comentarii ale experților.

Seria Faraonii: Mai măreți decât piramidele dezvăluie detalii despre viața, domnia și moștenirea lăsată de șase faraoni celebri: Djoser, Khufu, Ramses al II-lea, Ramses al III-lea, Alexandru cel Mare și Cleopatra.

Viața jaguarilor

History Nature | miercurea, la ora 21:00

Seria Jurnalele jaguarilor este prezentată de Lizzie Daly, biolog și specialist în monitorizarea animalelor. Misiunea este de a monitoriza, studia și proteja cea mai retrasă dintre marile feline ale lumii. Combinând elemente superbe de istoria naturii cu principii științifice inovatoare, seria urmărește cinci jaguari – personaje-cheie care trăiesc în mlaștinile din Brazilia.

Apelând la datele colectate într-un deceniu de studii, Lizzie colaborează cu cercetători pasionați, care studiază noi comportamente ale animalelor și încearcă să înțeleagă structura socială complexă a celei mai dense populații de jaguari de pe planetă.

Recomandările au fost publicate în numărul 279 al revistei „Historia” (revista:279), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 15 aprilie - 14 mai, și în format digital pe platforma paydemic.