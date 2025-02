Conferință dedicată tendințelor limbii române actuale, la Fundația Culturală Dalles

Fundația Culturală Dalles a Academiei Române invită publicul joi, 27 februarie 2025, la conferința „Cum vorbim. Limba română de azi între tendințe, mode și norma literară”, susținută de prof. univ. Rodica Zafiu, membru corespondent al Academiei Române. Evenimentul va avea loc în spațiul Sălii „Dalles“ din Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18, începând cu ora 18.

Conferința pornește de la premisa că limba română în forma sa actuală pare a fi caracterizată de schimbări accelerate, produse de influența limbii engleze, de inovațiile permanente din tehnologiile digitale, de extinderea în spațiul public a unei oralități spontane, a vorbirii și a scrisului mai puțin cultivat și mai puțin (auto)controlat, informează un comunicat al Academiei Române.

Prof. Rodica Zafiu remarcă faptul că în ultimul secol cei mai prestigioși lingviștii români ca Sextil Pușcariu, Iorgu Iordan, Al. Graur, Mioara Avram au identificat tendințele de schimbare a limbii în vorbirea și în scrisul contemporanilor, care se produc sub presiunea unor factori sociali și culturali (transformări istorice, mode, influențe străine). În acest moment se poate face un bilanț provizoriu asupra a ceea ce s-a păstrat și ce s-a schimbat din tendințele observate de lingviști în secolele trecute. Prof. Zafiu atrage atenția că previziunile în acest domeniu sunt întotdeauna riscante, putând fi contrazise de evoluțiile viitoare; specialiștii analizează modul în care inovațiile și variațiile uzului ar putea afecta structura limbii, pentru a anticipa în care dintre variații se manifestă tendințe mai profunde și care sunt doar fenomene efemere.

Cercetările lingvistice actuale arată că în acest proces istoric de schimbare intervine decisiv instituția limbii de cultură, prin norma literară; ea încetinește schimbarea și asigură o continuitate culturală cu scrisul predecesorilor. Expunerea prof. Zafiu evidențiază modul în care se stabilesc sau se negociază normele explicite ale limbii, cum interacționează ele cu moda lingvistică și cu tendințele, care este raportul dintre norme și încălcările lor în uzul vorbitorilor.

Rodica Zafiu este profesoară emerită la Facultatea de litere a Universității din București și membru corespondent al Academiei Române. A publicat volumele de studii Poezia simbolistică românească (1996), Narațiune şi poezie (2000; pentru care a primit Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române), Diversitate stilistică în româna actuală (2001), Limbaj şi politică (2007), 101 cuvinte argotice (2010, 2023). În calitate de cercetător a colaborat la mai multe tratate și monografii asupra limbii române în context romanic: The Grammar of Romanian (2013), The Syntax of Old Romanian (2016), The Oxford History of Romanian Morphology (2021). Este autoare a peste o sută de studii și articole de specialitate apărute în periodice prestigioase – „Journal of Pragmatics”, „Degrés”, „L’information grammaticale”, „Rivista Italiana di Onomastica (RIOn)”, „Revue roumaine de linguistique”, „Limba română”, „Studii şi cercetări lingvistice”– și în volume colective. De peste 35 de ani realizează o rubrică săptămânală cu tematică lingvistică în reviste culturale: „Luceafărul” (1990-1993); „România literară” (1993-2012); „Dilema veche/Dilema” (din 2012 până în prezent).

În cercetările sale a investigat temporalitatea și narativitatea în textul poetic, strategiile discursului politic și jurnalistic, argoul, schimbările din româna actuală, procesul de standardizare lingvistică. Articolele sale din presa culturală urmăresc tendințe lexicale, gramaticale, stilistice și pragmatice ale limbii actuale, propunând explicații etimologice sau soluții normative. Începând cu anul 2024 prof. Rodica Zafiu este președinta Secției de filologie și literatură din cadrul Academiei Române.

Sala Dalles a fost construită între anii 1930-1932 de Academia Română, conform clauzelor testamentului Elenei Dalles, și confiscată abuziv în 1948 de către regimul comunist. Începând cu 2023, celebra Sală Dalles din București, edificiu reper în istoria culturală a capitalei, beneficiază de un program de conferințe și dezbateri structurat de Academia Română, prin Fundația Culturală Dalles. Conferințele se desfășoară lunar, joia, de la ora 18, în a treia sau a patra săptămână a fiecărei luni.

Intrarea publicului la conferință este liberă.