„Amintiri Gustoase” a organizat cel de-al patrulea workshop anual de cooking dedicat top 100 creatori digitali, chefs, producători și experți pasionați de gastronomia românească

Concursul anual de rețete și workshopul de cooking „Amintiri Gustoase” au devenit o tradiție în lumea iubitorilor de gastronomie din România

O dată pe an, peste 1.000 de creații digitale, postate în social media în mai puțin de o lună, marchează pasiunea pentru gastronomia românească;

Podcastul Amintiri Gustoase reunește anual comunitatea iubitorilor de mâncare românească în cadrul unei competiții online de rețete și al workshopului de cooking dedicat top 100 gastro lovers din România;

Din juriul și echipele de cooking conduse de chef Liviu Lambrino au făcut parte influenceri, antropologi și istorici culinari, iar la finalul ediției, câștigătorii au primit cele peste 300 de premii puse în joc.

În fiecare an, cel puțin 1.000 de creații digitale postate în social media în mai puțin de o lună marchează pasiunea comunității „Amintiri Gustoase” pentru gastronomia românească.

Anul acesta, competiția „Diversitate în gusturi și bucate. Repetiție de Crăciun”, dedicată iubitorilor de gastronomie dornici să împărtășească cele mai reușite rețete, a adunat în jurul ei peste 300 de participanți și 1.200 de postări și story-uri pe Instagram și s-a încheiat sâmbătă, 14 decembrie, cu cea de-a patra ediție a workshopului de cooking.

Podcastul „Amintiri Gustoase” este mai mult decât un podcast și a adunat în jurul său o adevărată comunitate, care participă, anual, la competiția online de rețete și la workshopul de cooking dedicat top 100 iubitori de gastronomie din România.

Din juriul condus de chef Liviu Lambrino au făcut parte, în acest an, maeștrii în bucătărie și antreprenorii culinari Alina Săftulescu, Marius Tudosiei și Teodor Frolu, istoricul gastronomic și moderatorul podcastului Amintiri Gustoase, Cosmin Dragomir, experții în gastronomie Adriana Sohodoleanu, Corina Dima și Adrian Petrechescu, influencerii de food Alina Muntele, Andreea Jugănaru, Ciprian Muntele, Corina Dima, Dana Burlacu-Visternicu, Daniela Niculi, Laura Laurențiu și Marian Ciufu, storytellerii Adrian Dan și Cristian Teodorescu, precum și jurnaliștii Carmen Filote Ionescu, Diana Popescu și Dragoș Vasile, Maria Tufan, Nicoleta Rădăcină și Oana Vasiliu.

Workshopul de cooking, o repetiție de Crăciun ca la carte

Alina Muntele, Alina Săftulescu, Marius Tudosiei și Karácsony József au coordonat cele patru echipe care au realizat, în timpul workshopului, mai multe preparate festive, perfecte pentru o repetiție de Crăciun. Conceptul şi designul preparatelor realizate i-au aparținut lui chef Liviu Lambrino. Participanții s-au strâns apoi la o masă mare, cu mâncărurile delicioase gătite chiar de ei, ca într-o adevărată familie a iubitorilor de gastronomie.

Workshopul de cooking, powered by Lidl Romania și Electrolux Romania, s-a desfășurat și în acest an la Vinalia – Conacul din Ceptura, sâmbătă, 14 decembrie, și a fost sprijinit de Matache Măcelaru’, Raftul Bunicii, Fairy Romania, Alexandrion, AQUA Carpatica, Domeniile Sâmburești, Artesana, Eco-destinația Țara Hațegului, Magazinul Cumsecade, Băcănia Veche și Ivan Pescar. Partenerul media al evenimentului a fost Radio Kibuț, care a pregătit un playlist special pentru ziua workshopului, purtând ascultătorii pe note muzicale către o atmosferă plină de savoare.

În plus, cele mai bune rețete adunate de „Amintiri Gustoase” sunt transpuse, în fiecare an, în cărți de bucate ce reprezintă adevărate bijuterii de colecție pentru pasionații de gastronomie. Cele mai frumoase povești și rețete din anii trecuți au condus deja la apariția a două cărți: „Amintiri Gustoase de care ne este dor și poftă” și „Mese festive”, iar competiția din acest an nu va fi o excepție. Urmăriți și podcastul Amintiri Gustoase pe https://podcasts.apple.com/ro/podcast/amintiri-gustoase/id1685319504 și pe https://open.spotify.com/show/3RjumVtvhXlIrf9exYo334