Traversarea imposibilă: secretele armatei medievale pentru a înfrunta inamicul pe malul opus

În Evul Mediu timpuriu, un râu putea fi un obstacol la fel de redutabil ca orice zid de fortăreață. A-l traversa în fața unui inamic nu presupunea doar soldați, ci și planificare, diversiune și o pregătire logistică de o amploare remarcabilă.

Strategii militari au redescoperit, în timpul războiului aflat încă în desfășurare în Ucraina, că tentativa de a traversa un râu sub focul activ al inamicului reprezintă una dintre cele mai dificile misiuni pentru o armată aflată în ofensivă. Dificultățile inerente deplasării oamenilor și echipamentelor peste o barieră de apă sunt amplificate de tirul advers. Așa cum a arătat recent John Hosler, „operațiunile de traversare a unui obstacol” – așa cum sunt ele numite în literatura militară modernă – erau la fel de problematice și pentru armatele din Evul Mediu înalt și târziu. De altfel, dificultățile forțării unei traversări de râu ocupau un loc central în manualele militare încă din perioada elenistică și din vremea Principatului roman.

Frontinus și logica diversiuni

Inginerul și ofițerul militar roman Sextus Julius Frontinus (40–103 d.Hr.) a acordat o atenție deosebită acestei probleme în lucrarea sa Strategemata, o colecție de relatări istorice despre o gamă largă de situații militare. În secțiunea dedicată „conducerii unei armate printr-o regiune ocupată de forțe inamice”, Frontinus a inclus mai multe exemple de comandanți confruntați cu un adversar aflat pe malul opus al unui râu pe care armata trebuia să-l traverseze.

Unul dintre aceste exemple se referă la confruntarea dintre Alexandru cel Mare și conducătorul indian Porus. Frontinus explică faptul că Alexandru și-a pus trupele să simuleze mai multe traversări în fața apărătorilor. Aceste tentative false repetate l-au determinat pe Porus să-și concentreze armata acolo unde Alexandru desfășurase forțele de diversiune. După ce grosul armatei indiene a fost angajat, Alexandru și-a condus trupele mai sus pe cursul râului, a realizat traversarea și a atacat flancul inamicului.

Luate împreună, cazurile analizate de Frontinus, inclusiv cel al lui Alexandru, îi permit cititorului atent să distingă un principiu de bază: forța atacatoare are nevoie de un element de diversiune sau distragere, astfel încât apărătorii să-și concentreze oamenii în locul greșit. Mai multe exemple de traversări forțate de râuri realizate de conducători ai dinastiei ottoniene din Germania arată că aceștia au asimilat lecția lui Frontinus. Într-adevăr, cel puțin în cazul lui Otto I (936–973), este posibil ca suveranul german să fi cunoscut direct textul lui Frontinus, o copie fiindu-i oferită drept dar de fratele său, arhiepiscopul Brun de Köln (954–965).

Otto I la Recknitz: diversiuni, poduri de noapte și o debandadă

După celebra victorie de la Lechfeld împotriva ungurilor, în august 955, Otto I s-a grăbit spre nord-est pentru a înăbuși o răscoală a obodriților împotriva dominației germane. Pornind cu armata din Magdeburg, Otto a ajuns la râul Recknitz la 15 octombrie, unde o uriașă armată obodrită, condusă de principii Nacco și Stoignew, îl aștepta pe malul opus, la un vad principal al râului. Potrivit principalei noastre surse, Widukind de Corvey, Otto a desfășurat imediat arcași și mașini de asediu pentru a menține atenția obodriților în acel punct.

Ulterior, sub acoperirea nopții, Otto l-a trimis pe comandantul său de frontieră, margraful Gero, cu un detașament mobil în aval. Misiunea lui Gero era să construiască poduri peste râu, fără a fi văzut sau auzit de inamic. Oamenii lui Gero au reușit să ridice aceste poduri temporare foarte rapid, iar în zorii zilei următoare margraful a trimis un curier regelui pentru a-l anunța că lucrarea fusese încheiată.

Capacitatea de a construi atât de repede poduri temporare indică faptul că armata lui Otto dispunea de o cantitate substanțială de elemente prefabricate, inclusiv platforme din lemn și grinzi de susținere, o mare cantitate de frânghii și, probabil, burdufuri din piele de animal umflate cu aer, care ofereau flotabilitate suplimentară structurii. Având în vedere relieful zonei, este aproape sigur că acest material era transportat pe cai de povară, nu în care.

De îndată ce a primit mesajul de la Gero, Otto și-a trimis trupele călare în aval și le-a ordonat să lanseze un atac pe flanc asupra obodriților. Apoi a poruncit infanteriei să atace prin vad, protejată de arcași și de mașinile de război. Confruntați cu un atac frontal și unul pe flanc, obodriții s-au prăbușit rapid și au fugit. Principele Stoignew a fost ucis în timpul debandadei.

Henric al II-lea pe Oder: ținerea inamicului pe loc și găsirea vadului

O jumătate de secol mai târziu, strănepotul lui Otto I, regele Henric al II-lea (1002–1024), s-a confruntat cu o provocare similară în campania sa din 1005 împotriva ducelui polonez Boleslav cel Viteaz (992–1025). Obiectivul lui Henric era să pătrundă în inima teritoriilor lui Boleslav, iar armata germană ajunsese până la râul Oder. Ducele polonez mobilizase o forță considerabilă, pe care cronicarul contemporan Thietmar de Merseburg o descria drept un exercitus grandus, deși nu la fel de puternică precum cea a regelui german. În timp ce cele două armate se priveau peste Oder, la Krosno Odrzańskie (Krossen), Boleslav știa că, dacă germanii reușeau să traverseze, ar fi fost nevoit să se retragă.

Henric era pe deplin conștient de avantajul său și, potrivit lui Thietmar, le-a ordonat oamenilor să înceapă construcția atât a unor bărci, cât și a unui pod pentru a forța traversarea. Și de această dată, armata germană pare să fi fost dotată cu elemente prefabricate. Lățimea mult mai mare a Oderului, comparativ cu Recknitz, a făcut ca trupele lui Henric să aibă nevoie de o săptămână întreagă pentru a-și duce la capăt lucrările. Această activitate continuă la poduri și bărci a avut și rolul de a menține atenția lui Boleslav concentrată asupra acestui punct al râului.

Între timp, Henric a trimis cercetași în amonte și în aval pe Oder, în căutarea unor locuri unde armata ar fi putut traversa prin vad. Cercetașii au avut succes, iar în zorii celei de-a opta zile de confruntare, Henric a trimis un detașament să asigure un cap de pod pe malul opus. De îndată ce a aflat de la propriii cercetași că germanii trecuseră deja râul, Boleslav s-a retras din poziție, permițând astfel grosului armatei lui Henric al II-lea să traverseze Oderul fără opoziție. Spre deosebire de bătălia de la Recknitz, însă, Henric nu a reușit să prindă trupele lui Boleslav într-o manevră de clește, eșec pe care Thietmar îl deplânge cu amărăciune.

Zece ani mai târziu, într-o nouă campanie împotriva polonezilor, Henric al II-lea a trimis trei coloane distincte să invadeze teritoriile lui Boleslav. Forța principală, aflată sub comanda directă a suveranului german, a mărșăluit din Magdeburg spre Oder și s-a confruntat din nou cu o armată poloneză pe malul opus, la Krosno Odrzańskie, de această dată sub comanda fiului lui Boleslav, Mieszko. De data aceasta însă, lucrurile au evoluat foarte diferit. Potrivit lui Thietmar, Henric a ordonat un asalt direct asupra trupelor lui Mieszko și le-a provocat pierderi grele.

Thietmar, foarte atent în utilizarea cifrelor și martor ocular al campaniei, afirmă că 600 de polonezi au fost uciși în luptă. El subliniază, de asemenea, că oamenii lui Henric au capturat tabăra poloneză intactă și au obținut o pradă considerabilă. Este probabil, așadar, că Henric, învățând din confruntarea anterioară cu Boleslav, a trimis o forță importantă către vadul descoperit de cercetași cu zece ani înainte și a coordonat atacul de traversare a râului cu sosirea trupelor sale, trimise din timp, în tabăra poloneză.

Concluzie

Cele trei exemple de traversări forțate de râuri realizate de regii ottonieni arată clar că aceștia dezvoltaseră tehnici eficiente pentru a disloca o forță inamică dintr-o poziție fixă. În 955 și 1005, Otto I și Henric al II-lea au folosit tacticile explicate de Frontinus în Strategemata: imobilizarea forței principale a inamicului, în timp ce se găsea o modalitate de a traversa râul pe neobservate și de a-l prinde într-o manevră de clește.

În schimb, în 1015, Henric al II-lea și-a folosit cunoașterea terenului local pentru a trimite o parte a armatei peste Oder fără opoziție. Apoi a inițiat o traversare sub ochii inamicului, pentru a-l fixa pe loc, permițând altor forțe să traverseze râul nestingherite. Această abordare a funcționat deoarece Mieszko, spre deosebire de tatăl său, nu fusese avertizat suficient de devreme de cercetași că germanii se aflau deja pe malul său al râului.