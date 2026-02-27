Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
image

Salonul de secol XIX – spațiu al culturii și al dialogului intelectual (FOTO)

📁 Muzeele României

Ambientul burghez de secol XIX reunește piese reprezentative din Colecția de Artă a Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, invitând vizitatorul într-o atmosferă caldă și primitoare.

Un spațiu dedicat atât amuzamentului, bunei-dispoziții și momentelor de recreere, cât mai ales vieții culturale, unde ideile circulau liber, iar noile curente literare și artistice își făceau simțită prezența

Reunind abordări stilistice din secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, expoziția propune o incursiune în trecutul spațiului hunedorean, marcat de influențe culturale central și vest-europen

image
image
image
image
Mai multe pentru tine...
Obiectul după restaurare – restaurator: Ioana Popițiu (Foto: Iosif Vasile Ferencz)
Istoria unui artefact rar: O încuietoare sofisticată din Dacia preromană
Replici ale brățărilor dacice, prezentate la Târgul Național de Ecoturism de la Sibiu (foto: Muzeul Civilizației Dacice și Romane (MCDR) din Deva)
Replici ale brățărilor dacice, prezentate la Târgul Național de Ecoturism de la Sibiu
mz jpg
Salonul de iarnă revine la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva
Reprezentare artistică a unui palat din Troia, din Epoca Bronzului (© Carole Raddato / Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
Istoria uitată a Troiei: Care a fost secretul prosperității acestui oraș din Epoca Bronzului?
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
📁 Comunismul in România
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
rukt33bg36m31 jpg
📁 Egiptul Antic
Cum o singură bătălie — și un tânăr faraon — au transformat Egiptul antic într-o superputere
Insula Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Insula turcească Ada Kaleh, vizitată de un grup de elevi din Caransebeș în vara anului 1913
56 years ago the chappaquiddick incident happened ted v0 0w4hah0zj5ef1 jpeg
5 personalități celebre și scandalurile lor ascunse
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut” jpeg
📁 Biografii
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut”
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură jpeg
📁 Istorie Urbană
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei jpeg
📁 Comunism
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei