Salonul de secol XIX – spațiu al culturii și al dialogului intelectual (FOTO)

Ambientul burghez de secol XIX reunește piese reprezentative din Colecția de Artă a Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, invitând vizitatorul într-o atmosferă caldă și primitoare.

Un spațiu dedicat atât amuzamentului, bunei-dispoziții și momentelor de recreere, cât mai ales vieții culturale, unde ideile circulau liber, iar noile curente literare și artistice își făceau simțită prezența

Reunind abordări stilistice din secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea, expoziția propune o incursiune în trecutul spațiului hunedorean, marcat de influențe culturale central și vest-europen

