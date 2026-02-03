Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
Scandalurile sexuale ale lui J F Kennedy jpeg

„Riscuri pe care nu ar fi trebuit să și le asume”: perspectivă asupra vieții dezordonate a lui JFK

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția

Au pus în pericol securitatea națională relațiile extraconjugale ale lui JFK? Deși unii ar putea susține că viața privată a unui președinte este irelevantă atunci când îi evaluăm moștenirea politică, istoricul Mark White consideră că aventurile sexuale ale lui John F. Kennedy trebuie privite ca mai mult decât simple anecdote picante.

John F. Kennedy ocupă un loc privilegiat în imaginarul american: erou de război, orator strălucit, tânăr carismatic care a întruchipat optimismul perioadei postbelice. O imagine amplificată și mai mult de moartea sa prematură, asasinat la Dallas la doar 46 de ani.

Dincolo însă de această fațadă seducătoare se conturează un portret mult mai problematic: un președinte ale cărui relații extraconjugale imprudente au pus în pericol nu doar căsnicia sa, ci și securitatea națională.

Istoricul Mark White a vorbit într-un podcast despre dificultatea de a reconcilia aceste imagini contradictorii ale lui Kennedy în biografia sa Icon, Libertine, Leader.

JFK: omul din spatele miturilor

Deși îl consideră pe Kennedy un lider capabil și, în anumite momente, chiar transformațional, White spune că, în contrast, conduita personală a președintelui era „ca și cum ai privi viața unui împărat roman timpuriu”.

„Viața sa sexuală dezordonată”, afirmă White, nu a fost o notă de subsol, ci o trăsătură definitorie a vieții sale private — și a fost trăită cu o îndrăzneală uluitoare.

Kennedy și Jacqueline Bouvier, fotografiați cu câteva luni înainte de nuntă, ilustrează perfect acest contrast: „viața sexuală dezordonată” a lui JFK nu a fost un detaliu marginal, ci o componentă centrală a existenței sale private.

Cele mai riscante aventuri ale lui Kennedy

În anii ’70 și ’80, pe măsură ce istoricii au început să demonteze imaginea lui Kennedy ca președinte de o probitate impecabilă — imagine consolidată de Jackie Kennedy după asasinarea din 1963 — a ieșit la iveală „un val de revelații”.

„A devenit clar că fusese un afemeiat de proporții spectaculoase și că avusese relații cu foarte multe persoane”, explică White. Problema nu era doar numărul aventurilor, ci și alegerile extrem de riscante ale partenerelor.

