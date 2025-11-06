Regina cruciată Sibylla a Ierusalimului a sacrificat Ierusalimul pentru dragoste

Când Sibylla s-a născut, în anul 1160, statul cruciat al Ierusalimului nu era un loc sigur sau stabil. Deși teritoriul fusese cucerit în timpul Primei Cruciade și era condus de familia ei, sultanatul ayyubid își dorea la rândul lui inima Țării Sfinte, iar coroana de pe capul regilor cruciați stătea nesigură. Tatăl Sibiliei era Amalric, conte de Jaffa și Ascalon, fratele regelui Baldwin al III-lea al Ierusalimului, iar mama ei, Agnes de Courtenay, își pierduse deja moșiile familiei din nordul statului cruciat de la Edessa, cucerite de sarazini.

Când Baldwin al III-lea a murit fără moștenitori, curtea Ierusalimului a decis că Amalric era moștenitorul legitim al tronului, cu o singură condiție: să-și anuleze căsătoria cu Agnes.

Motivul oficial al acestei decizii era că cei doi erau rude, fapt „descoperit” după șase ani de căsnicie, dar motivele reale erau probabil strict politice. O femeie fără pământuri, dar provenită dintr-o familie puternică, ar fi fost o regină primejdioasă; curtea se temea că familia Courtenay ar fi putut folosi poziția ei pentru a câștiga influență în regat. Mai existau și zvonuri că Agnes fusese deja măritată cu alt bărbat — deci ar fi fost bigamă.

Indiferent de motive, Amalric a acceptat anularea căsătoriei pentru a putea urca pe tron. Sibylla, care avea doar trei ani, a fost martoră când mama ei a fost izgonită de la curte dintr-un singur cuvânt. Agnes nu avea să joace un rol important în viața fiicei sale — fără moșii, tratată ca o piesă de schimb în jocurile politice, a fost repede măritată din nou. Din copilărie, Sibylla a învățat că vocea unei femei nu conta – nici dorințele, nici speranțele ei.

Sibylla a fost separată și de familie. În timp ce fratele ei mai mic, Baldwin, rămânea la curtea tatălui lor pentru a învăța arta guvernării, ea a fost trimisă la o mănăstire din Betania, lângă Ierusalim, condusă de mătușa sa, Prințesa-Abatisă Yveta. Acolo, educația ei s-a concentrat exclusiv pe Scripturi și tradiții bisericești – nimic despre politică sau domnie. Era, până la urmă, o fată.

În zidurile sfinte ale mănăstirii a crescut și, deși nu se știe exact cum arăta, probabil moștenise trăsăturile familiei: păr blond, statură înaltă, chip nobil. A înflorit într-o tânără prințesă frumoasă, iar acest lucru i se spunea adesea.

Într-o altă lume, Sibylla ar fi dus o viață liniștită. Dar în jurul anului 1170, ceva a devenit evident: fratele ei Baldwin, singurul moștenitor de sex masculin al familiei, suferea de lepră. Nu doar că boala îi limita speranța de viață, dar îl făcea aproape incapabil să aibă urmași. Avea doar zece ani, iar soarta regatului depindea acum de Sibylla.

Pentru o fetiță crescută în mănăstire, ideea de a fi regină părea ireală. Însă bărbatul care avea să-i devină soț urma să fie, de fapt, viitorul conducător al Ierusalimului. Curtea trebuia să aleagă cu grijă – o greșeală putea distruge totul.

Un an mai târziu, a fost găsit un pretendent: Ștefan de Sancerre, din marea Casă de Blois, cumnat al regelui Ludovic al VII-lea al Franței. A venit în Ierusalim, dar, spre uimirea tuturor, a respins-o public pe Sibylla. Nu se știe de ce — e greu de crezut că a găsit vreo vină într-o tânără frumoasă crescută în pioșenie. Poate că a fost descurajat de instabilitatea regatului, de intrigile curții sau de clima aridă. Pentru o fată care auzise toată viața că valoarea ei stă în frumusețe și în a se căsători, refuzul a fost o umilință amară.

În 1174, la doar 14 ani, Sibylla și-a pierdut tatăl. Fratele ei, Baldwin, abia adolescent și bolnav, a devenit regele Baldwin al IV-lea. Ierusalimul avea acum un rege lepros. Întrucât viața lui era în pericol constant, mariajul Sibiliei devenea o urgență de stat.

O prințesă, o văduvă și un regat în derivă

În 1176, un nou pretendent a sosit: William de Montferrat, un tânăr chipeș, cu părul castaniu-roșcat. A luat-o de soție pe Sibylla, care avea 16 ani. De data aceasta, fata părea fericită. În scurt timp, a rămas însărcinată — dar fericirea a fost scurtă: William a murit subit, probabil de o boală gravă, la doar opt luni după nuntă. Sibylla, de 17 ani, devenea văduvă și mamă în același timp.

Copilul ei cu William – viitorul Baldwin al V-lea – era acum moștenitorul direct al tronului. Asta o făcea o mireasă mai puțin dorită de nobili ambițioși. Totuși, un văr îndepărtat, contele de Flandra, a încercat să profite. A pretins că are dreptul de a-i alege soțul și i-a propus doar vasalii săi. Curtea i-a văzut imediat intențiile: voia să controleze Ierusalimul fără să lupte pentru el. Planul a fost respins.

Între timp, Baldwin al IV-lea, conștient că sfârșitul se apropia, a început s-o aducă pe sora sa la ceremonii publice, ca s-o pregătească pentru rolul de regină și să atragă posibili soți.

Unul dintre cei interesați a fost Baldwin de Ibelin, senior de Ramla și Mirabel. Când acesta a fost capturat de Saladin în 1179, răscumpărarea cerută – 200.000 de bezanți – era uriașă, semn că se credea că va deveni rege. Chiar împăratul bizantin a plătit o parte, semn că și el credea același lucru.

Dar planurile s-au destrămat. Regele a încercat apoi o alianță cu Hugh, ducele de Burgundia, dar acesta a refuzat să plece din Franța. Pentru Sibylla, o nouă respingere.

Romanțată povestea apare mai diferită și aici

O căsătorie din dragoste

În primăvara anului 1180, s-a produs șocul: Sibylla s-a căsătorit din proprie inițiativă cu un tânăr fără pământuri – Guy de Lusignan. Era al patrulea fiu al unei familii modeste din Poitou, fără titlu și fără avere.

Istoricii s-au întrebat mereu de ce. Arhiepiscopul Guillaume de Tyr spunea că regele Baldwin s-a temut de o invazie și a grăbit căsătoria cu „primul bărbat disponibil”. Dar acest lucru nu pare plauzibil – Baldwin avea încredere în principii din Antiohia și Tripoli, rude apropiate.

O explicație mult mai simplă: Sibylla s-a îndrăgostit. După o viață de respingeri și pierderi, Guy a fost primul care a tratat-o cu tandrețe și admirație. Era frumos, carismatic și o curta cu pasiune. Pentru o femeie tânără, izolată și idealistă, a fost de ajuns.

Regele Baldwin a fost furios, dar mama lor, Agnes, l-ar fi convins că mariajul ar putea aduce sprijinul regelui Henric al II-lea al Angliei, suzeranul lui Guy. Totuși, curând regele și-a dat seama că Guy era un conducător incompetent și a încercat fără succes să anuleze căsătoria.

Guy a fost numit regent, dar s-a certat rapid cu regele, care dorea pace cu Saladin. În 1183, Baldwin l-a destituit. Cu toate acestea, Guy și Sibylla aveau deja două fiice. Neîncrezător în cumnatul său, regele a decis să-și încoroneze nepotul, Baldwin al V-lea, ca rege asociat, pentru a-l exclude pe Guy din succesiune.

Regina care și-a pus iubirea mai presus de regat

În 1185, regele lepros a murit. Țara s-a împărțit între susținătorii reginei-mamă și cei ai copilului-rege. Dar în 1186, micul Baldwin al V-lea a murit și el. Singura moștenitoare legitimă rămasă era Sibylla.

Problema: nobilimea îl detesta pe Guy și a cerut ca Sibylla să-și anuleze căsătoria înainte de a fi încoronată. Ea a acceptat – dar cu o condiție: să i se permită să aleagă singură următorul soț. Curtea a fost de acord.

La încoronare, patriarhul i-a spus: „Doamnă, sunteți femeie; se cuvine să aveți alături un bărbat care să vă ajute să conduceți. Luați coroana și dăruiți-o acelui bărbat care poate guverna.”

Sibylla a luat coroana, a privit mulțimea și a spus: „Sire, vino și primește această coroană, căci nu știu cui i s-ar potrivi mai bine.”

Bărbatul chemat în față era Guy de Lusignan. Ea i-a pus coroana pe cap în fața tuturor.

Sala a amuțit. Sibylla își înfrunta consiliul, tradiția și politica pentru dragoste. Unii au văzut în gestul ei curajul unei femei libere; alții, prostia unei regine orbită de sentimente.

Căderea Ierusalimului

În 1187, Saladin a pornit asaltul. Guy, rege de acum, a adunat armata cruciată, dar a condus-o spre dezastru la bătălia de la Hattin. Mii de cavaleri au fost uciși, iar el însuși a fost luat prizonier. Ierusalimul, lipsit de apărare, a căzut.

Sibylla a fugit cu fiicele ei la Tripoli. Un an mai târziu, Saladin, dovedind viclenie, l-a eliberat pe Guy, știind că slăbiciunea lui va diviza cruciații. Guy s-a reunit cu Sibylla și au mers la Tir, ultima cetate neînvinsă. Dar Conrad de Montferrat, vărul răposatului ei soț, i-a refuzat intrarea, invocând voința regelui Baldwin IV.

Rămași fără țară și fără aliați, Guy și Sibylla s-au alăturat celei de-a Treia Cruciade la asediul orașului Acre. În timpul asediului, foametea și bolile au decimat armata. O epidemie mortală a lovit tabăra cruciaților. Sibylla a murit acolo, la doar 30 de ani, la câteva zile după ce și fiicele ei au pierit de aceeași boală.

Moștenirea unei regine îndrăgostite

Guy a supraviețuit încă doi ani, refuzând să cedeze coroana, deși sora vitregă a Sibiliei și soțul acesteia revendicau tronul. În cele din urmă, baronii au votat împotriva lui în unanimitate. Guy fusese responsabil de pierderea a peste 17.000 de soldați și chiar de căderea Ierusalimului.

Istoria îl condamnă pe Guy, dar vina nu a fost doar a lui. Sibylla a ales dragostea în locul rațiunii. A fost loială, curajoasă, dar și naivă. A pierdut tronul, regatul și viața — toate în numele iubirii.

