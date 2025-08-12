Regimentul 588 – „Vrajitoarele Nopții” - Eroinele cerului care au sfidat Luftwaffe

În anii în care avioanele Luftwaffe dominau cerul, iar forțele aeriene sovietice încercau cu disperare să le facă față, o inițiativă unică a schimbat soarta frontului de est. La propunerea Marinei Raskova – „Valentina Tereshkova a anilor ’40” – și cu aprobarea personală a lui Stalin, s-au format trei regimente alcătuite exclusiv din femei-pilot. Dintre ele, Regimentul 588 avea să devină cel mai temut, cel mai legendar și cel mai romanticizat: „Vrajitoarele Nopții”.

Marina Raskova și începutul unei legende

În 1938, Marina Raskova – deja celebră în URSS pentru recordurile sale aeronautice – scria istorie. Alături de două colege, a zburat aproape 6.000 km de la Moscova până în Siberia de sud-est, la bordul aeronavei Rodina. Zborul a fost un adevărat test al limitelor umane: gheața se acumula pe aripi, avionul pierdea altitudine, iar echipajul era nevoit să arunce tot ce nu era esențial. Într-un moment critic, Raskova s-a parașutat, marcând pe hartă poziția aeronavei. A fost salvată de un vânător, iar cele trei aviatoare au devenit eroine naționale, decorate cu titlul de „Erou al Uniunii Sovietice”.

Rufina Gasheva

După declanșarea Operațiunii „Barbarossa” (22 iunie 1941), zeci de mii de sovietici s-au oferit voluntari pentru apărarea patriei. Femeile au fost respinse la început cu dispreț: „Nu suntem încă atât de disperați încât să avem nevoie de niște fetițe”. Marina Raskova, maior în Forțele Aeriene, a refuzat să accepte această discriminare. Folosindu-și influența, l-a convins pe Stalin să autorizeze formarea a trei unități feminine: Regimentul de vânătoare 586, Regimentul de bombardament diurn 587 și Regimentul de bombardament nocturn 588.

Lidia Litviak

Nașterea „Vrajitoarelor Nopții”

Regimentul 588 era compus în totalitate din femei – de la piloți și navigatori, până la mecanici și personal tehnic. Avionul de antrenament și luptă era modestul Polikarpov Po-2 (Annuska), un biplan din lemn și pânză, care zbura la altitudini joase și cu o viteză maximă sub cea a unui automobil sport modern. La apelul difuzat de Radio Moscova au răspuns mii de candidate, însă doar cele mai bune au rezistat antrenamentelor epuizante, de până la 14 ore pe zi.

Prima misiune, pe 8 iunie 1942, a fost un succes: trei aeronave au atacat cartierul general al unei divizii germane. Un singur avion a fost avariat.

Nadejda Popova

Tactici din întuneric

Germanii le-au botezat Nachthexen – „Vrajitoarele Nopții” – pentru zgomotul specific pe care îl făceau motoarele Po-2 în planare, asemănător cu fâlfâitul unei mături. Tactica lor era ingenioasă: zburau în formații de câte trei, două aeronave atrăgând reflectoarele și focul antiaerian, în timp ce a treia, invizibilă în întuneric, lovea ținta. Adesea își opreau motoarele înainte de atac, coborând în liniște asupra inamicului.

În fața lor s-au aflat unii dintre cei mai buni piloți germani, inclusiv asul Erich Hartmann. Pierderile au fost grele: Regimentul 588 a pierdut 31 de membre – peste un sfert din efectiv. Germanii primeau Crucea de Fier pentru doborârea unui avion pilotat de „vrajitoare”. În schimb, 23 dintre ele au primit titlul de „Erou al Uniunii Sovietice”. În total, regimentele feminine au efectuat 23.672 de misiuni, lansând peste 23.000 de tone de bombe.

În 1943, Regimentul 588 a fost redenumit „Divizia 46 Gardă Taman”. A fost desființat în octombrie 1945.

Portretele eroicelor aviatoare

Polina Ghelman – studentă când a auzit apelul la arme, a abandonat tranșeele antitanc pentru cockpitul Po-2.

Lidia Litviak – doar 1,50 m înălțime, dar cu 12 victorii aeriene confirmate; doborâtă în 1943, a devenit un simbol post-mortem.

Rufina Gașeva – navigator cu 848 de misiuni; supraviețuitoare a două prăbușiri; decorată cu titlul de Erou al URSS.

Nadejda Popova – înscrisă la 19 ani, a participat la 852 de misiuni; a primit multiple decorații.

Yevdokia Berșanskaia – comandanta Regimentului 588, pilot experimentat.

Marina Raskova – „mama” regimentelor feminine, moartă în 1943 într-un accident aviatic, îngropată cu onoruri la Kremlin.

Yevdokia Bershanskaia

Regimentul 588 nu a fost doar o unitate militară, ci o lecție despre curaj, ingeniozitate și voință. „Vrajitoarele Nopții” au demonstrat că războiul, oricât de brutal, nu poate exclude jumătate din omenire de la luptă – iar în cazul lor, această jumătate a înfricoșat o armată întreagă.

Marina Raskova