Piața Bibescu Vodă (© Ilustrațiunea Română, 10 august 1932)

Piața Bibescu Vodă, „inima” Bucureștilor de altădată

📁 Istorie Urbană
Autor: Redacția

Piața Unirii din București arăta complet diferit în urmă cu un secol. Aspectul actual este rezultatul amenajărilor din perioada comunistă, însă zona a cunoscut modificări profunde și înainte de al Doilea Război Mondial.

La 15 februarie 1941, ziarul Universul descria modificările suferite de „piața Bibescu Vodă” din centrul Bucureștilor.

Iată o piață care, odinioară, fusese inima Capitalei, spre care se îndreptau din toate colțurile orașului tramvaiele cu cetățenii care mergeau dimineața să se aprovizioneze. Pe atunci, piața Bibescu Vodă era cunoscută sub numele generic de „Hale”. Populația înmulțindu-se însă și condițiile de aprovizionare devenind tot mai grele, precum deveneau tot mai mari și pretențiile de estetică urbanistică – halele de pe chei au fost, în parte, dărâmate și mutate pe câmpul Moșilor, de la Obor.

Iar piața Bibescu Vodă, sub alte denumiri, trebuia să rămână numai o piață istorică și estetică, păstrând ca amintire a trecutului doar hala de carne Ghica. Dar tradiția și obișnuința publicului, precum și faptul că halele Obor erau prea la o parte a Capitalei, au învins dorința primarilor, care puseseră gând rău halelor de pe chei. Se hotărâse anume ca terenul din jurul halei de carne, după dărâmarea prăvăliilor de lemn, să fie lăsat negustorilor de zarzavat, fructe și păsări numai câteva ore, dimineața – firește, până la totala lor înlăturare.

Cel mai târziu la ora 10, negustorii ambulanți trebuiau să dispară și piața să-și schimbe aspectul. Zadarnice au fost însă și inspecțiile și ordinele date și amenzile aplicate: obișnuința a fost mai mare. Astfel, dacă halele Obor au devenit un centru de aprovizionare pentru angrosiști și pentru publicul din apropiere – nici piața Bibescu Vodă nu și-a pierdut din importanța ei, ca centru de aprovizionare pentru cartierul general în care este plasată – și chiar pentru publicul mai îndepărtat, care nu vrea să creadă încă în decadența ei”, scria ziarul Universul, conform Institutului de Studii Sud-Est Europene.

Piața Unirii a avut caracterul de piață de mărfuri, aici fiind concentrate Piața Bibescu Vodă și halele de carne și pește. Odată cu demersul de modernizare al Bucureștiului de la mijlocul deceniului al patrulea, piața agroalimentară din actuala Piață a Unirii a fost demolată, împreună cu hala de pește, construindu-se aici o mare piață amenajată cu spații largi și decorată cu fântâni arteziene.

