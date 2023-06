Muzeul Județean de Istorie Brașov a devenit membru al Alianței Internaționale a Muzeelor Montane

În perioada 25 – 26 mai 2023 a fost organizată la Roma, conferința anuală IMMA - International Mountain Museums Alliance. Gazda evenimentului a fost FAO (Food and Agriculture Organization), organizație a Națiunilor Unite.

IMMA a fost înființată în anul 2015, cu scopul documentării, conservării, valorizării și promovării culturii montane. Membrii fondatori sunt Muzeul Alpin Chamonix-Mont Blanc (Franța), Muzeul Național al Muntelui Torino, Muzeul Tatra din Zakopane (Polonia), Centrul General de Documentare Montană Sabadell (Spania) și Muzeul Whyte al Munților Stâncoși Canadieni din Banff (Canada). EMMOA – Muzeul Montan al Țării Bascilor din Vitoria-Gasteiz este invitat permanent.

În anul 2023, între candidații la statutul de membru al asociației mondiale a fost și Muzeul Județean de Istorie Brașov / Olimpia – Muzeul Sportului și Turismului Montan. Candidatura a fost prezentată pe 25 mai de către Nicolae Pepene, managerul Muzeului Județean de Istorie Brașov și autorul conceptului muzeului de la Olimpia. Pe 26 mai, membrii IMMA au votat în unanimitate intrarea muzeului din Brașov în asociația muzeelor montane. Anul acesta este pentru prima oară de la înființarea asociației când sunt primiți membri noi. Alături de Muzeul Județean de Istorie Brașov au mai fost primite următoarele muzee: Muzeul Alpin al Elveției din Berna, METS – Muzeul Etnografic Trentino San Michele din Trento (Italia), Muzeul Internațional Montan Pokhara (Nepal) și Muzeul Savoisian din Chambèry (Franța).

Daniela Berta, director Muzeul Național al Muntelui Torino: ,,Intrarea pe baza îndeplinirii criteriilor rețelei noastre a acestor muzee este un pas important care lărgește orizonturile geografice ale IMMA și deschide perspective promițătoare pentru noi sinergii pentru dezvoltarea documentării, conservării, valorificării și promovării culturilor munților lumii”.

Olimpia – Muzeul Sportului și Turismului Montan

Argumentele principale ale candidaturii Muzeului Județean de Istorie Brașov au fost înființarea secției Olimpia – Muzeul Sportului și Turismului Montan, valoarea patrimoniului istoric reunit în colecția de bunuri culturale ,,Sport și Turism Montan” și evenimentele organizate de muzeu începând din anul 2016: expoziția outdoor ,,Istoria în Alb”, Piața Sfatului din Brașov și Palatul Cantacuzino din Bușteni, 2016; itinerarea expoziției ,,Privind spre Alpi” a Muzeului Național al Muntelui din Torino la Casa Sfatului din Brașov, 2017; proiectul artistic ,,Războaie în Bastionul Țesătorilor”, Brașov, București, Sibiu, 2017–2018; expoziția de fotografie istorică ,,Cabana Peștera din Padina Crucii, leagănul turismului montan din România”, Peștera Ialomiței, 2022; expoziția de fotografie istorică ,,Începuturile sporturilor de iarnă în România”, Bruxelles, 2023.

Nicolae Pepene, manager Muzeul Județean de Istorie Brașov: ,,În anul 2015 am lansat un concept pentru viața culturală a Brașovului, ,,Civilizația Muntelui”. Puțini l-au înțeles. Eu am urmat ,,cărarea” și începând din anul 2016 am organizat activități culturale care să dea și un înțeles practic importanței Muntelui în viața, inclusiv culturală, a Brașovului. Acceptarea noastră în ,,tabăra” internațională a muzeelor montane ne onorează foarte mult și este dovada ascensiunii muzeului nostru spre un vârf care acum câțiva ani părea mult prea îndepărtat. De acum urcăm pe drumul nostru însoțiți de camarazi de nădejde”.

Mai multe pentru tine...