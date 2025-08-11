Mauser C96 – Pistolul legendă: o cronică a unei arme legendare

La sfârșitul secolului al XIX-lea, în inima Germaniei industriale, din atelierele Mauser lua naștere un pistol ce avea să devină legendă: Mauser C96. Creat într-o perioadă de transformări tehnologice accelerate, C96 a surprins prin designul său neobișnuit – magazia fixă, amplasată în fața trăgaciului, mânerul drept, asemănător cu o coadă de mătură, și posibilitatea de a atașa un pat de umăr, transformându-l într-o armă versatilă între pistol și carabină.

Brevetat în 1895, modelul a intrat rapid în producție, propulsat de cartușul 7,63×25 mm, unul dintre cele mai rapide ale epocii. Precizia ridicată, raza lungă și ergonomia sa au atras atenția unor figuri istorice precum Winston Churchill, care l-a folosit în campania din Sudan, și Lawrence al Arabiei, în expedițiile din Orientul Mijlociu.

Proiectul, realizat în mare parte de Fidel Feederle fără știrea fondatorilor Paul și Wilhelm Mauser, a convins conducerea abia după ce prototipurile au demonstrat un potențial comercial uriaș. În scurt timp, C96 a început să fie exportat în Imperiul Otoman, Italia, Persia și Austro-Ungaria, ultima achiziționând zeci de mii de unități.

În Primul Război Mondial, varianta „Red 9”, calibrată la 9 mm, a intrat în dotarea armatei germane pentru a suplini lipsa de pistoale Parabellum. După conflict, Tratatul de la Versailles a impus restricții, iar lungimea țevii a fost redusă, însă C96 a continuat să fie folosit de forțe armate și poliții din Europa și Asia. În China, în special, a devenit un simbol al mișcărilor revoluționare, fiind fabricat în numeroase copii locale, unele cu capacitate de foc automat.

În perioada interbelică și în al Doilea Război Mondial, C96 a fost adaptat cu încărcătoare detașabile și moduri de tragere automată, servind în unități speciale, inclusiv Luftwaffe. Deși nu a devenit arma standard a vreunei armate, longevitatea și reputația sa au făcut din el un companion constant al soldaților, mercenarilor și aventurierilor din întreaga lume.

Fama C96 nu s-a limitat la front. Forma sa distinctivă a inspirat Hollywood-ul, transformându-se, prin modificări, în blasterul lui Han Solo din Star Wars și apărând în universul lui James Bond. Cu peste un milion de exemplare produse până în 1937, fără a include copiile, pistolul este astăzi o piesă de colecție prețuită, o relicvă ce reflectă spiritul tehnologic și estetic al începutului de secol XX.

