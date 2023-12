La Procesul de la Târgoviște, Elena Ceaușescu avea la mînă o brățară de aur

Dezvăluire din Adevărata Stenogramă. Tresar citind în Adevărata stenogramă a Procesului Ceaușescu despre momentul în care un militar vrea să-i ia Elenei Ceaușescu brățara de aur de la încheietura mîinii:

„(Un militar îi pune lui Nicolae Ceaușescu căciula pe cap. Alți militari îi leagă pe Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu).

Elena Ceaușescu: Mă, copii, mă!

Nicolae Ceaușescu: Vă e teamă, asta e!

Elena Ceaușescu: Nu-mi rupeți mîinile, mă, copii, mă!

Nicolae Ceaușescu: Vă e teamă! Niciodată n-am…

Elena Ceaușescu: Mă, vă e teamă, mă!?

Un militar: Da’ ăia care trag în noi ce sînt?

Elena Ceaușescu: Ăia sînt ai Securității, voi n-ați auzit? Nu mă legați!

Nicolae Ceaușescu: Rușiiine!

Elena Ceaușescu: Rușiine! V-am crescut ca o mamă!

Un militar: Luați-i brățara de la mînă.

Elena Ceaușescu: Stați la un loc, mă!

Un militar: Las-o, mă, dracu’n pace!

Elena Ceaușescu: Ce-i asta? Îmi rupeți mîna! Dați-mi drumuʼ la mînă!”

Secvența dezvăluie că:

Elena Ceaușescu avea la Procesul de la Târgoviște o brățară de aur. Asta însemna că o purta în mod obișnuit. Ajunsese la cazarmă de la serviciu, cum s-ar spune și nu de la bal. Un militar încearcă să i-o ia cînd o leagă la mîini. De ce? Primise ordin s-o facă? Era zelos? Sau cumva voia s-o șterpelească, s-o dea nevestei sau ibovnicei? La intervenția brutală a unei alte huidume, militarul îi lasă Elenei Ceaușescu brățara. Elena Ceuașescu e împușcată cu brățara la mînă.

Cu ani în urmă, am vizitat Tezaurul Băncii Naționale. La un moment dat, Mugur Isărescu, ghidul nostru prin Muzeu, ne-a arătat o brățară de aur lovită de glonț. Brățara Elenei Ceaușescu purtată în clipa execuției! Cum a ajuns aici brățara, pe care voia s-o șterpelească militarul, rămîne un mister. Pe 11 octombrie 2011, cînd i-am luat lui Victor Stănculescu interviul de comentare chiar de către el a Procesului, am abordat chestiunea brățării:

„– Vreau să-mi confirmaţi sau să-mi infirmaţi un amănunt. Ea avea o brăţară de aur, lovită de glonţ, care este acum la Banca Naţională a României. Ştiţi ceva de ea?

– Nu mai ştiu nimic.

– Deci, tot ce-au avut ei, cine le-a luat?

– Efectiv nu mai ştiu. N-am stabilit nimic. Dacă s-a ocupat, se putea ocupa ori procurorul, ori cineva din Completul de judecată. În nici un caz dintre participanţi.”

