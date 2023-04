De ce s-a speriat Elena Ceausescu și a decis sancționarea unui reporter sportiv?

Invitat în podcastul lui Cătălin Oprișan, fostul reporter și comentator sportiv Ionel Stoica a făcut câteva dezvăluiri interesante despre jurnalismul sportiv din anii comunismului, relateaza Ziare.com

Ionel Stoica spune că a fost sancționat în urma unei directive venită din cabinetul Elenei Ceaușescu. Soției dictatorului nu i-a plăcut un reportaj realizat de televiziunea română cu Ion Corneliu, campion olimpic la pistol viteză la Jocurile Olimpice de la Moscova 1980.

Reportajul cu campionul olimpic Ion Corneliu după JO de la Moscova

"Am avut șansa să colaborez câțiva ani cu Ion Corneliu, campion olimpic la Moscova 1980 la pistol viteză. Avea metodele propriii de antrenament, prin care și reușise să câștige medalia de aur la ruși acasă. În barajul pe care l-a avut cu URSS, RDG, Polonia, a fost șicanat, luau crenguțe de pom și le trosneau, ca să îi distragă atenția.

Am avut și o sancțiune din cauza lui și o să vă povestesc. M-am dus cu operatorii mei să facem un reportaj cu niște imagini mai aparte. Un operator a avut ideea să îl filmeze în niște unghiuri, care pentru privitor ar fi însemnat un pericol să zicem așa, îl filma din față cu țeava pistolului îndreptată direct spre cameră și simula o tragere.

Erau imagini extrem de plastice, dar care au deranjat extrem de mult. Coana mare (n.r Elena Ceaușescu) cică: Ce face ăla, ne împușcă prin televizor? Cam asta a fost expresia.

Am fost sancționat, am stat câteva luni deoparte, așa erau vremurile. Coana mare vedea aproape toate programele, era cenzorul suprem. A deranjat-o foarte mult când am început să împărțim ecranul în două, în trei și ne-a tamponat". a povestit celebrul comentator si reporter sportiv Ionel Stoica