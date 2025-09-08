Istoria și cultura din Rethymno: ce să vizitezi în orașul vechi

Vechiul oraș din Creta nu are grandoarea Atenei și nici forfota Heraklionului. Dar exact în asta constă forța lui: te atrage în liniște, îți spune poveștile printre străzi pavate, balcoane cu flori și ziduri vechi. Aici, istoria nu e conservată în muzee, este vie, simțită la tot pasul. Situat în vestul insulei Creta, Rethymno este unul dintre cele mai bine păstrate situri locuite din Grecia. Vei descoperi o combinație unică de influențe venețiene, otomane și grecești, un labirint de alei înguste, fântâni vechi, minarete tăcute și conace cu uși masive din lemn. Iată ce să vizitezi în Rethymno:

Fortezza

Situată pe o colină cu vedere la port și la acoperișurile roșcate ale orașului, Fortezza domină orizontul. Construită în secolul al XVI-lea de venețieni pentru a proteja Rethymno de pirați și otomani, fortăreața oferă astăzi o incursiune magnifică în trecut. Zidurile masive, bastioanele și potecile interioare reprezintă nu doar o lecție de istorie, ci și spectaculoase priveliști asupra orașului și a mării Egee. În interiorul cetății poți vizita și moscheea lui Sultan Ibrahim, fostă biserică venețiană. La apus, Fortezza devine scena unui spectacol grandios: vezi de sus orașul întreg, scăldat în lumină blândă, aurie

Fântâna Rimondi

La doar câțiva pași de traseele turistice, ascunsă printre cafenele și magazine artizanale, se află fântâna Rimondi, construită de venețieni în 1626. Este formată din trei capete de leu, considerate simboluri ale orașului. În trecut, nu era doar un punct de alimentare cu apă. Reprezenta un loc de întâlnire, un reper urban, dovadă a puterii venețiene și a bunăstării orașului.

Minaretul Neratze

Timp de peste 250 de ani, orașul Rethymno a fost sub dominație otomană, așa că ai prilejul să admiri clădiri și monumente realizate în stil oriental. Moscheea Neratze, transformată astăzi în conservator, reprezintă un reper cultural inedit în Creta. Se integrează armonios în ansamblul arhitectonic al zonei, fiind un model de unitate în diversitate.

Loggia venețiană

În centrul orașului, Loggia este o clădire simplă, dar elegantă, care a fost odinioară sediul nobilimii venețiene. Aici se făceau schimburi comerciale, se luau decizii, se negocia puterea. Astăzi, loggia este transformată într-un magazin de artă și antichități – dar frumusețea arhitecturii renascentiste a rămas intactă. Loggia găzduiește și concerte de muzică veche, așa că merită să rezervi un zbor către Creta și să participi la evenimente culturale inedite, într-o atractivă vacanță în Grecia.

Străduțele orașului vechi

Poate cea mai frumoasă parte a orașului vechi din Rethymno nu e o atracție anume, ci felul în care totul se leagă într-o poveste vizuală unică. Străzile sunt înguste, adesea fără trotuare, pavate cu piatră și umbrite de pergole cu flori sau viță de vie. Casele sunt pictate în nuanțe calde, cu obloane albastre și decorațiuni metalice sofisticate.

Plimbă-te fără hartă. Intră într-un magazin de piele artizanală, gustă o baclava proaspăt scoasă din cuptor, oprește-te la o cafenea care pare că nu s-a schimbat de secole și schimbă două vorbe cu localnicii. În Rethymno, cultura se trăiește, nu doar se vizitează.

Muzeul de Istorie și Folclor

Găzduit într-o casă venețiană restaurată, muzeul oferă o colecție interesantă de costume tradiționale, unelte vechi, ceramică și textile cretane. Este un loc în care nu găsești doar exponate spectaculoase, ci și povești ale localnicilor, ca la o șezătoare grecească. Clădirea în sine este o operă de artă: curte interioară amplă, ferestre în arcade venețiene, tavane boltite și detalii fine, realizate în piatră și lemn, cu uimitoare măiestrie.

Orașul vechi din Rethymno nu e doar un loc pe hartă. Este o stare de spirit. Aici, istoria nu se află în panouri explicative, ci în vibrația zidurilor, în ecoul pașilor pe pietrele vechi, în privirea oamenilor care trăiesc acolo de generații. Rethymno nu-ți cere să alergi dintr-un punct turistic la altul, te îndeamnă să încetinești ritmul. Să te oprești. Să observi. Să savurezi vacanța în Creta, pe ritmuri grecești, venețiene și orientale.