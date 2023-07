ISTORIA RECONSTRUITĂ, CĂRĂMIDĂ CU CĂRĂMIDĂ (DE LEGO)

Fără doar și poate observăm că adesea cele mai puțin reprezentative pentru istoria generală a lumii sunt și acelea ce ne scapă printre degete dat fiind că le vedem și cunoaștem ca elemente ale prezentului. Cu toate acestea, nu puține dintre ele au o istorie bogată și reprezentativă ce necesită o scoatere la iveală atât pentru noi, cât și pentru generațiile de oameni ce au fost sau care urmează sa fie. Un subiect cu totul și cu totul inedit îl reprezintă și LEGO.

Da, într-adevăr acele jucării pe care le cumpărați copiilor și care la prima vedere nu par altceva decât niște „plasticuri” ieftine. Departe de această remarcă lipsită de substanță, LEGO este un sistem ce a revoluționat jucăriile în întreaga lumea dar care a contribuit totodată la colorarea unei istorii a omenirii ce adesea a preferat tonurile mai închide la culoare. Fără a mai divaga suplimentar, istoria acestor cărămizi este un exemplu de ambiție, seriozitate, dedicare și interes pe care rar ne este dat să îl vedem în orice altă industrie din lume.

Începuturi interbelice modeste

Istoria acestei firme începe în jurul anilor 1890, în atelierul unui tâmplar din Billund, Danemarca. Aici, posesorul clădirii, Ole Kirk Christiansen dă viață primelor jucării de lemn pentru copii, sub un brand premergător faimosului LEGO. Acest nume este preluat în mod oficial în 1934 și este o prescurtare a expresiei daneze „leg godt” ce s-ar traduce ca „joacă-te bine”. Destul de interesant este și faptul că deși încă nu existau faimoasele cărămizi, numele creat ce poate însemna în latină inclusiv „a pune împreună” pare că a prevestit destinul micuței companii.

Industria jucăriilor, o nouă oportunitate?

Anul 1947 reprezintă prima încercare de a schimba direcția companiei, investind într-un material al viitorului, plasticul. Deși la vremea respectivă acest material era văzut ca ne corespunzător industriei de jucării, se pare că datorită standardelor înalte impuse de conducerea LEGO, acestea au devenit o excepție la regulă. Inspirația în ceea ce privește cărămizile vesele a fost rezultatul mai multor împrejurări.

În primul rând este vorba despre un produs premergător LEGO, Kiddicraft, apărut în Regatul Unit al anului 1939. În al doilea rând, este necesar să discutăm despre avansul tehnologic al anilor interbelici ce au dus la realizarea unui sistem de injectare al plasticului în forme. Aceste două idei, împreună cu dezvoltarea afacerilor în familie, unde Godtfred, fiul lui Christiansen, ajunge parte a conducerii LEGO și ambiția și dedicarea investite în produsele firmei, au reușit să câștige tot mai multă faimă și renume acestui brand.

LEGO, WW2 și o schimbare de perspectivă

Anul 1958 este momentul în care sistemul apărut de cărămizi prinde forma actuală. Se optează pentru ABS (Acrilonitril Butadien Stiren) ca material principal în construcția acestor piese. Totodată, producția de jucării de lemn este oprită. Fabrică din Billund este și ea modernizată și adaptată noului plan de producție. La aproximativ 10 ani distanță, apar și alte branduri sub umbrela LEGO ce se bazează pe același principiu. DUPLO este un sistem de cărămizi diferite ca mărime și potrivite pentru copii cu vârste mai mici. Ca și produsele anterioare, și acestea devine un succes răsunător.

Construim actualul având cărămizi de ieri

Astăzi vorbim de LEGO în termeni de brand global. Nu numai că este cunoscut pe întreaga planetă, dar în același timp, în ciuda protestelor firmei, este și unul din acei termeni ce a ajuns să denumească elementul în sine. LEGO nu mai reprezintă neapărat produsului, cât orice cărămidă de plastic similară, asemănător cu modul în care Xerox a ajuns să denumească orice copiator din lume. Portofoliul LEGO include astăzi sute de mii de proiecte, incluzând mai multe filme, seriale și parcuri tematice. Mai nou, putem discuta și despre un interes pentru piața vestimentară unde urmează să fie realizate mai multe parteneriate cu branduri de succes precum Adidas.

LEGO este un sistem versatil ce permite de asemenea realizarea de jocuri de societate. Nu numai că acestea reușesc să îndeplinească o dublă funcție de utilizare: construire și joaca propriu-zisă, dar în același timp oferă posibilitatea realizării unor noi jocuri cu reguli complet inventate. În cele din urmă, discutăm de o politică LEGO de încurajare a imaginației și a unei gândiri neîngrădite.

Nu în ultimul rând, merită să aducem aminte și de contribuția pe care LEGO o are în domeniul programării prin intermediul produselor sale ce oferă un sistem versatil de roboți programabil numite Mindstorm. Aceste seturi completează spațiul premergător cursurilor de programare desfășurate la școală. Ele reprezintă un fel de programare „avant la lettre” și sunt responsabile pentru încurajarea tinerilor către domeniul IT.

Tot legat de acest domeniu sunt și numeroasele jocuri cu tematică LEGO unde din nou asistăm la încurajarea tinerelor generații spre diverse domenii ce au legătură cu cercetarea și dezvoltarea mediului înconjurător. Un alt lucru demn de menționat este că politica LEGO are o politică de toleranță 0 față de violență și orice alt act de agresiune fizic sau în alt mod. Cel mai evident putem observa această perspectivă în jocurile video sub licență unde secvențe de film prezentate în format LEGO portretizează moartea în cele mai amuzante și neletale moduri posibile. Cu alte cuvinte, în lumea LEGO, dăinui veșnic.

LEGO un brand de succes și perspectivă

Prin urmare, putem considera această scurtă istorie a brandului LEGO edificatoare atât ca poveste a succesului în afaceri, dar și ca reușite pe planuri conexe, reprezentând per total un model de urmat și pentru alte mari companii ce ar putea întotdeauna să influențeze viitorul și implicit să realizeze un cadru favorabil dezvoltării umane pe multiple planuri. Nu degeaba compania LEGO a preluat ca motto expresia „only the best is good enough”.

