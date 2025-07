Pokerul este unul dintre cele mai distractive și apreciate jocuri de cărți din lume. Istoria sa este, într-o măsură destul de mare, plină de mister. Sunt mai multe teorii despre originea jocului. Având o vechime de câteva secole, e greu de găsit o atestare istorică pe care toată lumea să o asimileze ca fiind credibilă.

Cele mai plauzibile variante cu privire la istoria pokerului:

Cea mai răspândită este că își are originile în jocul francez poque sau în cel francez "pochspiel"

Unii istorici consideră că se bazează pe jocul spaniol primero

Există și voci care afirmă că originile pokerului datează din Persia, din secolul al XVI-lea, unde se practica un joc denumit "As Nas"

Alți istorici afirmă că a fost creat în secolul al X-lea ca prima variantă a jocului Pai Gow

Acestea sunt doar variante vehiculate în istorie, căci pokerul, așa cum îl știm noi în prezent, a început să se contureze la începutul secolului al XIX-lea, în America. Cea mai vehiculată idee este că originile sunt din jocul francez poque, care a ajuns în casele imigranților din New Orleans. Ulterior s-a răspândit în rândul soldaților din timpul războiului civil american, care îl considerau o formă de recreere. Apoi, a migrat spre frontiera de vest.

Prima atestare istorică a pokerului

Prima atestare istorică a pokerului datează în anul 1829. Pe atunci, oamenii obișnuiau să țină jurnale. Așa se face că actorul britanic Joseph Crowell a notat în propriul jurnal că a zărit mai mulți imigranți ce jucau pokerul. Acțiunea se petrecea în estuarul râului Mississippi, unde oamenii așteptau vaporul și făceau ca timpul să treacă mai repede jucând poker. A devenit ceva obișnuit în deceniile ulterioare ca oamenii să joace poker pe vapor, în lungile călătorii.

Interesant este și modul în care pokerul arăta pe atunci, deoarece nu avea prea multe în comun cu jocul din zilele noastre. Se foloseau 20 de cărți, care erau împărțite câte 5. Jucătorul care credea că are mâna cea mai bună paria. La final, se arătau cărțile și cel cu mâna cea mai bună lua potul. Încă de atunci existau tehnicile de bluf, deoarece jucătorii încercau să-și determine adversarii să renunțe prin reacțiile pe care le aveau.

Când a apărut Texas Hold'em?

Poate cea mai importantă bornă din istoria jocului de poker este apariția versiunii Texas Hold'em. Este varianta în care se joacă aproape peste tot – de la cazinouri, cluburi de poker și bineînțeles pe Internet.

A apărut la începutul secolului XX. Mai exact, în jurul anului 1925. Ce s-a schimbat odată cu apariția ei? Jucătorii nu mai primeau cinci cărți, ci două. Restul de trei erau așezate pe masă drept cărți comune. Practic, de atunci norocul are un rol considerabil mai mic în jocul de poker.

Abilitățile au început să facă diferența, iar pokerul s-a schimbat considerabil din acel moment. Jucători iscusiți au început să apară și să își facă propriul nume. Au început să fie organizate și turnee importante, iar un punct de cotitură datează de la începutul anilor '70.

Atunci au început să fie organizate celebrele World Series of Poker din Las Vegas. De la an la an, numărul jucătorilor a crescut considerabil. În paralel au fost dezvoltate și alte versiuni ale jocului, cum ar fi Omaha, Seven Card Stud și Five Card Draw.

Operatorii online au adus și mai multă distracție

De la începutul anilor 2000, modul în care oamenii se distrează a început să se schimbe. Iar primele portaluri de online poker au adus jocul și mai aproape de jucători din toată lumea.

Pe măsură ce Internetul a devenit ceva accesibil tuturor, operatorii de poker online au îmbunătățit considerabil jocul. Mizele sunt potrivite tuturor, în timp ce jucătorii au oricând doresc partide și turnee. Ba chiar pot lupta și pentru premii extra, cum ar fi calificarea la turnee live, ceea ce este cu adevărat un plus.

În același timp, contează enorm și faptul că au fost create noi versiuni, în așa fel încât jocul să fie potrivit atât pentru cei care preferă un ritm mai rapid, dar și pentru cei care doresc unul mai lent. Iar atracții cum ar fi Mystery Bounty au făcut ca pokerul să fie unul dintre cele mai apreciate jocuri de cărți ale momentului la nivel mondial.