FIABILITATE JAPONEZĂ ÎNTR-O SCURTĂ ISTORIE AUTOMOBILISTICĂ

Poate de departe un subiect mai de nișă într-o societate și o țară profund europeană, elementele automobilistice nipone reprezintă totuși un punct de interes pentru pasionați. Mărci precum Suzuki, Toyota, Mazda sau Honda sunt doar câteva dintre numele unor companii ce valorează miliarde de dolari și care sunt prezente și la noi în țară pe plaiurile mioritice. Da, există păreri și perspective asupra obiectului japonez. Nu degeaba sunt supranumiții germanii asiaticilor. Mașinăria precisă niponă este pe lângă un instrument indispensabil în activitate de zi, un obiect care îmbină utilul cu plăcutul, tehnologia cu simplitatea, desăvârșind o armonie manifestată intrinsec prin produsul oferit clientului.

Pentru a ajunge în această etapă de îmbunătățire a produsului și din dorința nesăbuită a omului de a cocheta cu perfecțiunea, poveștile acestor firme sunt adesea unele lungi, presărate cu obstacole și de cele mai multe ori un exemplu pentru noi toți. Acestea este și cazul Honda, o firmă care astăzi se mulțumește cu contribuțiile aduse în numeroase domenii și subdomenii ale transportului, fabricând motociclete, automobile, utilitare, bărci și generatoare. Lista este și mai lungă datorită fondatorului acestei companii, Soichiro Honda, care avea vise mari și interese multiple.

Cine este Honda?

La această întrebare este cu atât mai greu de răspuns cu cât realizezi că Honda reprezintă mai multe idei și concepte, oameni și perspective decât îți poți imagina. Totuși, am putea rezuma un lung răspuns la această întrebare spunând că Honda reprezintă fiecare principiu și dorință a fondatorului Soichiro. Cu un trecut modest, un tată fierar și mamă țesătoare, Soichiro este uimit de ideea automobilelor și tot ceea ce reprezintă. Iubirea sa pentru mașini pornește de la o amintire a sa din copilărie ce se leagă de un Ford Model T pe care acesta văzându-l reușește să îl urmărească pe jos pentru a intra în vorbă cu șoferul acestuia. Aproape de Hamamatsu, într-un sat apropiat, automobilele erau o raritate. Doar cei ce aveau o anume poziție în societate și avere pe măsură își permiteau acest tânăr mod de transport.

Fără a avea succes la studii, în anul 1922, la doar 15 ani, tânărul Honda decide să-și caute norocul în capitala Japoniei, Tokyo. Reușește să găsească de lucru pe post de mecanic unde în aproximativ șase ani își formează mâna și mintea în tot ceea ce ține de automobile. Inspirat de cele văzute aici, în 1928 are loc reîntoarcerea acestuia pe plaiurile natale. Acolo înființează o proprie afacere de reparat biciclete și automobile. Apare totodată și un interes pentru cursele de automobile organizate în Japonia.

Un campion în mai multe sectoare

În această perioadă, Honda reușește să atragă atenția asupra sa precum și a micii sale afaceri pentru reparații prin repetate câștiguri în cursele organizate pe meleagurile nipone. Succesul său dar și participarea sa iau sfârșit în mod abrupt în 1926 după un tragic accident ce îl vor lăsa pe Honda cu mai multe sechele. Retragerea nu a însemnat pierderea interesului pentru domeniul automobilistic. Dorința acestuia era să producă mijloace de transport nu să le repare. Astfel, după mai multe încercări el pune bazele unei fabrici de piese pentru Toyota care va fi distrusă în urma bombardamentelor americane din cadrul Celui De-al Doilea Război Mondial. Cu banii obținuți ca despăgubire pe rămășițele fabricii sale este înființat un institut de cercetare ce îi poartă numele. Apar și primele produse, două motociclete denumite Type A și Type D.

Adevăratul brand Honda se naște din colaborarea lui Soichiro cu Takeo Fujisawa, un personaj cunoscut tot din domeniul automobilistic nipon și care avea să se ocupe cu gestionarea părții financiare a viitoarei companii Honda. Succesul acesteia se poate interpreta și din porecla pe care Soichiro o primește, anume de Henry Ford al Japoniei. Dacă la motociclete Honda reușește să treacă pe poziție fruntașă, în ceea ce privește automobilele mai era destul de lucru. Primul model cu adevărat important în suita de vehicule produse este Honda Civic, un automobil a cărui descendență datează din anul 1972. În anul curent ne aflăm la a XI-a generație de automobile ce poartă acest nume. Alte modele includ Accord, CRX, CR-V, City, Insight, etc.

Contribuția unui brand la nivel internațional

Ideile dezvoltate în laboratoarele Honda nu s-au rezumat doar la rezultate aplicate acasă. Acestea au prins avânt și peste hotare, pornind de la utilizarea catalizatorului ca modalitate de reducere a noxelor și ajungând până la construirea unor automobile propulsate de hidrogen precum modelul FCX Clarity. Cu modele precum CR-V și HR-V Honda a reușit să își facă loc și pe piața mașinilor de teren de tip SUV sau crossover. În acest moment, Honda este și unul dintre cei mai importanți producători de motociclete la nivel mondial, primul în Japonia. În India această firmă deține aproximativ 50% din piața pentru scutere.

În ceea ce privește succesul acestui brand la nivel mondial, există mai multe teorii și teze care concluzionează că Honda a reușit să se remarce pe piețele externe, în mod special în America de Nord, printr-o atitudine pozitivă și muncitoare. Nu a avut o strategie fixă ci mai degrabă un interes în a rămâne flexibilă. Dacă motociclete cu motor mai mare nu au vândut bine, o atenție mai mare a fost dată scuterelor ce păreau a fi de interes pentru cetățenii acestui continent. Același lucru este valabil și în cazul treceri de la o atenție sporită pentru berline la mașini de tip crossover sau SUV în Europa.

Spiritul fondatorului duce compania mai departe

Ajungem deci la concluzia că încă din secolul XX și până în prezent fondatorul Soichiro Honda reușește să pună bazele unei companii care și astăzi păstrează învățăturile și direcția stabilită de acesta. Honda poate însemna multe concepte într-un mix armonios ce înglobează cu siguranță dorința de inovare, flexibilitate, accesibilitate și mai ales fiabilitate.

Soichiro Honda a murit în vara anului 1991 la vârsta de 84 de ani, lăsând în urma sa o moștenire automobilistică greu de egalat. Contribuțiile sale sunt respectate la nivel global și au condus la o dezvoltare a tehnologiei greu de imaginat. Honda rămâne și astăzi un brand angajat pe drumul profesionalismului rămânând mai înainte de toate aproape de omul de rând care își dorește ca modalitatea aleasă de transport să fie una de încredere.

Aflându-ne la a XI-a generație de Civic și cu anunțuri făcute pentru viitoare modele consacrate ca nume precum Acord, CR-V sau Super Cub, siguranța că Honda va mai dăinui destul în societatea noastră este cu adevărat liniștitoare. Mai mult, extinderea acestui brand a dus la crearea totodată a altor firme subordonate dedicate unor produse cu standarde și mai ridicate. Acura este un exemplu cât se poate de concret și reprezintă primul brand de lux creat al unei firme creatoare de vehicule. Este totodată garanție unei atenții sporite acordate clientului nu ca individ în mod intrinsec ci mai degrabă din postura clasei sale sociale.

Honda reușește să surprindă acum așa cum reușea și la începutul secolului XX prin inovație și seriozitate expunând cel mai bine această direcție prin intermediul mottoului adoptat de firmă „The Power of Dreams”.

