Cum se dormea înainte de lumina electrică? De ce era diferit somnul din Evul Mediu de cel actual

Dormim diferit faţă de oamenii de acum 300 de ani, spun studiile occidentale, care redescoperă activităţile pe care oamenii le făceau în miez de noapte, la lumina opaiţelor și a lumânărilor de ceară.

„Obiceiul de a dormi în două tranșe nu are origini culturale, ci este profund biologic. Toţi oamenii, indiferent de cultură sau localizare geografică, trec printr-o etapă de scădere a vigilenţei în timpul orelor de după-amiază, etapă provocată de cauze genetice obiective. Observaţi orice grup de participanţi la o ședinţă ce are loc după prânz, iar acest aspect se va vedea foarte clar. (...) Sunt sigur că aţi simţit acest val de ameţeală care pare să vă cuprindă după-amiaza, de parcă v-ar trage creierul la culcare la o oră neobișnuit de devreme. (...) Studiile antropologice despre vânătorii-culegătorii din perioadele preindustriale au și distrus un mit popular despre cum ar trebui să doarmă oamenii. Aproape de finele erei moderne timpurii (sfârșit de secol XVII și început de secol XVIII), textele istorice sugerează că locuitorii Europei de Vest dormeau în timpul nopţii în două reprize lungi, separate de câteva ore de activitate în stare de veghe. Între aceste două porţii de somn identice – uneori numite primul somn și somnul al doilea – oamenii citeau, scriau, se rugau, făceau dragoste și chiar socializau“, scria profesorul în psihologie și neuroștiinţe Matthew Walker de la Berkeley University of California în anul 2017, în lucrarea sa Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams.

În Evul Mediu, de la ora 21:00 (poate chiar mai devreme iarna) până la 23:00, cei suficient de norocoși pentru a-și permite asta începeau să se trântească pe saltelele umplute cu paie sau cârpe – ar fi putut conţine pene, dacă erau bogaţi –, gata să doarmă pentru câteva ore. În partea de jos a scării sociale, oamenii trebuiau să se mulţumească să se cuibărească pe o grămadă de urzici sau, mai rău, pe o podea de pământ gol – eventual chiar fără pătură.

Pentru a reduce la minimum orice stânjeneală, somnul presupunea o serie de convenţii sociale stricte, cum ar fi evitarea contactului fizic. De exemplu, copiii de sex feminin se așezau de obicei pe o parte a patului, cel mai în vârstă fiind cel mai apropiat de perete, urmat de mamă și tată, apoi de copiii de sex masculin – din nou aranjaţi în funcţie de vârstă – și apoi de membrii din afara familiei. Această așezare este una comună și în satele românești, unde familia întreagă împărţea patul.

Câteva ore mai târziu, oamenii începeau să se trezească din acest somn iniţial. Trezirea nocturnă dura, de obicei, până în jurul orei 1:00-1:30 și, în general, nu era cauzată de zgo- mote sau de alte perturbări din timpul nopţii. Nici nu era iniţiată de vreun fel de alarmă – acestea au fost inventate abia în 1787. În schimb, trezirea era produsă în mod complet natural, la fel ca dimineaţa.

Ceasul de la mijlocul nopții

Perioada de veghe, cunoscută sub numele de „ceas“, a fost o fereastră surprinzător de utilă în care se puteau face lucruri. Sub strălucirea slabă a lunii, a stelelor și a lămpilor cu seu sau untdelemn, oamenii se ocupau de sarcinile obișnuite, cum ar fi adăugarea de lemne pe foc, mersul la toaletă, schimbarea gărzilor (dacă erau într-un edificiu fortificat).

Pentru ţărani, trezirea însemna să se apuce din nou de treburi mai serioase: fie că era vorba de verificarea și hrănirea animalelor din gospodărie, fie de treburi casnice – cârpitul pânzei, pieptănatul sau torsul lânii, ţesutul la război etc.

