Cum să vă alegeți ochelarii de soare

Ochelarii de soare nu sunt numai un accesoriu de invidiat, ce se poate asorta la multe ținute și care vine atât cu modele feminine, cât și masculine. Ochelarii vă pot proteja vederea și împotriva razelor ultraviolete. Este foarte important să vă mențineți sănătatea ochilor și să îi ajutați prin purtarea unor ochelari adecvați atunci când vă expuneți la soare.

O pereche potrivită mai ajută și la diminuarea strălucirii datorate soarelui precum și la o vizibilitate mai mare. Îi puteți purta când conduceți, când mergeți la pescuit sau la plajă, când vă plimbați și nu numai. Există o multitudine de modele din care să alegeți, iar în rândurile ce urmează vă vom prezenta pe larg funcționalitățile, formele ramelor și tipurile de lentile existente pentru ochelarii de soare. Haideți să începem!

Funcționalități

După cum vă spuneam și mai sus, ochelarii pot fi accesorii atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Sunt un obiect versatil și folositor. De exemplu, dacă aveți probleme cu vederea și vă doriți o pereche adecvată, puteți încerca lentilele cu dioptri. Această pereche se va fabrica tot la oftalmologiile obișnuite, însă lentilele de soare vor veni cu polarizare și filtru UV 400 în plus. Așa, cu două perechi de ochelari, vă veți putea bucura de o vizibilitate sporită, atât când sunteți în interior, cât și când ieșiți în parc într-o zi însorită. Mai puteți alege și varianta de ochelari de vedere cu lentile heliomate. Acestea se vor adapta inteligent la tipul de luminozitate din mediul în care vă aflați, pentru a vă ajuta să vedeți cât mai clar. Aici nu mai intervine o a doua pereche de ochelari. Lentilele heliomate sunt lentile speciale ce suportă atât dioptriile, cât și filtrele anti-UV. Decizia stă la baza dorințelor dumneavoastră, însă gama de produse este una largă și funcționalitățile, pe măsură.

Forma ramelor

A venit momentul să discutăm și despre forma ramelor. Mai întâi, vă vom prezenta cele mai populare rame de ochelari de soare, și apoi, vă vom ajuta să le potriviți cu forma feței dumneavoastră. Ramele populare între care majoritatea persoanelor oscilează sunt:

aviator – pentru un look cool și misterios, ușor alungite în partea de jos, indicate domnilor

clubmaster – pentru un look business și classy, model unisex, fără ramă inferioară

cat eye – pentru un look senzual și romantic, indicate doamnelor

wayfarer – model unisex, oferă un look classy cu accente de academie

rotunde – model unisex, pentru un look jucăuș și la modă

butterfly – pentru un look romantic, din nou, indicate doamnelor

Dacă vă doriți să achiziționați o pereche și nu știți care sau dacă vi se va potrivi cu forma feței dumneavoastră, haideți să vă îndrumăm puțin. Ramele de ochelari de soare potrivite sunt, după cum urmează:

forma feței triunghiulară sau lungă: rotunde și aviator – pentru rotunjirea și scurtarea trăsăturilor

forma feței ovală: deși, se spune că fețele ovale pot purta orice pereche de ochelari, totuși cele mai indicate sunt ramele clubmaster și wayfarer, precum și cele drepte – pentru balansarea trăsăturilor

forma feței rotundă: cat eye și butterfly – modele mai greu de ales pentru bărbați însă potrivite pentru balansarea trăsăturilor

forma feței inimă: asemenea celei ovale, și forma inimă poate purta rame clubmaster și wayfarer – pentru rotunjirea trăsăturilor

forma feței pătrată: rotunde și în formă de inimă – pentru rotunjirea trăsăturilor

Acum că ați aflat cum să potriviți tipul de ramă cu forma feței dumneavoastră, nu vă mai rămâne decât să faceți o căutare în mediul online, să găsiți perechea preferată, și să mergeți la fața locului pentru a o proba. Cu siguranță veți inspira eleganță și clasă cu modelul ales.

Tipuri de lentile

Ultima noastră recomandare în materie de ochelari de soare este tipul de lentile. Pentru o protecție sporită a ochilor împotriva razelor ultraviolete și o diminuare cât mai mare a riscului de cancer de piele, vă sfătuim să alegeți lentilele polarizate, cu filtru UV 400. Lentilele polarizate vă vor ajuta să vedeți cât mai natural culorile din mediul înconjurător și vor diminua strălucirea soarelui de pe diverse suprafețe. Nu uitați și de funcționalitățile lentilelor heliomate; vor fi un prieten de nădejde în zilele toride de vară. Și ultimele, dar nu cele din urmă, sunt lentilele colorate – indicate copiilor pentru un look jucăuș, lentilele oglindă – indicate adulților pentru un look elegant, potrivite evenimentelor selecte, și lentilele gradient – indicate tot adulților, pentru un look la modă, ce se pot asorta cu orice ținută.

Am ajuns la final. Sperăm că articolul nostru v-a fost de folos și că, după mai multe căutări în mediul online, veți reuși să faceți alegerea potrivită. Țineți cont de sănătatea ochilor dumneavoastră și asortați perechea aleasă în consecință.