Cum contribuie magneziul la echilibrul mental și emoțional

Stresul, lipsa somnului și presiunea socială ne afectează încet, dar sigur, chiar fără să ne dăm seama. Din aceste cauze, apar tot mai multe cazuri de anxietate, tulburări de somn și dificultăți de concentrare. Uneori, rezolvarea nu vine din terapii sofisticate, ci din ceva mult mai simplu: tratarea carențelor de magneziu.

Magneziul, mineralul care calmează mintea

Magneziul se află în fiecare celulă a organismului și este implicat în peste 300 de procese biochimice. El menține echilibrul între activitate și relaxare. În cazul sistemului nervos, acest mineral reduce excitația excesivă a neuronilor și menține o comunicare sănătoasă între celulele nervoase.

Atunci când nivelurile de magneziu sunt suficiente, creierul are mai multă claritate, emoțiile se stabilizează, iar reacțiile la stres se temperează. Când însă nivelul său scade sub limita normală pot apărea probleme. Iritabilitatea, oboseala accentuată, anxietatea și chiar tulburările de memorie sunt câteva dintre riscurile ce se ivesc.

Legătura dintre magneziu și stres

Stresul este o reacție firească a organismului, dar când devine cronic, are consecințe serioase asupra sănătății mintale și emoționale. O contribuție importantă în astfel de probleme îl are hormonul cortizol, secretat de glandele suprarenale. Nivelurile prea mari ale acestui hormon duc la neliniște, tulburări de somn și chiar depresie.

Magneziul ajută la reglarea cortizolului, menținând reacțiile de stres în limite normale. În plus, influențează și neurotransmițători importanți: stimulează receptorii calmanți și inhibă excesul celor excitatori. Pe scurt, magneziul „îmblânzește” furtuna chimică din creier și aduce o stare de echilibru.

Magneziul și funcțiile cognitive

Pe lângă rolul său de protector emoțional, magneziul susține direct procesele cognitive. Mineralul contribuie la plasticitatea sinaptică, adică abilitatea creierului de a învăța și de a se adapta. Cu alte cuvinte, fără magneziu suficient, memoria și capacitatea de concentrare pot avea de suferit.

Mai mult, cercetările arată că acest mineral stimulează regenerarea neuronală și protejează celulele nervoase împotriva inflamației. De aceea, menținerea unui aport optim de magneziu este o condiție importantă pentru o minte limpede și pentru prevenirea unor afecțiuni neurodegenerative.

Semne clare ale deficitului de magneziu

Deficiența de magneziu este mult mai frecventă decât ne imaginăm. Alimentația modernă, bogată în produse procesate și săracă în legume sau cereale integrale, a redus dramatic aportul acestui mineral. Printre semnele deficitului de magneziu se numără:

oboseala persistentă;

tulburările de somn sau insomnia;

anxietatea și atacurile de panică;

spasmele musculare și crampele;

dificultățile de concentrare sau memoria scăzută;

migrenele și durerile de cap recurente.

În multe cazuri, aceste simptome sunt atribuite stresului, vârstei sau oboselii. Însă, de fapt, ele pot indica un deficit de magneziu.

Surse naturale de magneziu

Vestea bună este că magneziul se găsește în alimente accesibile și gustoase. Printre cele mai bune surse se numără: frunzele verzi (spanac, kale, salată verde), nucile și semințele (migdale, caju, dovleac, floarea-soarelui), leguminoasele (fasole, năut, linte), cerealele integrale, avocado, bananele și chiar ciocolata neagră.

Pentru cei care nu reușesc să obțină suficient doar din dietă, există medicamente ce pot fi administrate la recomandarea specialistului. Forme precum orotatul de magneziu sunt ușor absorbite și recomandate pentru susținerea funcțiilor nervoase și a echilibrului emoțional.

Magneziul și emoțiile noastre

Pe lângă efectele asupra stresului și activității cognitive, magneziul este util și în stabilitatea emoțională. Nivelurile optime favorizează sinteza serotoninei, neurotransmițătorul cunoscut ca „hormonul fericirii”. Astfel, magneziul poate reduce riscul de depresie și poate îmbunătăți starea de spirit.

Deficitul acestui mineral a fost asociat cu tulburări precum: ADHD, anxietate generalizată și chiar episoade de depresie majoră. Corectarea deficitului nu rezolvă totul de la sine, dar poate fi o piesă esențială din puzzle-ul sănătății mintale.

În concluzie, magneziul este un mineral al echilibrului. El reglează reacțiile nervoase, sprijină memoria și învățarea, reduce stresul și stabilizează emoțiile. Din păcate, mulți dintre noi consumăm prea puțin, iar semnele deficitului trec adesea neobservate.

Așadar, un pas simplu, precum includerea alimentelor bogate în magneziu sau orotatul de magneziu recomandat de medic sau farmacist, poate transforma o minte obosită într-una echilibrată și limpede.