Cum arătau sloturile la început: Diferențe majore față de cele din zilele noastre

Primele sloturi au fost create la finalul secolului al XIX-lea. Charles Fey este considerat părintele acestor jocuri, așa cum le știm în zilele noastre. În 1894, el a creat aparatul Liberty Bell, care avea să revoluționeze modul în care oamenii se distrau în acele vremuri. Față de zilele noastre, diferențele erau majore.

În primul rând, forma aparatului era mult mai rudimentară decât cea din zilele noastre. Mizele nu puteau fi modificate, iar jucătorii trebuiau să introducă în aparat 1 cent. Câștigul maxim era de 50 de cenți. După ce introduceau miza în aparat, jucătorii puteau să tragă de o manetă uriașă pentru a declanșa acțiunea. Pe ecran puteau fi afișate doar trei simboluri. Primele simboluri ale aparatului Liberty Bell erau:

potcoava de cal

simbolul cărților de joc

stea

clopoțelul Liberty Bell

Din 1895, pentru a face jocul mai interesant, premiul cel mare a crescut la 1 dolar. Acesta era declanșat în momentul în care pe ecran apăreau trei simboluri cu clopoțelul Liberty Bell. Premiile totale oferite de slotul Liberty Bell în 1895 erau următoarele:

2 potcoave = 10 cenți

2 potcoave + 1 stea = 20 de cenți

3 treflă = 40 de cenți

3 romburi = 60 de cenți

3 inimioare = 80 de cenți

3 Liberty Bell = 1 dolar

Aparatul era amplasat în special în saloanele din SUA, unde oamenii veneau să consume băuturi și să fumeze, iar ca să se relaxeze își încercau norocul și la acest aparat. Față de precedentele aparate de tip slot machine, acesta avea avantajul că făcea plățile automat, astfel că nu era nevoie ca un angajat să se ocupe de acest aspect. Tocmai din acest motiv, Charles Fey este considerat părintele sloturilor, deși înaintea lui au mai fost oameni care au creat aparate similare.

Pe măsură ce succesul aparatelor a crescut, Charles Fey a creat în 1907 noi versiuni. În anii ce au urmat, concurența din domeniu a devenit tot mai mare. În 1910, Mills Novelty Company a creat Operator Bell, un aparat în care fructele erau simbolurile principale. În plus, din 1915 s-a decis ca aparatele să fie făcute din lemn și nu din oțel ca în vremurile de început.

Primul jackpot la sloturi

O mutare revoluționară s-a produs în 1916, când Charles Fey a lansat aparatul denumit JACKPOT. Diferența față de precedentele versiuni consta în faptul că o combinație câștigătoare plătea instantaneu toți banii aflați în aparat. Practic, în acel an s-a inventat conceptul de jackpot la sloturi online. Ideea a fost copiată ulterior și de competitorii lui Fey.

Din anii '30, sloturile au început să fie mai silențioase decât primele variante, în timp ce în 1946 au ajuns pentru prima dată într-un cazinou din Las Vegas.

Sloturile din zilele noastre

În zilele noastre, oamenii care își doresc să se distreze cu aceste jocuri o pot face într-un mod mai simplu ca oricând, fără a trebuie să se mai deplaseze într-o locație fizică, deoarece au la dispoziție mii de pacanele online atât cu mize reale, cât și virtuale.

În cazinourile și sălile specializate, lucrurile au evoluat de asemenea. Aparatele au un design interesant și modern, iar jocurile pot fi încărcate cu numeroase sloturi. Față de perioadele de început, când aparatele aveau un singur joc, acum cei care au această pasiune pot alege mai multe jocuri dintr-un singur aparat. În același timp, conceptul de jackpot a devenit ceva obișnuit în cazinouri la nivel mondial, astfel că ideea lui Charles Fey s-a dovedit a fi un succes.