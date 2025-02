Copșa Mică, cel mai poluat oraș din Europa anilor ‘90, ascunde o poveste tulburătoare

Ani în șir, Copșa Mică a fost cunoscută ca fiind cel mai poluat oraș din Europa. Localitatea faimoasă pentru rezervele de gaz descoperite aici era întunecată de praful provenit de la uzina de negru de fum, în timp ce localnicii erau expuși intoxicării cu plumb.

În anii ‘90, localitatea Copșa Mică (județul Sibiu) era numită în presa internațională ca fiind cel poluat oraș din Europa.

Sănătatea celor peste 6.000 de localnici era afectată, însă, de mai multe decenii, din cauza poluării provenite de la cele două uzine care susțineau economia locală: Carbosin - unde era prelucrat gazul metan și uzina metalurgică Sometra, fostă IMMN (Întreprinderea Matelurgică de Metale Neferoase).

Principalul „vinovat” pentru înfățișarea cenușie a orașului traversat de râul Târnava era Carbosin, combinatul de negru de fum - o pulbere compusă din particule de carbon amorf, folosită în industria chimică și în industria auto la producerea de anvelope.

Și alte orașe din România acelor ani erau înnegrite de praful industrial, cele mai cunoscute fiind localitățile miniere din Valea Jiului, însă niciunul într-un asemenea fel.

„Pe o întindere de aproape 15 mile în jur, fiecare loc din această vale odinioară delicată arată ca şi cum ar fi fost înmuiat în cerneală. Arborii şi tufişurile sunt negre. Casele şi străzile arată de parcă ar fi fost într-un şemineu. Chiar şi oile din turmele de pe deal sunt de un gri murdar”, informa jurnalista Celestine Bohlen, în ediţia din 5 martie 1990, din The New York Times.

Complex de agenți toxici

Carbosin înnegrise orașul în cele peste șase decenii de existență, până în 1993 când uzina a fost închisă, dar nivelul poluării din Copșa Mică era dublat de Sometra, singura fabrică producătoare de zinc și plumb din România anilor ‘90.



„Sunt două fabrici în Copşa Mică. Una produce negru de fum, folosit la anvelope. Cealaltă produce zinc, plumb, cupru, cadmiu şi alte metale neferoase. Împreună, ele împrăştie 30.000 de tone de particule şi funingine în fiecare an, făcând din Copşa Mică, un orăşel cu 6.000 de locuitori, unul dintre cele mai poluate locuri din Europa. Negrul de fum este cel mai vizibil poluant. Iar cei care muncesc în topitorie simt constant duhoarea şi gustul acidului sulfuric. Dar cel mai semnificativ pericol vine de la poluarea invizibilă, de la nivelele ridicate de plumb şi de la ameninţările nedeterminate ale amestecului de particulele toxice din aer”, informa The New York Times, în ediţia din 5 martie 1990.

La începutul anilor ‘90, peste 400 de localnici erau diagnosticaţi cu cantităţi mari de plumb în organism, unii suferinzi de saturnism, majoritatea fiind angajați în topitoriile întreprinderii metalurgice de la Copşa Mică.

Numărul bolnavilor crescuse exponențial din anii ‘70, iar contaminarea cu plumb le aducea o mulţime de boli grave, responsabile de moartea prematură multor foști muncitori.

Deşi ieşeau la pensie la vârsta de 50 de ani, mulţi dintre foştii muncitori mai aveau de trăit câţiva ani, iar din această cauză studiile îndelungate asupra efectelor plumbului în organismele lor nici nu puteau fi realizate, arăta informa publicația din SUA.

Efectele poluării din Copșa Mică au fost cercetate din anii ‘70, însă localnicii relatau că în anii de comunism nu puteau convinge autoritățile regimului comunist să diminueze pericolul reprezentat de cele două uzine.

Uzina Carbosin a fost închisă la începutul anilor ‘90, iar în anii următori Sometra a fost privatizată și restructurată, furnalul său fiind oprit în 2008.

Vezi mai multe fotografii pe adevarul.ro

Mai multe pentru tine...