Cele mai scumpe lucrări ale artiștilor în viață

Cel mai mare preț plătit pentru o lucrare de artă a unui artist în viață a fost pentru pictura Flag, din 1958, a americanului Jasper Johns (născut în 1930).

Prețul de vânzare privată, în 2010, a fost estimat la aproximativ 110 milioane de dolari. Jasper Johns a realizat Steagul la 24 de ani, la doi ani după ce a fost eliberat din armata SUA. Acesta a pictat peste 40 de lucrări care au la bază steagul american.

Craniul de platină cu diamante

Pe locul al doilea se află artistul și antreprenorul englez Damien Hirst (născut în 1965), cu opera For the Love of God (Pentru dragostea lui Dumnezeu), care s-a vândut pentru suma de 100 de milioane de dolari, în 2007.

Este vorba despre o turnare în platină a unui craniu uman din secolul al XVIII-lea, încrustat cu 8.601 de diamante impecabile, inclusiv un diamant roz, în frunte. Costurile de producție s-au ridicat la 12 milioane de lire sterline.

Iepurașul strălucitor de 90 de milioane de dolari

Locul al treilea este ocupat de o sculptură strălucitoare a unui iepure, realizată din oțel inoxidabil, fiind cea mai scumpă lucrare vândută de un artist în viață în cadrul unei licitații. (Cele două prezentate mai sus au fost vânzări private.)

Această sculptură supradimensionată ține în mâini un morcov minuscul și ascuțit. A fost realizată în 1986 de artistul american Jeff Koons (născut în 1955). Rabbit s-a vândut la Christie’s în mai 2019, pentru suma de 91,1 milioane de dolari.

Faimos artist român, răsfățat al Caselor de Licitație

De curând, lucrarea Turning Point 1 a lui Adrian Ghenie – care s-a născut la Baia Mare în 1977 și care creează și locuiește la Berlin, Cluj și Londra – s-a vândut la Christie's pentru suma de 3,1 milioane de euro. Tot la Christie's, tabloul Nickleodeon s-a vândut în urmă cu șase ani pentru 9 milioane de dolari.

Conform informațiilor apărute în mass-media, în octombrie 2020, lucrarea Lidless Eye, datată 2016-2018, a fost vândută la Hong Kong, într-o licitație a Casei Sotheby's, pentru suma de 6 milioane de euro.

Boogeyman a fost vândută în 2018, la Casa Sotheby’s din Londra, pentru aproape 5 milioane de lire sterline.

În februarie 2016, pictura mare în ulei pe pânză Floarea soarelui din 1937, inspirată de capodopera Floarea soarelui a lui Vincent van Gogh, a fost vândută la Londra cu 3.177.000 de lire sterline, la o licitație Sotheby’s, devenind astfel cel mai scump tablou semnat de un artist român.

Acest text este un fragment din articolul „Cele mai prețioase tablouri din lume. Unde sunt ascunse ele acum?”, publicat în numărul 252 al revistei Historia, disponibil în format digital pe platforma paydemic.