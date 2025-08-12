Cei mai buni 10 tanchiști germani din Al Doilea Război Mondial

Conceptul de tanc – vehicul blindat capabil să combine mobilitatea, protecția și puterea de foc – s-a născut în Primul Război Mondial, într-o epocă în care fronturile erau blocate în tranșee. Britanicii au fost pionierii, introducând modelul Mark I în 1916, dar efectul său a fost mai degrabă psihologic decât decisiv.

Nașterea unei arme decisive

După înfrângerea Germaniei și semnarea Tratatului de la Versailles (1919), Berlinul a fost constrâns să își reducă drastic armata și să renunțe la armele moderne, inclusiv tancurile. Însă ascensiunea lui Adolf Hitler la putere, în 1933, a schimbat totul. Remilitarizarea a început în secret, iar sub conducerea lui Heinz Guderian, doctrina Blitzkrieg – războiul fulger – a făcut din tancuri coloana vertebrală a Wehrmachtului.

La 1 septembrie 1939, odată cu invadarea Poloniei, Panzer-ele germane au intrat în scenă. În 1940, planul lui Erich von Manstein de invadare a Franței, prin pădurea Ardenilor, a arătat lumii ce poate face o grupare blindată concentrată: armata franceză, încă ancorată în strategia tranșeelor, a fost paralizată în doar câteva zile.

Top 10 tanchiști ai Wehrmachtului

10. Hermann Brix

Veteran al aproape tuturor bătăliilor majore ale războiului, Brix și-a început cariera la invadarea Poloniei. În 1944, a fost transferat pe Frontul de Vest pentru a contracara invazia aliată din Normandia. Comandant al Diviziei 4 Panzer, a fost decorat cu Crucea de Fier. Record impresionant: 75 de tancuri sovietice distruse în doar 61 de zile, dintre care 16 într-o singură zi.

9. Franz Bäke

Dentist înainte de război, Bäke a devenit unul dintre cei mai apreciați comandanți de tancuri germani. A luptat în Polonia, Franța și URSS, participând la asediul Leningradului și la Bătălia de la Kursk. În decembrie 1943, regimentul său – dotat cu Panther și Tiger I – a anihilat forțe blindate superioare numeric. Deși nu a avut ocazia să-și demonstreze talentul împotriva americanilor, rămâne o figură de prim rang.

8. Ernst Barkmann

Ofițer SS, prezent încă din primele zile ale războiului în Polonia și URSS. A luptat la Harkov, Kursk și pe râul Mius. Pe Frontul de Vest, a participat la apărarea Normandiei și la Ofensiva din Ardeni. Faimos pentru acțiunea din iulie 1944 – Colțul lui Barkmann – când a reușit să țină piept unui întreg convoi aliat.

7. Hans Sandrock

Născut la Saarbrücken, Sandrock a fost decorat încă din 1939, după campania din Polonia. A luptat în Franța, Africa de Nord (Tobruk, Gazala), Italia și pe Frontul de Est. În apropiere de Varșovia, a participat la distrugerea completă a Corpului III de Tancuri sovietic. Este creditat cu 123 de blindate inamice distruse.

6. Paul Egger

Fost pilot cu 112 misiuni la activ, Egger a trecut în 1941 la tancuri, în cadrul Waffen-SS. S-a remarcat la Kiev (28 tancuri distruse) și în Normandia, unde a provocat pierderi grele aliaților. Pe Frontul de Est, a continuat să fie un coșmar pentru forțele sovietice. Are confirmate 113 tancuri inamice.

5. Karl Körner

Voluntar în Waffen-SS, a ajuns în Batalionul 503 Tancuri Grele. În iarna 1945, la Danzig și Sopot, a distrus peste 65 de tancuri sovietice. În drumul spre Berlin, a adăugat încă peste 100 de blindate la palmares. A fost decorat personal de Hitler, în Führerbunker, pe 29 aprilie 1945.

4. Walter Kniep

Comandant al Batalionului III din Divizia „Das Reich”, Kniep a condus unități implicate în unele dintre cele mai dure bătălii ale războiului. Divizia sa a distrus peste 129 de tancuri, în majoritate sovietice. A murit accidental în 1944, pe Frontul de Vest.

3. Otto Carius

Respins inițial la examinările medicale, Carius a devenit în 1943 comandant de Tiger în Divizia 502 Tancuri Grele. Renumit pentru viteza și precizia atacurilor, a distrus 17 tancuri sovietice în 20 de minute, într-o singură bătălie. A luptat până la final, predându-se americanilor pe 7 mai 1945.

2. Michael Wittmann

Poate cel mai cunoscut tanchist al Wehrmachtului, membru al diviziei „Leibstandarte SS Adolf Hitler”. La Kursk, în fruntea unui Tiger, a respins atacuri sovietice masive. În Normandia, pe 13 iunie 1944, a distrus în 15 minute 14 tancuri, 15 transportoare blindate și două tunuri antitanc. Are peste 150 de tancuri distruse.

1. Kurt Knispel

Născut în 1921, în Cehoslovacia, Knispel este considerat cel mai bun tanchist german al războiului. A operat Panzer I, II și Tiger, participând la Barbarossa și Kursk. Celebru pentru lovitura de la peste 3 km asupra unui tanc sovietic, are confirmate 168 de victorii. A murit la 28 mai 1945, cu doar câteva zile înainte de capitulare.

Acești zece oameni au fost produsul unui război mecanizat fără precedent, în care tancul a devenit simbolul puterii și mobilității. Istoria lor combină faptele de arme cu tragedia inevitabilă a unui conflict care a devastat Europa.