Când politica a devenit o chestiune de viață și de moarte. Asasinatul politic în România interbelică

Există perioade în istorie în care tensiunile politice se consumă în Parlament, în presă sau la urne. Și există momente în care ele coboară în stradă, în celule de închisoare și, în cele din urmă, în groapă. România anilor 1930–1945 aparține celei de-a doua categorii. În mai puțin de două decenii, competiția politică s-a transformat într-un conflict existențial, iar asasinatul – inițial practicat de grupări extremiste – a fost treptat integrat în logica represivă a statului.

Nu a fost un derapaj brusc, ci o alunecare progresivă. O succesiune de decizii, justificări și „excepții” care au normalizat ideea că adversarul politic poate fi eliminat fizic. Iar când moartea devine instrument politic, democrația încetează să mai funcționeze.

O democrație fragilă într-o Europă radicalizată

La începutul anilor ’30, România era, formal, o monarhie constituțională consolidată prin Constituția din 1923. Marea Unire adusese entuziasm și extindere teritorială, însă în spatele aparențelor, sistemul era vulnerabil: partidele erau marcate de rivalități dure, clientelism și instabilitate guvernamentală.

În același timp, Europa traversa o criză profundă. Italia fascistă și Germania nazistă ofereau modele autoritare care promiteau „ordine” și „regenerare națională”. Criza economică din 1929–1933 a accentuat nemulțumirile sociale și a creat teren fertil pentru mișcările radicale.

Revenirea pe tron a lui Carol al II-lea, în 1930, a complicat suplimentar echilibrul politic. Regele nu s-a limitat la rolul de arbitru constituțional, ci a intervenit activ în viața politică, fragmentând partidele și alimentând tensiuni. În acest context, Mișcarea Legionară, fondată de Corneliu Zelea Codreanu în 1927, a câștigat teren.

Retorica legionară combina naționalismul mistic, antisemitismul și respingerea frontală a democrației parlamentare. Pentru adepți, politica nu era negociere, ci misiune sacră. Iar adversarul nu era competitor, ci trădător.

Profesorul Florin Muller observa, referindu-se la anii 1933–1934, că nu mai era vorba despre un simplu conflict politic intern, ci despre o confruntare între democrație și anti-democrație. În acel punct, ruptura devenise structurală.

De la violență simbolică la crimă politică

Violența nu a fost o consecință accidentală a Mișcării Legionare, ci parte integrantă a identității sale. Asasinarea prefectului de poliție din Iași, în 1924, de către Codreanu, a reprezentat un precedent grav. În 1933, după interzicerea Gărzii de Fier de către premierul I.G. Duca, trei legionari l-au împușcat pe acesta pe peronul gării din Sinaia.

Crima a avut un impact simbolic major: un prim-ministru în funcție fusese executat pentru o decizie politică. Mesajul era limpede – statul putea fi pedepsit prin moarte.

În teoria politică, statul deține monopolul violenței legitime. Problema în România anilor ’30 nu a fost folosirea forței pentru apărarea ordinii constituționale, ci modul în care aceasta a fost exercitată. Represiunea împotriva legionarilor a fost uneori excesivă, iar abuzurile au fost exploatate propagandistic de mișcare.

Legionarii au transformat victimele în martiri. Iar martirii au alimentat radicalizarea.

1938: momentul în care statul a trecut o linie

Februarie 1938 a marcat instaurarea dictaturii regale. Constituția a fost suspendată, partidele desființate, presa controlată. În noiembrie același an, Corneliu Zelea Codreanu și alți lideri legionari au fost uciși în timpul unui transfer, sub pretextul unei tentative de evadare.

Dincolo de justificările oficiale, a fost o execuție extrajudiciară.

Prin acest gest, statul a transmis un semnal periculos: eliminarea fizică a adversarului putea fi considerată soluție politică. Pe termen scurt, mișcarea legionară părea decapitată. Pe termen mediu, violența s-a amplificat.

În 1939, premierul Armand Călinescu a fost asasinat de un comando legionar. Reacția autorităților a fost brutală: zeci de legionari au fost executați sumar, unii în piețe publice, în fața mulțimilor. Cadavrele au fost expuse pentru intimidare.

În acel moment, asasinatul nu mai era un accident. Devenise limbaj politic.

Spirala represaliilor: 1940–1941

Ajunsă la putere în Statul Național-Legionar, în septembrie 1940, Mișcarea Legionară a replicat logica represivă. Masacrul de la Jilava, din noiembrie 1940, a vizat foști demnitari considerați responsabili pentru represiunea anterioară. În aceeași perioadă au fost asasinați istoricul Nicolae Iorga și economistul Virgil Madgearu.

Fiecare crimă era justificată printr-o crimă precedentă. Fiecare execuție era prezentată ca „dreptate”.

Dar dreptatea fără instanță, fără procedură și fără apărare nu mai este dreptate. Este vendetă.

În doar câțiva ani, politica românească ajunsese într-un punct în care moartea adversarului devenise argument.

Ce s-a pierdut în acest proces?

Consecințele au fost profunde și de durată:

Statul de drept a fost subminat. Execuțiile extrajudiciare au erodat încrederea în legalitate.

Execuțiile extrajudiciare au erodat încrederea în legalitate. Instituțiile au fost compromise. Justiția a fost marginalizată în favoarea represiunii administrative.

Justiția a fost marginalizată în favoarea represiunii administrative. Violența a fost normalizată. Eliminarea fizică a adversarului a devenit o opțiune acceptabilă.

Eliminarea fizică a adversarului a devenit o opțiune acceptabilă. Democrația a fost delegitimată. Dialogul a fost înlocuit cu intimidarea.

Paradoxal, statul care a încercat să apere ordinea prin forță extrajudiciară a contribuit la distrugerea propriei legitimități. În momentul în care legea este suspendată pentru a salva regimul, regimul încetează să mai fie democratic.

O lecție dureroasă

Perioada 1930–1945 arată cât de fragilă este democrația atunci când este atacată simultan din exterior și din interior. Extremismul a subminat-o prin violență directă. Autoritatea statală a slăbit-o prin abuz și represalii.

În final, România interbelică nu a fost învinsă doar de radicali, ci și de propriile compromisuri. Asasinatul, fie el practicat de o mișcare extremistă sau tolerat de stat, a funcționat ca un acid care a corodat treptat structura instituțională.

Istoria acestei perioade nu este doar o cronică a violenței, ci și un avertisment. Atunci când moartea devine instrument politic, nu există câștigători reali. Există doar o societate mai divizată, instituții mai slabe și o democrație care, încet, încet, își pierde sensul.