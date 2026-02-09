Arhiducesa roșie: moștenitoarea Habsburgilor care a ucis o actriță și a sfidat naziștii

Singurul copil al prințului moștenitor Rudolf al Austriei și al prințesei Stéphanie a Belgiei, arhiducesa Elisabeth Marie a Austriei a fost o femeie extrem de voluntară – și imprevizibilă –, iar viața ei se desfășoară ca un microcosmos al valurilor de schimbare radicală care au traversat Europa Centrală în prima jumătate a secolului al XX-lea.

Născută în 1883, într-una dintre cele mai puternice monarhii ale lumii, în cadrul Imperiului Austro-Ungar care se întindea pe 676.615 km², și-a încheiat viața în 1963, într-o Austrie postbelică redusă la 83.879 km².

Nepoată de împărat, a murit ca simplă cetățeancă, într-un mormânt nemarcat – dar a fost alegerea ei, potrivit turismistoric.ro

Prințul moștenitor Rudolf întins pe catafalc, 1889. Capul îi este bandajat pentru a ascunde rana prin împușcare care l-a ucis.

Moartea iminentă a erei Habsburgilor a fost prefigurată la doar cinci ani după nașterea micii arhiducesse, prin moartea tragică a moștenitorului tronului.

Într-un episod încă învăluit în zvonuri și teorii ale conspirației, la 31 ianuarie 1889, Rudolf s-a retras într-un pavilion de vânătoare din pădurile de la sud de Viena, alături de amanta sa, baroneasa Mary Vetsera.

A doua zi dimineață, valetul său panicat și partenerul de vânătoare au forțat ușa dormitorului și i-au găsit morți. Mary zăcea pe pat, Rudolf lângă el. Potrivit celor mai plauzibile relatări, prințul moștenitor a ucis-o pe tânără și apoi s-a sinucis, într-un pact al morții – scrisorile de adio, pline de durere, confirmând acest lucru.

Curtenii s-au grăbit să mușamalizeze scandalul, repetând mantra neconvingătoare că Rudolf ar fi murit de anevrism cerebral. Împăratul Franz Joseph I – poate singura constantă din viața tinerei Elisabeth Marie – a preluat custodia nepoatei sale, interzicându-i să părăsească Austria.

Elisabeth Marie în 1901

În deceniul care a urmat morții infidele a soțului ei, mama lui Elisabeth a devenit tot mai rece. Recăsătorindu-se în 1900, a renunțat la titlul de prințesă moștenitoare și s-a mutat alături de noul ei soț, contele Elemér Lónyay de Nagy-Lónya et Vásáros-Namény, în ceea ce era atunci vestul Ungariei (astăzi Slovacia).

Elisabeth Marie – cunoscută afectuos ca Erzsi, diminutivul maghiar al numelui Erzsébet – nu ar fi urmat-o nici dacă ar fi putut, considerând noua viață a mamei sale drept o trădare a memoriei tatălui ei – aparent fără a realiza că tatăl ei o trădase primul.

Rudolf observase odată că Erzsi era „singurul lucru care va rămâne din mine”. Avea să aibă mai multă dreptate decât își imagina.

În două momente-cheie, istoria avea să se repete pentru Elisabeth Marie, de această dată cu o succesiune ușor diferită a evenimentelor. Va renunța la drepturile succesorale pentru a se căsători din dragoste (lăsându-l pe nepotul lui Franz Joseph, arhiducele Franz Ferdinand, ferm în linia focului în 1914), iar o căsnicie se va încheia cu sunetul unui foc de pistol într-un dormitor.

Primul eveniment, din 1902, nu este însă atât de romantic pe cât pare. Îndrăgostindu-se de prințul Otto Weriand von Windisch-Grätz la un bal, obiectul aparent modest al pasiunii sale s-a trezit forțat să se căsătorească (și să-și rupă logodna anterioară) de către bunicul miresei, care i-a comunicat decizia ca pe un fapt împlinit, într-o scrisoare oficială de „felicitare”.

Arhiducesa Elisabeth Marie și soțul ei reticent, contele Otto von Windisch-Grätz

Vizibil nefericit, Otto a început o relație cu Louise Ziegler, o „suplă și frumoasă” cântăreață de operă și actriță franceză, „la picioarele căreia se afla jumătate din tineretul aurit al Pragăi”. Descoperind relația (posibil „de la un pretendent dezamăgit al actriței”, specula cu maliție San Francisco Call), Elisabeth Marie, în vârstă de doar 20 de ani, a năvălit în apartamentul prințului din palat, hotărâtă să tranșeze situația.

Un valet, obligat să protejeze intimitatea stăpânului său, i-a blocat drumul. Vizibil sfâșiat de conflictul dintre datorie și teamă, a fost imediat „eliberat” când tânăra a scos un revolver cu mâner de aur și a deschis focul. Valetul a fugit pe coridor pentru a se salva. Pătrunzând în dormitor, Elisabeth Marie a împușcat-o pe actriță în piept.

Călătorul și cronicarul de salon George Greville Moore își amintea:

„Întreaga afacere a provocat o senzație dureroasă la Curtea din Viena, deși a fost mușamalizată, așa cum se întâmplă cu majoritatea evenimentelor de acest fel.”

Într-adevăr, ziarele care au relatat tragedia au fost în mare parte simpatetice cu tânăra arhiducesă, în timp ce, în spatele cortinei acestei pantomime habsburgice, Ziegler, în vârstă de 27 de ani, a murit din cauza rănilor.

Anii care au urmat au adus mult mai mult sânge și suferință decât și-ar fi putut imagina bârfele de curte. Pe măsură ce fiii îndrăzneți ai vulturului habsburgic mureau cu miile pe Frontul de Est, tulburările civile au izbucnit la Budapesta și Viena.

Înfrângerea părea inevitabilă, iar președintele american Woodrow Wilson a aprins fitilul cerând ca mozaicul de naționalități al imperiului să-și decidă singur viitorul. Cehi, slovaci, sloveni, polonezi și mulți alții au ales independența sau uniuni mai apropiate de spațiul lor natural.

Declarație după declarație, penele au fost smulse vulturului, iar la 31 octombrie 1918 Imperiul Austro-Ungar s-a prăbușit definitiv, Ungaria însăși dizolvând Dubla Monarhie.

Fără privirea dezaprobatoare a împăratului și fără demnitatea unui imperiu de susținut, nu mai era nevoie de aparențe. Elisabeth Marie și Otto s-au separat. Împușcarea lui Ziegler pusese deja capăt căsniciei lor fictive, iar acum amândoi aveau relații deschise, Elisabeth fiind notorie pentru legătura cu Egon Lerch, comandant de submarin.

A urmat o luptă amară pentru custodia celor patru copii: Franz Joseph, Ernst, Rudolf și Stéphanie.

Deși nefericită, Erzsi era extrem de bogată. Relația ei cu bunica sa, împărăteasa Elisabeth, fusese rece. Frumusețe legendară, împărăteasa detesta ideea de a fi considerată bunică, dar, la moartea ei violentă în 1898 – ucisă de un anarhist pe stradă – i-a lăsat totuși bijuteriile nepoatei sale.

La fel, când Franz Joseph I a murit în 1916, averea sa privată considerabilă a fost împărțită între cele două fiice și nepoata sa iubită.

Apoi, moștenitoarea tronului Habsburgilor a făcut cea mai îndrăzneață mișcare: în 1921 s-a înscris în Partidul Social-Democrat, vânzând garoafe roșii de hârtie la parada de 1 Mai.

Fondat în 1898 pentru a promova reforme și a reprezenta clasa țărănească, partidul a intrat după prăbușirea imperiului într-o coaliție de guvernare, adoptând legi sociale și ale muncii, construind spitale, școli, biblioteci și locuințe, și respingând lovituri de stat atât din extrema stângă, cât și din extrema dreaptă, cu ajutorul Gărzii Republicane.

Social-democrații au devenit favoriții stângii europene: dovada că progresul putea veni prin vot, nu prin violență.

Supranumită acum „Arhiducesa Roșie”, Elisabeth Marie a început o relație cu Leopold Petznek, lider social-democrat căsătorit, și au mărșăluit împreună la mitinguri. În 1929 s-au mutat într-o vilă la Hütteldorf, lângă Viena.

Activă în strângeri de fonduri, în mișcarea feministă, în organizații pentru copii și chiar ca aleasă socialistă în Viena, fiica prințului Rudolf era respectată în cercuri complet improbabile pentru o Habsburgă.

Dacă Otto a crezut că va câștiga custodia copiilor, s-a înșelat: la vilă l-au întâmpinat socialiști înarmați. A plecat cu mâna goală.

Odată cu ascensiunea fascismului, Austria a intrat într-o spirală autoritară. După Anschluss-ul din 1938, persecuția social-democraților s-a intensificat. Deși originea habsburgică i-a oferit o oarecare protecție, Petznek a fost arestat în 1944 și trimis la Dachau, unde a rămas până la eliberarea lagărului în 1945.

După război, vila le-a fost confiscată de autoritățile franceze. În 1948, Elisabeth Marie a divorțat în cele din urmă de primul soț și s-a căsătorit civil cu Petznek. A rămas alături de el până la moartea acestuia, în 1956.

Slăbită, retrasă și dependentă de scaun cu rotile, Erzsi a murit la 16 martie 1963, la 80 de ani, înstrăinată de copii.

La cererea ei expresă, a fost înmormântată într-un mormânt simplu, fără nume, alături de al doilea soț. Moștenirile și averea au fost lăsate statului.

Chiar și în moarte, a rămas stăpână pe sine.

A supraviețuit a două războaie mondiale, prăbușirii imperiului, fascismului și nazismului. A fost o supraviețuitoare, un idealist lucid, iar dorința ei a fost simplă: să trăiască viața pe care și-a ales-o, cu omul pe care l-a ales.

Și a făcut-o.

La urma urmei: „Nimic nu contează în afară de iubire.”