Acum 100 de ani, un tânăr născut pe teritoriul României, câștiga, tot la Paris, aurul la înot!

Îl știm ca personaj celebru de film, deși chiar și la capitolul filmografie n-a fost vorba doar despre o producție. Dar povestea lui este azi, prin prisma Jocurilor Olimpice de la Paris și a victoriei lui David Popovici, mai importantă la capitolul sportiv. Johnny Weissmuller, sportiv, înotător, câștiga, acum 100 de ani, tot la Paris, aurul olimpic la înot.

Despre actorul din celebrul film ”Tarzan” este vorba, dar mai ales despre înotătorul de Olimpiadă Johnny Weissmuller. Născut în Freidorf, Austro-Ungaria, azi unul dintre cartierele Timișoarei, mult mai cunoscut drept actorul care l-a interpretat pe Tarzan în douăsprezece pelicule, Weissmuller a fost, înainte de toate, un mare campion și recordman.

Johnny Weissmuller în filmul „Tarzan”.

La 9 iulie 1922, Weissmuller a bătut recordul lui Duke Kahanamoku la 100 de metri freestyle, înotând în doar 58,6 de secunde. A câștigat apoi titlul pentru aceeași distanță la Jocurile Olimpice din 1924, învingându-l pe Kahamamoku pentru medalia de aur.

A câștigat și cursa de 400 de metri freestyle și a făcut parte din echipa SUA câștigătoare la cursa de 4x200 de metri. Per total, Weissmuller a câștigat cinci medalii de aur la Jocurile Olimpice și una de bronz, 52 de campionate naționale în SUA și a stabilit 67 de recorduri mondiale.

El a fost primul care a înotat 100 de metri freestyle sub un minut și 500 de metri freestyle sub cinci minute. Nu a pierdut nicio cursă și s-a retras neînvins de la amatori. În 1950 Weissmuller a fost numit de Associated Press drept cel mai bun înotător din secolul 20, relatează Eurosport.

Johnny Weissmuller în filmul „Tarzan”. Foto: Britannica

Campion olimpic în probele de înot, apoi actor, s-a născut pe teritoriul de acum al României și este revendicat de români, austrieci, sârbi și maghiari, el având însă cetățenie americană.

Într-o carte numită „Tarzan, tatăl meu” și publicată în 2002, fiul lui Weissmuller, Johnny Jr, decedat în 2006, a încercat să lămurească unele mistere legate de cvintuplul campion olimpic și apoi actorul care a interpretat personajul Tarzan.

Johnny Weissmüller a fost simbolul suprem al puterii olimpice americane în perioada interbelică și a transformat acest sport mai puțin prizat într-un leitmotiv de agrement al stilului de viață burghez, scrie și Europa Liberă Moldova.

După Olimpiada de la Paris, Weissmüller a făcut saltul către o carieră de model al brandului „Bradley, Voorhees & Day” (BVD). A apărut în numeroase reviste și reclame înainte de a debuta în cinematografie și a deveni „Tarzan, omul maimuță”, unul din cele mai faimoase personaje ale cinematografiei moderne, mai scrie sursa citată.