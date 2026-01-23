8 Sfaturi esențiale de securitate cibernetică pe care orice călător ar trebui să le stie

Călătoriile nu mai înseamnă doar bagaje, bilete și hărți. Astăzi, ele înseamnă și telefoane, laptopuri, carduri digitale, aplicații și conturi online. De aceea, sfaturi de securitate cibernetică pentru călători nu mai sunt un moft, ci o necesitate.

Conform mai multor rapoarte internaționale, peste 80% dintre turiști folosesc Wi-Fi public în vacanță, iar aproape 1 din 4 a avut măcar o problemă legată de securitatea datelor. Dacă vrei călătorii în siguranță în străinătate, trebuie să te gândești nu doar la pașaport, ci și la datele tale.

Mai jos găsești opt idei simple, dar eficiente, care te pot ajuta să mențineți-vă în siguranță în călătorii din punct de vedere digital.

1. Actualizează-ți toate dispozitivele înainte de plecare

Pare un detaliu mic. Nu este. Actualizările de sistem rezolvă adesea probleme de securitate. Un telefon sau un laptop neactualizat este mai ușor de atacat. Statistic, peste 40% dintre breșele de securitate apar pe dispozitive care nu au ultimele update-uri instalate.

Fă acest lucru acasă, pe o rețea sigură. Verifică sistemul de operare. Verifică aplicațiile. Verifică și antivirusul, dacă folosești unul. O oră pierdută înainte de plecare te poate scuti de zile de stres mai târziu.

2. Nu te baza pe Wi-Fi public fără protecție

Wi-Fi-ul gratuit este tentant. Este și periculos. On multe cazuri, nu știi cine mai este conectat la aceeași rețea. Unele rețele sunt chiar false, create special pentru a fura date.

Dacă trebuie să te conectezi, evită să intri în conturi bancare sau să faci plăți. Mai târziu, când ai o conexiune mai sigură, poți rezolva aceste lucruri. O altă opțiune este să creezi o conexiune sigură înainte de a intra online. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este să utilizați aplicații VPN. Cu un VPN bun, cum ar fi VeePN sau altul din primele 5, puteți naviga în siguranță pe internet chiar și în rețele nesecurizate.

3. Activează autentificarea în doi pași

Autentificarea în doi pași înseamnă, de obicei, parolă plus un cod trimis pe telefon sau generat de o aplicație. Chiar dacă cineva îți află parola, fără acel cod nu poate intra.

Pentru conturile importante, email, rețele sociale, servicii de cloud, aceasta este o măsură aproape obligatorie. Este un mic inconvenient. Dar crește enorm nivelul de siguranță.

4. Folosește parole diferite și un manager de parole

Yes, este enervant să ții minte multe parole. Dar este mult mai enervant să pierzi accesul la toate conturile pentru că o singură a fost spartă. Un studiu din 2024 arăta că peste 70% dintre utilizatorii refolosesc aceeași parolă pe mai multe site-uri.

Un manager de parole rezolvă această problemă. Ține minte el parolele. Tu trebuie să știi doar una. Alege o lungă. Și greu de ghicit. Dar nu uitați să utilizați VPN online atunci când introduceți parola principală și este mai bine să lăsați VPN-ul activat în fundal. Indiferent cât de puternică parola dvs., aceasta poate fi în continuare furată, iar un VPN împiedică acest lucru.

5. Fă copii de siguranță înainte de plecare

Imaginează-ți că îți pierzi telefonul în prima zi de vacanță. Sau că se strică. Sau este furat. Ce se întâmplă cu pozele, documentele, notițele, biletele?

Un backup în cloud sau pe un hard extern te poate salva. Statistic, aproape 30% dintre călători pierd sau își strică un dispozitiv electronic în timpul unei călătorii mai lungi. Nu este un scenariu rar.

6. Fii atent la ce aplicații instalezi și ce permisiuni le dai

În călătorii, mulți instalează aplicații de transport, hărți locale, traducători, ghizi turistici. Este util. Dar nu toate aplicațiile sunt curate.

Descarcă doar din magazine oficiale. Citește recenziile. Verifică ce permisiuni cer. O aplicație de lanternă nu are nevoie de acces la contacte. Nici la microfon.

7. Dezactivează ce nu folosești: Bluetooth, hotspot, partajări

Bluetooth-ul lăsat pornit. Hotspot-ul activ. Partajarea fișierelor deschisă. Toate acestea sunt uși. Uși mici, dar deschise.

Când nu le folosești, închide-le. Este o regulă simplă. Și eficientă. Mulți atacatori caută exact astfel de neatenții.

8. Fii atent la mesaje și emailuri suspecte

În călătorii, ești obosit. Ești pe fugă. Ești mai puțin atent. Exact atunci apar mesajele false. Confirmări de rezervare care nu există. Alerte de securitate false. Linkuri care par urgente.

Nu da click imediat. Verifică adresa expeditorului. Gândește-te de două ori. Conform statisticilor, atacurile de tip phishing cresc cu peste 30% în perioadele de vacanță.

De ce este important să iei în serios aceste sfaturi?

Pentru că datele tale sunt mai valoroase decât crezi. Un cont de email spart poate duce la pierderea altor conturi. O aplicație bancară compromisă poate însemna bani pierduți. Un telefon furat și neprotejat poate deveni o problemă mare.

Sfaturi de securitate cibernetică pentru călători nu sunt doar pentru experți IT. Sunt pentru oricine folosește un telefon. Sau un laptop. Sau o tabletă.

Securitatea digitală este parte din bagaj

Când îți faci lista de lucruri de luat, adaugi haine, încărcătoare, acte. Ar trebui să adaugi și câteva obiceiuri digitale bune. Ele nu ocupă loc. Dar te pot salva de multe neplăceri.

Călătorii în siguranță în străinătate înseamnă și să știi unde te conectezi, ce instalezi și ce informații trimiți. Înseamnă să fii puțin mai atent. Nu paranoic. Doar atent.

Un ultim gând

Tehnologia ne face viața mai ușoară când călătorim. Ne ajută să găsim drumuri, hoteluri, restaurante. Ne ajută să ținem legătura cu cei de acasă. Dar aceeași tehnologie poate deveni o problemă dacă o folosim fără grijă.

Dacă aplici aceste opt idei simple, șansele să ai probleme scad mult. Nu la zero. Dar mult. Iar scopul nu este să trăiești cu frică. Scopul este să mențineți-vă în siguranță în călătorii și să te bucuri de drum, nu să îți faci griji pentru conturi și parole.

În final, o vacanță bună este una în care te întorci acasă cu amintiri frumoase. Nu cu conturi pierdute și nervi.