Cum au fost editate să fie politically correct romanele politiste ale Agathei Christie

Romanele "Reginei crimei" Agatha Christie sunt cele mai recente opere clasice care au fost revizuite pentru a elimina referinţele aşa-zis rasiste şi alte cuvinte considerate ofensatoare pentru publicul modern.

Potrivit cotidianului britanic The Telegraph, editorul Harper Collins a editat unele pasaje şi a eliminat complet altele din noile ediţii digitale ale unor romane poliţiste ale lui Christie, în care apar Hercule Poirot şi Miss Marple.

Modificările aduse cărţilor, publicate între 1920 şi 1976, anul morţii lui Christie, includ schimbări în monologul interior al naratorului. De exemplu, descrierea făcută de Poirot unui alt personaj ca fiind "un evreu, desigur" în romanul de debut al lui Christie, "Misterioasa aventură de la Styles", a fost eliminată din noua versiune.

De-a lungul versiunii revizuite a colecţiei de povestiri scurte "Miss Marple's Final Cases and Two Other Stories", cuvântul "nativ" a fost înlocuit cu "local", relatează The Telegraph.

Un pasaj în care se descria un servitor ca fiind "negru" şi "rânjind" a fost revizuit, iar personajul este acum denumit pur şi simplu "dând din cap", fără nicio referire la rasa sa.

Agatha Christie

Iar în romanul "Moartea pe Nil", din 1937, referirile la "poporul nubian" au fost eliminate pe tot parcursul.

The Telegraph relatează că Harper Collins a lansat unele dintre reeditări în 2020, urmând să fie dezvăluite şi altele.

CNN a contactat Harper Collins şi Agatha Christie Ltd., compania care se ocupă de drepturile literare şi media ale regretatei autoare, pentru a face comentarii.

Modificările aduse materialului sursă vin după ce luna trecută a ieşit la iveală faptul că şi cărţile clasice pentru copii ale lui Roald Dahl au primit un tratament similar.

Modificările aduse cărţilor lui Dahl au divizat fanii unor opere precum "Charlie şi fabrica de ciocolată" şi "James şi piersica uriaşă", unii susţinând că rescrierea literaturii clasice este o formă de cenzură.

Editura Puffin a răspuns controversei anunţând că va lansa două versiuni - una modificată şi una clasică - pentru a le oferi cititorilor "posibilitatea de a decide cum să experimenteze poveştile magice şi minunate ale lui Roald Dahl".