Bucharest International Film Festival 2022: Secțiunea Panorama aduce filme în premieră în România

Bucharest International Film Festival este cel mai longeviv și singurul festival de film din București cu o competiție internațională dedicată lungmetrajului. Ediția a XVIII-a se va desfășura în perioada 29 septembrie – 9 octombrie 2022.

”Am reușit, pentru cea de a 18-a ediție a BIFF, să adunăm în secțiunea Panorama filme multi-premiate, realizate în anii 2021 – 2022, ani complicați și tulburi, așa cum veți vedea și din producțiile secțiunii Panorama. Toate titlurile acestei secțiuni sunt «premiere în România». Anul acesta este pentru prima dată când BIFF alege filme care nu au fost prezentate la alte festivaluri autohtone și nu sunt avant-premiere. Le mulțumesc celor care m-au ajutat să merg mai departe și să înfrunt această aventură. Mulțumesc Asociației Culturale Grigore Vasiliu Birlic și președintelui acesteia, Alex Șerban, că este alături de BIFF în calitate de co-organizator. Așadar, în ciuda vremurilor neprielnice, ”The Show Must Go On”, a declarat Dana Dimitriu, co-organizator şi director al festivalului BIFF.

Secțiunea Panorama aduce la București cele mai așteptate filme ale festivalului. Filmele recente, care au obținut premii importante la alte competiții internaționale, vor fi difuzate în premieră la București în cadrul BIFF 2022. Spectatorii vor putea să îi vadă pe marele ecran pe actori ca Anthony Hopkins și Anne Hathaway jucând în filme care vin în premieră în România.

Evolution, film produs de celebrul Martin Scorsese, este drama ce urmărește povestea unei familii pe parcursul a trei generații, începând din timpul celui de-al doilea război mondial, până în vremurile moderne din Berlin, dar care nu reușește să depășească durerea trecutului. Cicatricile din trecut s-au transmis din generație în generație, iar acum familia încearcă să descopere un viitor plin de speranță. Kornél Mundruczó impreuna cu Kata Weber sunt realizatorii acestui film, amandoi nominalizați la premiile Oscar în acest an cu altă producție – Pieces of a Woman – pentru cea mai bună actriță în rol principal – Vanessa Kirby.

No Bears, un film produs în 2022, proaspăt câștigător al premiul pentru regie la Mostra Venețiană 2022, este cel mai recent film semnat de Jafar Panahi, din nou încarcerat în Iran. Filmul prezintă două povești de iubire paralele, unde partenerii sunt încolțiți de obstacole ascunse și inevitabile, cauzate de forțele superstițiilor și de mecanica puterii. La Festivalul de la Veneția a fost organizat un protest unde celebritățile prezente alături de spectatori au cerut eliberarea lui Panahi. Filmul va deschide BIFF 2022.

Before, Now & Then, o bijuterie cinematografică, în regia Kamilei Andini ne prezintă povestea tulburătoare a lui Nana, o femeie blândă, frumoasă și tânără ce scapă dintr-o violentă epurare a unor vremuri tulburi. Ajunge să trăiască confortabil cu un bărbat bogat cu care se căsătorește, dar trecutul său îi reapare în vise.

Regizorul și scenaristul Kamila Andini a fost nominalizat cu acest film în 2022 la Festivalul de Film de la Berlin pentru Ursul de Aur pentru cel mai bun film și a câștigat Ursul de Argint pentru actriță în rol secundar, Laura Basuki. Totodată la Festivalul Internațional de Film de la Bruxelles a câștigat premiul juriului la Competiția Internațională.

The tsugura diaries prezintă povestea lui Crista, Carloto și João care construiesc o seră pentru fluturii din grădină. Aceștia au ajuns împreună în timpul pandemiei, iar povestea romantică aduce pe ecran circumstanțele prin care tinerii au ajuns împreună. Filmul a fost regizat de Maureen Fezendeiro și Miguel Gomes, iar la competiția Golden Globes Portulgalia a fost nominalizat pentru cel mai bun film. A câștigat premiul pentru cea mai bună producție non-US la Premiile Online Film Critics Society Awards și premiul pentru regie la Mar del Plata Film Festival.

Imagine este filmul ce a câștigat premiul Guillaume Le Braz și a fost nominalizat pentru Golden Lion Award – Best film la festivalul Polish Film Festival. Iar la Festivalul Internațional de Film de la Varșovia a câștigat premiul audienței pentru cel mai bun Feature Film și cel mai bun regizor.

Povestea în scenariul și regia lui Andrzej Jakimowski, ne prezintă un profesor orb ce încalcă regulile pentru a ajuta o studentă să redescopere plăcerile vieții.

Notre Dame Brule, este un film emeblematic semnat de celebrul regizor Jean-Jacques Annaud. Documentarul artistic prezintă povestea incendiului ce a distrus catedrala Notre Dame din Paris în 2019. Regizorul Jean-Jacques Annaud ne prezintă povestea reală a pompierilor și problemele pe care aceștia le-au întâmpinat în stingerea incendiului care a afectat unul dintre cele mai vizitate monumente ale Parisului. „Un film pe care îl urmărești cu sufletul la gură având senzația că totul se întâmplă acum, în fața ochilor tăi, un film despre o tragedie încă nedeslușită Les cahiers du cinema. Filmul vedetă al lui Jean Jacques Annaud este în premieră la București, în cadrul BIFF și va închide festivalul.

Armageddon Time este un film ce îi aduce în fața noastră pe mult premiații actori Anthony Hopkins, Anne Hathaway și Jeremy Strong. Filmul, în premieră în România, prezintă o poveste personală a unei familii ce trebuie să se lupte cu segregarea, dar și cu dorința de a urmări visul american. Regizorul James Gray a fost nominalizat în acest an, la Festivalul de la Cannes la Palme d’Or.

Tchaikovsky’s Wife ne arată relația tumultoasă pe care a avut-o cel mai faimos compozitor rus, Pytor Tchaikovsky cu soția sa Antonina Miliukova. Regia și scenariul filmului sunt semnate de Kirill Serebrennikov iar la Festivalul de Film de la Cannes a fost nominalizat la Palme d’Or și la Queer Palm. Kirill Serebrenikov este cunoscut ca oponent al lui Putin. El a filmat ultimele sale producții, având domiciliul forțat. Nu știm cum a reușit să realizeze asemenea filme fiind închis la domiciuliu. Dupa invazia Rusiei în Ucraina, Serebrenikov a reușit să fugă și actualmente este stabilit la Berlin. Nominalizat la Palme d’Or, Tchaikovsky’s Wife a deschis festivalul de la Cannes 2022.

Despre BIFF: Bucharest International Film Festival (BIFF) este prima mare competiție cinematograficӑ de film de lung metraj organizată în capitală și a fost conceput ca un festival deschis cinematografiei de artă, care încurajează curente cinematografice nou-apărute, descoperă talente și promovează tineri realizatori de film. Cele 17 ediții anterioare ale Festivalului au confirmat necesitatea existenței unui asemenea eveniment și recunoașterea sa pe plan național si internațional prin prezența publicului și prin invitați de notorietate precum: Nikita Mihalkov, Andrei Konchalovsky, Amos Gitai, Danis Tanovic, Rutger Hauer, Jerzy Skolimovsky, Jan Harlan, Radu Mihăileanu, Franco Nero, Vanessa Redgrave.

BIFF este organizat de Fundația Charta și Asociația Culturală ”Grigore Vasiliu Birlic”, sub Înaltul Patronaj al Alteței sale Regale Principele Radu, în parteneriat cu Primăria Capitalei prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București. BIFF este un proiect cultural finanțat prin Ministerul Culturii.

