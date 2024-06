„Ziua Iei” celebrată la nivel internațional

Institutul Cultural Român anunță o serie de evenimente culturale organizate de reprezentanțele sale din străinătate pentru a marca „Ziua Iei”, sărbătorită anual la data de 24 iunie. În anul 2022, arta cămășii cu altiță a fost inclusă de UNESCO în patrimoniul cultural imaterial al umanității ca element de identitate culturală în România și Republica Moldova, recunoaștere ce subliniază importanța acestei tradiții în contextul cultural global. „Ziua Iei” este dedicată celebrării iei tradiționale românești, o piesă vestimentară cu o bogată istorie culturală și simbolică.

Activitățile desfășurate pentru a marca această zi includ expoziții, ateliere de creație, dezbateri, spectacole de dans, proiecții de film și concerte. Scopul acestor evenimente este de a promova ia ca simbol al identității noastre culturale și de a sublinia valoarea sa artistică și istorică, informează un comunicat al Institutului Cultural Român (ICR).

Prin aceste inițiative, reprezentanțele ICR contribuie la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural românesc, atrăgând atenția internațională asupra frumuseții și semnificației iei tradiționale. Aceste evenimente oferă o oportunitate unică de a redescoperi și de a celebra un element esențial al culturii românești, consolidând astfel legăturile dintre românii de pretutindeni și patrimoniul lor cultural.

Accademia di Romania din Roma sărbătorește „Ziua Iei” printr-o suită de evenimente organizate împreună cu Ambasada României în Republica Italiană alături de Președinția Comisiei de Cultură din Camera Deputaților a Parlamentului Italiei, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București și Muzeul Civilizațiilor din Roma. Astfel, pentru a celebra această importantă sărbătoare dedicată tradițiilor populare românești înscrise în patrimoniul imaterial UNESCO, Muzeul Civilizațiilor din Roma va găzdui, până pe 14 iulie 2024, expoziția „ROMÂNIA-ITALIA: Arta broderiei și a ceramicii, patrimoniul umanității”. Pe toată perioada expoziției, publicul prezent se va putea bucura de evenimente culturale și educative precum colocvii, ateliere de broderie pentru copii sau conferințe științifice.

ICR Viena în parteneriat cu Ambasada României în Republica Austria organizează activități de promovare a tradițiilor românești la standul de prezentare a României din cadrul evenimentului „Vienna Economic Forum – Garden Party - Culinary and musical journey through the member countries”, ce vor avea loc pe 21 iunie 2024 pe vasul de croazieră „MS Dürnstein”, navigând în regiunea Wachau, sit al patrimoniului mondial UNESCO, pe ruta Krems-Dürnstein și retur. La standul de prezentare a României vor fi oferite produse tradiționale românești dar și informații de promovare turistică și culturală. Cu acest prilej, artista Andreea Chira va susține un moment artistic interpretând la nai melodii românești.

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău organizează la Muzeul Național de Istorie a Moldovei din Chișinău, în perioada 23 iunie – 31 iulie 2024, expoziția „BogățIA sudului românesc. Cămașa cu altiță din Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Moldova de Sud”, conținând exponate din patrimoniul Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” din București. Vernisajul va fi urmat de un scurt moment muzical susținut de Maria Sarabaș, cunoscută interpretă de muzică populară din zona de Sud a Republicii Moldova. De asemenea, ICR Chișinău împreună cu Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României au sprijinit evenimentul „Tradițional de România”, organizat de Fundația OEDIP, care avut loc pe 15 iunie la Teatrul Național Satiricus „I. L. Caragiale” din Chișinău: expoziția „IMAGOCOSTUM-HYPERBOREAN FOLKLORE”, experiment artistic al Iraidei Florea care și-a propus o promovare inovativă a costumului tradițional ca simbol identitar, și concertul Dreams and Drums, un proiect muzical de Ciprian Rogojan.

ICR Madrid alături de Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu, sub auspiciile Ambasadei României în Regatul Spaniei și sub patronajul Ministerului Culturii din România organizează, pe 24 iunie 2024, ceremonia de închidere a expoziției iconice „Cămașa. Eleganța veșmântului” în spațiile Muzeului de Arte și Tradiții Populare al Universității Autonome din Madrid. Cu acest prilej va fi lansat catalogul trilingv (română, spaniolă, engleză) al expoziției, un proiect editorial care încununează efortul echipelor celor două instituții muzeale, de la Sibiu și Madrid, și al instituțiilor coordonatoare din România și Spania. De asemenea, va fi prezentat documentarul „Nopți de Sânziene” de Nicoară Mihali, cu subtitrare în spaniolă.

ICR Londra împreună cu Ambasada României la Londra și Ambasada Republicii Moldova la Londra, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj și al Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” din Craiova vor celebra „Ziua Iei” luni, 24 iunie 2024, în capitala Marii Britanii, printr-un eveniment menit să pună în valoare atât „bluza românească” sau „cămaşa cu altiță”, unul dintre cele mai importante simboluri culturale ale României și Republicii Moldova, cât și tradițiile folclorice ale României. Un grup de 12 Căluşari, reprezentanți ai Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” din Craiova, va susține un moment artistic care va fi urmat de un spectacol de dans popular englezesc al ansamblului „The World Famous Hammersmith Morris Men” / „Faimoșii dansatori Morris din Hammersmith”. Pentru prima dată, cele două ansambluri de dansatori se vor afla față în față pentru a oferi publicului un spectacol remarcabil, elemente similare dansului Căluşarilor regăsindu-se în dansul Morris.

ICR Lisabona în colaborare cu Ambasada României în Republica Portugheză și Muzeul de Artă Populară din Constanța, cu sprijinul Consiliului Județean Constanța, prezintă expoziția „Tradiția satului românescˮ. Vernisajul va avea loc în data de 27 iunie 2024, ora 18:30, la sediul ICR Lisabona, iar expoziția va putea fi vizitată până la 30 august 2024. Proiectul reunește 100 de piese reprezentative ale universului rural românesc din provinciile istorice Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Moldova și Transilvania. Totodată, expoziția cuprinde țesături, obiecte din ceramică și obiecte din lemn, cu valoare decorativă, ceremonială sau aparținând industriei casnice textile. Cele 100 de exponate din colecția Muzeului de Artă Populară din Constanța ce compun expoziția „Tradiția satului românesc” ilustrează meșteșugul țesutului, al tehnicilor legate de industria casnică textilă, al olăritului, precum și prelucrarea artistică a lemnului, toate acestea fiind activități care odinioară se derulau constant, în satele românești.

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul organizează, pe 27 iunie 2024, la sediul reprezentanței, o expoziție de ii românești din diferite zone etnografice ale României, însoțită de proiecția unui film documentar dedicat cămășii cu altiță. Colecția de ii și costume populare este oferită de meșterul popular Floarea Țăpor, din arhiva personală a acesteia, și cuprinde piese din zona Vrancei (Țara Vrancei, zona Tulnici-Bârsești, zona Jitia), din zona Maramureșului și din zona Munteniei. Filmul documentar despre tehnica confecționării cămășii cu altiță va fi subtitrat în limba turcă și este oferit pentru difuzare de către Ministerul Culturii. Acest documentar este realizat cu prilejul admiterii în patrimoniul UNESCO a cămășii cu altiță.

ICR New York celebrează „Ziua Iei” printr-un eveniment special realizat în cadrul proiectului „Weekend-ul Românesc de la Washington” / ”Romanian Weekend at the Wharf”, ediția a III-a, organizat împreună cu Ambasada României în S.U.A., în perioada 12-14 iulie 2024. Bluza românească, obiect vestimentar de patrimoniu, componentă a portului tradițional românesc și una dintre cele mai cunoscute ținute feminine din lume, este una dintre atracțiile deosebite ale celor mai mari proiecte co-organizate de ICR New York în perioada verii. În capitala americană, sâmbătă, 13 iulie 2024, la ora 16:00, admiratori și purtători ai iei proveniți din SUA, România și Republica Moldova se vor aduna pe scena festivalului pentru a citi Proclamația emisă de primarul din Washington în onoarea superbelor ii românești. Ia românească a fost celebrată în SUA și într-un alt amplu proiect susținut de ICR New York, „Ziua României pe Broadway” (16 iunie), inițiativă a The Romanian American Business Council din New York.

ICR Tel Aviv a organizat, în data de 20 iunie 2024, de la ora 17:00, o seară literară intitulată „Eminescu beIvrit”, dedicată traducerilor în limba ebraică a operei eminesciene. La eveniment, desfășurat în limbile română și ebraică, au luat parte Adina Rosenkranz-Herșcovici, poetă, scriitoare și traducătoare originară din România, alături de Zvika Nir, președintele Uniunii Scriitorilor Israelieni de Limbă Ebraică, istoricul Lucian-Zeev Herșcovici și Dan Romașcanu, publicist în domeniul literaturii și filmului. Acest eveniment a marcat și Ziua Iei, prin prezentarea unor costume populare din diferite zone folclorice ale României.

ICR Stockholm în colaborare cu Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, organizează, în perioada 7-28 iunie 2024, o expoziție de ii din colecțiile Episcopiei, ale Sofiei Vicoveanca și ale unor artizani locali din Stockholm, curatoriată de artizana locală Mihaela Binția Alexe. În data de 7 iunie a avut loc concertul „Dialogul Maestrelor, dincolo de generații‟, susținut de Sofia Vicoveanca, vestita cântăreață de muzică populară din Bucovina, și de interpreta Natalia Barbu, care a reprezentat recent Republica Moldova la Concursul Eurovision de la Malmö. Concertul s-a desfășurat la sala Hallunda Folkets Hus din Stockholm, fiind organizat de Rumänska Föreningen Unirea, asociație culturală românească din Suedia, și de Institutul Cultural Român de la Stockholm.

Institutul Cultural Român prin Direcția Relații Internaționale, în parteneriat cu Alianța Românilor din Cipru și Primăria Strovolos-Nicosia, a organizat, pe 2 iunie 2024, cea de-a IX-a ediție a Festivalului Iei Românești de la Nicosia, Cipru. Solistele Mihaela Lucia Pițigoi - fluier, cimpoi, caval ,ocarina, nai și voce - și Alexandra-Ilinca Din -voce și nai- au susținut în cadrul festivalului un recital de muzică populară cu piese din repertoriul personal al fiecărei interprete, cât și piese de folclor autentic. Festivalul Iei Românești de la Nicosia completează cu eleganță în ultimii ani agenda culturală a Alianței Românilor din Cipru, care a organizat, de-a lungul timpului, în parteneriat cu Ambasada României de la Nicosia și Ministerul Învățământului și cel al Culturii din Republica Cipru nenumărate evenimente culturale.