Radu Paraschivescu, despre ciorba de burtă, în podcastul Amintiri Gustoase: „Nu vreau șosete flaușate, nu vreau bucăți de prosop”

Podcastul Amintiri Gustoase, parte din platforma culturală Cronicari Digitali, încheie sezonul 1 din 2024, în care invitați de marcă s-au aflat în căutarea identității mâncărurilor românești, prin discuții savuroase, pline de sare și piper, spre deliciul a peste 30.000 de ascultători.

În sezonul recent încheiat, timp de 11 episoade difuzate în fiecare vineri, din 19 aprilie până pe 28 iunie, istoricul culinar Cosmin Dragomir, gazdă experimentată a podcastului, a descoperit rețete îmbietoare și povești încântătoare, alături de oameni de neuitat.

Primul sezon din 2024 al podcastului Amintiri Gustoase s-a încheiat cu mărturisirile gastronomice dezarmante ale scriitorului Radu Paraschivescu;

Experți și personalități îndrăgite, precum Mihaela Sava (Prăjiturela), Chef Iosif Ștefănescu și Claudiu Teohari aka Teo, ne-au încântat, de-a lungul sezonului, cu povești condimentate și pline de savoare;

Amintiri Gustoase a avut în acest sezon 32.000 de ascultători și rămâne cel mai urmărit și longeviv podcast culinar audio din România.

Podcastul Amintiri Gustoase a ajuns în căștile și în bucătăriile noastre cu susținerea Carrefour Romania si Electrolux Romania.

„Pentru mine gastronomia a fost și este exploratorie, nu doar constatatoare. Acesta este și motivul pentru care cel mai recent sezon de podcast abordează gastronomia, prin intermediul invitaților, cărora le mulțumesc încă o dată și pe această cale, și din alte unghiuri, nu doar al celor care fac mâncarea. În această jumătate de an am ținut mai apăsat pedala insolitului. Și cred că decizia a fost corectă. Cred în gastronomie ca poveste fără să îi ignor utilitatea practică. Ador istorisirile alternate cu know-how și sper că întrebările adresate invitaților au deschis această direcție. Abia aștept toamna ca să ne reauzim. Am în față o listă de potențiali invitați care îmi sună tare bine, dar din păcate nu o pot dezvălui. Nu vă rămâne decât să îi descoperiți singuri și sper că o să vă facă plăcere. Vă mulțumesc că ne ascultați în număr atât de mare și, ca de fiecare dată, vă urez ca până la următorul episod să aveți parte de nenumărate momente fericite care să se transforme în #amintirigustoase”, a declarat istoricul culinar Cosmin Dragomir, moderatorul podcastului.

Sezonul 1, 2024, podcastul Amintiri Gustoase: chefs, comedianți, preoți, scriitori sau creatori de conținut explorează valențele mâncărurilor

Mihaela Sava (Prăjiturela), Chef Iosif Ștefănescu, preotul Adrian Asachi, Carmina Nițescu, Claudiu Teohari (TEO stand-up), Ovidiu Țigănuș (Bărbosu’), Daniela Niculi, Alina Iancu, Georgiana Ilie, Alexandra & Cătălin Cincu și scriitorul Radu Paraschivescu au fost invitații sezonului recent încheiat al podcastului Amintiri Gustoase.

„Ciorba de burtă nu-mi place, deși am mâncat de câteva ori. Nu-mi place. Și eu m-am fandosit în fel și chip. Am zis: nu vreau șosete flaușate în ciorbă, nu vreau bucăți de prosop. Nu e tipul meu preferat de textură lichidă, dar am mâncat de câteva ori. De trei-patru ori în viață oi fi mâncat. Nu m-am îndrăgostit de ea”, a povestit Radu Paraschivescu, în ultimul episod al sezonului.

Aproximativ 30.000 de ascultători s-au bucurat de episoadele primului sezon din 2024 al podcastului. Cei mai mulți dintre ei au ascultat Amintiri Gustoase pe Spotify (peste 40%) și pe Apple Podcasts (peste 24%).

Mai mult decât atât, podcastul a avut ascultători nu doar din România, ci și din SUA, Germania, Marea Britanie, Spania, Canada, Belgia sau Țările de Jos.

Amintiri Gustoase a devenit platforma specială de comunicare a pasionaților de gastronomie, a adunat în jurul său o întreagă comunitate și rămâne unul dintre cele mai urmărite podcasturi culinare din România.

Urmăriți podcastul pe https://podcasts.apple.com/ro/podcast/amintiri-gustoase/id1685319504 și pe https://open.spotify.com/show/3RjumVtvhXlIrf9exYo334.