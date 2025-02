Plimbare fotogeografică în închiderea expoziției „Orașul nevăzut” de la Muzeul Hărților

Duminică, 23 februarie 2025, este ultima zi de vizitare a expoziției „Orașul nevăzut”, deschisă la Muzeul Hărților. Expoziția oferă publicului o incursiune în universul artistic al Cristinei Bobe și este curatoriată de muzeografa Ioana Zamfir.

Tot în acest ultim weekend, pe 22 februarie, în intervalul orar 11:00-15:00, publicul este invităm să participați la un atelier de creație ce se va desfășura în expoziția amintită. „Atelierul cu plimbare fotogeografică” propune o explorare vizuală și afectivă a orașului, ghidată de Ioana Zamfir (curator) și Cristina Bobe (artist vizual), informează un comunicat al Muzeului Național al Hărților și Cărții Vechi.

Participanții sunt invitați să descopere noi moduri de a privi și interpreta spațiul urban, transformând detalii aparent banale în povești vizuale personale. Activitățile includ un tur ghidat al expoziției Orașul nevăzut, o introducere în psihogeografie, un studiu vizual al spațiului urban prin exemple din fotografia internațională și o plimbare creativă prin oraș, unde fiecare participant își poate crea propria hartă subiectivă folosind limbajul fotografiei.

Atelierul se încheie la cafeneaua Siphon (str. Polonă, nr. 90) cu o sesiune de discuții relaxate la cafea, în care impresiile și imaginile surprinse se transformă în conversații despre arta observației și conexiunea afectivă cu mediul urban.

Taxa de participare la „Atelierul cu plimbare fotogeografică” este de 110 lei și poate fi achitată prin platforma Eventbook: orasulnevazut.eventbook.ro. Taxa include biletul de intrare la Muzeul Hărților și o cafea sau un ceai la cafeneaua Siphon.

—----------------------------------------------------------------

Deschisă pe 22 noiembrie 2024, „Orașul nevăzut” a fost mai mult decât o expoziție, devenind un loc dinamic de întâlnire și creație. Până în prezent, peste 2000 de vizitatori au avut ocazia să admire lucrările artistei sau să participe la evenimente conexe precum tururi ghidate, ateliere creative și sesiuni de explorare literară.

Copii și adulți au avut ocazia să descopere noi perspective asupra orașului prin ateliere de fotografie și explorare urbană, iar scriitoarea Svetlana Cârstean a ghidat participanții într-o călătorie literară inspirată de imaginile Cristinei Bobe. De asemenea, expoziția a găzduit concerte și întâlniri speciale între public și muzicieni.

Expoziția de la Muzeul Hărților a adus în premieră o selecție de fotografii atent realizată sub îndrumarea curatoarei Ioana Zamfir, oferind publicului o incursiune în universul artistic al Cristinei Bobe. „Fotografiez lumea construită și o redau privitorilor ei într-o nouă formă, una «poetizată», astfel încât zidurile încetează să mai fie ceea ce sunt și se transformă, prin puterea imaginației, în partituri, texte, hărți, continente sau picturi abstracte”, explică artista despre procesul său de creație.

—------------------------------------------------------------------

CRISTINA BOBE este artistă vizuală. A studiat filosofie la Universitatea din București și fotografie la Universitatea Națională de Arte București. Este cunoscută pentru fotografiile sale din domeniul medical, cât și pentru ideile creative care stau la baza unor inițiative unice în spațiul cultural românesc, precum proiectul fotografic „Gentle Violence”, expus la Muzeul Național Brukenthal în două ediții („The Heart” - 2014 și „Faces of Change” - 2016) - un demers de documentare și explorare artistică a intervențiilor chirurgicale pe cord deschis și a celor de chirurgie plastică; galeria „Artera” din București - un spațiu multidisciplinar creat pentru a explora conexiunile dintre arte și sănătate / corp / medicină; conceptul „Unseen. Concert in the Dark”, care a propus primele concerte de muzică clasică din România, desfășurate în întuneric complet.

IOANA ZAMFIR este curatoare și muzeografă la Muzeul Hărților din București, specialistă în Studii Culturale. A studiat Istoria Artei la Facultatea de Istorie a Universității din București și a urmat studii de Masterat și Doctorat în Studii Literare și Culturale la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine din București. A beneficiat de burse și stagii Erasmus și DAAD la universități precum Universitatea din Tübingen, Universitatea Paris Nanterre și Universitatea din Kassel. Are experiență în proiecte culturale, AFCN și Horizon 2020, și manageriază încă din 2018 programul Erasmus la Muzeului Hărților, prin care a legat parteneriate cu instituții precum V&A Museum, Biblioteca de Stat din Berlin și muzeul Plantin Moretus din Antwerp.

Muzeul Hărților din București este una dintre puținele instituții culturale de acest tip din lume. Misiunea sa este de a valorifica patrimoniul cartografic și de a-l aduce mai aproape de public printr-o interpretare atentă și activități diverse, atât pentru specialiști, cât și pentru comunitate. Muzeul își dorește să devină un reper cultural, promovând cercetarea, interactivitatea, educația continuă, dialogul și angajarea creativă. Muzeul găzduiește expoziții temporare în colaborare cu diverse instituții culturale sau artiști, consolidând dialogul între patrimoniu și arta contemporană. www.muzeulhartilor.ro.