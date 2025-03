De văzut în martie

Iată recomandările redacției pentru filme și documentare de inspirație istorică, pe care le puteți vedea luna aceasta la TV sau cinema:

Povestea lui Wilhelm Tell

LA CINEMA

Narațiunea se desfășoară în secolul al XIV-lea, în perioada Imperiului Roman, când națiunile Europei își dispută cu înverșunare supremația. Dorind mai mult pământ, austriecii invadează Elveția, o națiune pașnică, pastorală. Intră în scenă Wilhelm Tell. Deși nu e decât o legendă, povestea sa joacă un rol important în mentalul colectiv elvețian. Se spune că ar fi fost pedepsit să tragă cu arcul într-un măr aflat pe capul propriului fiu. Pedeapsa venea de la landgraful habsburgic Hermann Gessler, pentru că Tell nu făcuse o reverență în fața pălăriei pe care acesta o pusese pe un par în piața centrală a orașului. Wilhelm a străpuns mărul, iar a doua săgeată l-a ucis pe Gessler.

Bazat pe piesa omonimă a lui Friedrich Schiller, filmul William Tell este regizat de Nick Hamm.

O voce inconfundabilă

LA CINEMA | DIN 21 MARTIE

Fiul unor refugiați armeni, mic de statură, sărac și cu o voce considerată atipică – mulți credeau că Charles Aznavour nu va reuși niciodată. Dar, prin muncă asiduă și ambiție de neclintit, a devenit un simbol al muzicii și al culturii franceze. Cu aproape 1.200 de melodii cântate în toată lumea și în numeroase limbi, Aznavour a inspirat generații întregi.

Filmul Dl. Aznavour, realizat de Mehdi Idir și Grand Corps Malade, explorează drumul său extraordinar, de la copilăria modestă până la ascensiunea spre celebritate, dezvăluind o poveste atemporală despre visuri, sacrificii și succes.

Ciudatul

LA CINEMA | DIN 21 MARTIE

Anii ʼ50, Mexico City. Un emigrant american de vârstă medie (Daniel Craig) duce o existență solitară într-o comunitate restrânsă de compatrioți până când, odată cu sosirea unui tânăr student, viața sa ia o întorsătură diferită. După mult timp, acum apare șansa de a stabili o legătură profundă cu cineva.

O adaptare a romanului omonim de William S. Burroughs, Queer este regizat de italianul Luca Guadagnino, cunoscut pentru poveștile sale senzuale (Call Me By Your Name, Bones and All). În rolurile principale: Daniel Craig și Drew Starkey.

Dramă istorică italiană

LA CINEMA

Acțiunea are loc în 1944, la Vermiglio, un sat de munte izolat din nordul Italiei. Sosirea dezertorului Pietro în familia învățătorului și iubirea sa pentru fiica cea mare a acestuia schimbă viața tuturor. Filmul Vermiglio, mireasa muntelui a avut premiera la cea de a 81-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, unde a câștigat Marele Premiu al Juriului.

Descoperiri neașteptate

History Channel | duminica, la ora 22:00

De la explozibili periculoși și blesteme mortale, care pun în pericol oamenii obișnuiți, până la comori găsite în cele mai neașteptate moduri, fiecare episod explorează oamenii, locurile și semnificația istorică a acestor descoperiri. Uneori, doar fiind în locul potrivit la momentul potrivit poți face istorie...

Seria Mistere dezgropate cu Danny Trejo are opt episoade.

Tragedia submarinului Kursk

History Channel | marți, 18 martie, la ora 23:00

Kursk: 10 zile care îl definesc pe Putin este o examinare dramatică (dar și clinică) a evenimentelor din august 2000, când o explozie la bordul submarinului Kursk a blocat un grup de supraviețuitori pe fundul Mării Barents. De ce a durat atât de mult ca rușii să accepte ajutorul internațional? Cum a schimbat această criză rapoartele ulterioare cu Rusia și, mai important, cum a modelat această situație traiectoria lui Putin, noul președinte al Rusiei?

Producția include mărturii variate – de la președintele Bill Clinton până la familiile personalului aflat pe submarin –, ducându-ne în spatele ușilor închise de la Casa Albă și sub apă, alături de scafandrii care au ajuns în cele din urmă la submarinul lovit. Sunt prezentate imagini din arhiva personală a membrilor echipajului Kursk și a familiilor acestora, înregistrări subacvatice ale misiunii de salvare și fragmente de la conferințele de presă guvernamentale, în care propaganda rusă a promovat versiunea Kremlinului despre evenimente.

Orașul de piatră

Viasat History | vineri, 28 martie, la ora 22:00

În sudul statului Peru se află un oraș incaș, rămas nelocuit mai multe secole, dar încă aproape intact: Machu Picchu. Descoperit la începuturile secolului al XX-lea, acesta atrage în fiecare an un milion de vizitatori din toate colțurile lumii, dornici să admire iscusința și forța civilizației care l-a clădit. La o altitudine de peste 2400 de metri, incașii au reușit să facă o scobitură adâncă într-o muchie a muntelui, ridicând o adevărată capodoperă a arhitecturii și a ingineriei, în perfectă armonie cu natura.

Deși nu aveau un sistem de scriere, ei au reușit să pună la punct o metodă complexă de drenare a apei și să proiecteze clădirile în funcție de o hartă a cerului. Machu Picchu: Orașul de piatră dezvăluie geniul constructorilor incași.

Dinastia Iulio-Claudiană

History Channel | în fiecare marți, începând cu 25 martie, la ora 22:00

Seria Ascensiunea și decăderea unei dinastii explorează cea mai tumultuoasă epocă din istoria romană: poveștile sângeroase și anii tulburi ai domniei primilor cinci împărați, împreună cu femeile puternice din spatele lor.

Relatată din perspectiva Liviei, mama, bunica și străbunica din familia lui Cezar, seria dezvăluie saga a cinci conducători însetați de putere: Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius și Nero. Fiecare dintre ei a fost implicat într-o luptă brutală pentru supremație, catalizată de setea pentru putere, sex și violență.

Textul a fost publicat în numărul 278 al revistei „Historia” (revista:278), disponibil la toate punctele de distribuție a presei, în perioada 13 martie - 14 aprilie, și în format digital pe platforma paydemic.