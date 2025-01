Lansare de carte Povești din Bellu (volumul II)

Editura Vremea are bucuria de a vă invita la lansarea cărții „Povești din Bellu. Volumul II”, de Cristiana Trică. Evenimentul va avea loc luni, 10 februarie, ora 18:30, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu, în prezența unor invitați de renume printre iubitorii Bucureștilor de altădată. La final, autoarea va acorda autografe.

Volumul al doilea al „Poveștilor din Bellu” a ieșit de la tipar la finalul lunii noiembrie 2024 și se numără deja printre titlurile cele mai de succes ale Editurii Vremea. A fost bestseller absolut în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus 2024 și printre cele mai vândute volume de pe site-ul edituravremea.ro. Continuă seria poveștilor de viață ale celor care odihnesc în Cimitirul Bellu, sub lespezi înnegrite de timp (și istorie) și vegheați de câteva dintre cele mai splendide monumente sculptate. Dacă în primul volum al „Poveștilor din Bellu” am descoperit destinele unor familii ca Bellu, Dalles, Cantacuzino, Assan etc., volumul al doilea reînvie personalități precum Sofia Mavrodin, Luigi Cazzavillan, Inginerul Liviu Ciulley, Evloghie și Hristu Gheorghieff, Anastase Simu.

„Acestea sunt alte povești adevărate, povești ale unor vieți care s-au stins demult. Ca să le scriu, am răscolit arhive și biblioteci și am răsfoit sute de ziare, căutând să reconstitui imaginea pe care o aveau în ochii contemporanilor oameni care au însemnat ceva în trecutul nostru. Au ieșit la iveală îngemănări curioase sau înduioșătoare de fapte mari și gesturi meschine, inteligență sclipitoare și naivitate incredibilă, sinceritate brutală și ipocrizie. Personajele care au rămas în istorie nu au nicio legătură cu sfinții zugrăviți în bisericile pe care le-au ctitorit.” – Cristiana Trică.

La eveniment vor lua cuvântul, în prezența autoarei, Damian Anfile, ghid cultural, unul dintre pasionații istoriei Bucureștilor și mai ales ai fenomenului cultural Cimitirul Bellu, respectiv Iulian Tănașcu, coordonator al proiectului Cimitirul Bellu – Muzeu în aer liber. Silvia Colfescu, director Vremea și fondator al colecției de carte Planeta București, va modera întâlnirea cu cititorii.

Într-o vreme în care cultura și patrimoniul par tot mai sărăcite de șansă, Editura Vremea vă invită la susținerea patrimoniului scris (cel puțin), sub forma unei întâlniri interactive. Așadar, sunt binevenite întrebări din public. Vă așteptăm!