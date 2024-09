Ingredientele unui sat tradițional lipovenesc: muzica tradițională, stufarul, iconarul și Albastrul de Delta Dunării

Luăm un iconar, un pietrar, un meșter al chirpicilor, un pescar, un tâmplar și un meșter stufar, îi admirăm în hainele de sărbătoare și avem ingredientele perfecte ale unui sat tradițional lipovenesc. Vorbim despre Jurilovca, un loc de poveste, unde oameni par desprinși din basme si trăiesc asemenea strămoșilor lor.

Albastru de Delta Dunării pentru gospodăria tipic lipovenească din Jurilovca

În acest cadru pitoresc, jurnaliști, creatori de conținut și localnici au participat la acțiunea de restaurare a unei gospodării tradiționale lipovenești și a unor elemente ce înfrumusețează spațiul public al satului de pescari, inițiată și susținută de Policolor.

„Și în acest an am reînnoit angajamentul nostru față de patrimoniul arhitectural al României. Odată cu relansarea lazurilor pe bază de apă SPOR Villa, am adăugat patru culori noi inspirate din natură și am creat un lot special de lazură în nuanța Albastru de Delta Dunării. Este o culoare realizată special pentru asociațiile care promovează zona Dobrogei și a Deltei Dunării: Asociația Lipovenesc și Asociația Ivan Patzaichin - Mila 23. Prin programul de CSR Policolor - Culorile României lansat in 2015, continuăm inițiativele de conservare a frumuseții arhitecturale locale.”, a declarat Elena Curelaru, Director de Marketing Policolor.

De această dată, lotul special de lac SPOR Villa în nuanța Albastru de Delta Dunării a fost realizat pentru acțiuni de restaurare și protejare a arhitecturii tradiționale din zona Deltei și din Dobrogea. Alături de Policolor, Dedeman a contribuit cu necesarul de lemn pentru realizarea proiectelor de restaurare.

Din 2015 până în prezent, printre beneficiarii materialelor donate de Policolor s-au numărat comunele Ciocănești, Luncavița, Mânzălești, Corbi, dar și orașele Pitești, Constanța, Râmnicu Sărat și Brăila. În plus, în gama de lacuri și vopsele SPOR s-au creat, de-a lungul timpului, culori și nuanțe personalizate pentru a veni în întâmpinarea specificului local.

Un puzzle lipovenesc în fermecătorul sat dobrogean

În satul din județul Tulcea, elemente ale puzzle-ului lipovenesc sunt corurile de muzică tradițională care îi încântă pe localnici, dar și pe turiști prin cântecele și prin dansurile lor și contribuie, prin fiecare reprezentație, la menținerea unității și identității satului.

Dobrin Tănase duce mai departe tradiția acoperișurilor de stuf, fiind unul dintre puținii meșteri stufari pe care-i mai are România.

Tot în Jurilovca, îl putem admira pe iconarul Rufin Nichita, care pictează, pe lemn sau pe pânză, icoanele lipovenești, cunoscute pentru complexitatea, frumusețea și stilul tradițional ce include folosirea foiței de aur și, de cele mai multe ori, tehnica picturii în ulei.

În fermecătorul sat dobrogean, pescarii se trezesc cu mult înainte de răsăritul soarelui, își iau lotcile și vâslesc pe întinsa lagună Razim-Sinoe, căutând cele mai bune locuri pentru a pescui la năvod.

Iar în weekendul 13 – 15 septembrie, întregul peisaj a prins și mai multă culoare.

Despre Policolor S.A.

Policolor, producător de lacuri şi vopsele cu o experiență de 60 de ani în România, oferă soluţii şi produse pentru decorarea şi finisarea casei - sub brandurile SPOR, DEKO Professional, Protecta, CasaBella, Vinarom, sisteme complete pentru refinisarea autovehiculelor - sub brandurile KLAR Professional, KLAR Ultra, Emaur și Silverpol și produse destinate acoperirilor industriale cu arie largă de aplicabilitate. Produsele Policolor sunt prezente în peste 2500 de magazine de retail tradiţional, în marile reţele de bricolaj din România și în mii de service-uri auto.

Grupul Policolor – Orgachim este liderul regional în domeniul tehnologiei vopselelor şi lacurilor în zona Sud-Est Europeană şi operează două mari unităţi de producţie de lacuri si vopsele: Policolor România, cu sediul în București, pe Bd. Timișoara şi Orgachim aflată în Ruse, Bulgaria.