Expoziția „CAN for Balkans” la Biblioteca Națională a României

După Brașov – Tirana – Bruxelles – Leskovac – Veles, expoziția ,,CAN for Balkans” ajunge la București. În perioada 16 mai – 12 iunie 2023, expoziția ,,CAN for BALKANS” va fi deschisă în Atriumul Bibliotecii Naționale a României.

Deși, oficial, proiectul european s-a încheiat pe data de 31 martie 2023, călătoria expoziției continuă, iar Biblioteca Națională a României reprezintă pentru organizatorii expoziției cea mai potrivită destinație pentru ce trebuie să se întâmple în perioada post-proiect, informează un comunicat al Muzeului Județean de Istorie Brașov.

Evenimentul de deschidere a expoziției, organizat în data de 16 mai 2023, orele 17:00 reprezintă un prilej de întâlnire cu artiștii români participanți (inclusiv premianții) în cadrul proiectului și cu specialiști din domeniul benzilor desenate.

Cu ocazia evenimentului de deschidere va fi prezentat și catalogul expoziției și veți avea prilejul de a obține autografele artiștilor.

Expoziția este formată din trei secțiuni: secțiunea principală, ,,Balcanii în istorie”, cu prezentarea istoriei benzilor desenate istorice din și despre Balcani; secțiunea dedicată primului concurs internațional ,,CAN for Balkans” și secțiunea cu lucrările câștigătoare ale acestui concurs.

Expoziția realizată de Muzeul Județean de Istorie Brașov în cadrul proiectului ,,CAN for Balkans - Comics Alliance Networking”, cofinanțat de Comisia Europeană, prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) din Brussels, în cadrul Programului de finanțare Europa Creativa, apelul Consolidarea cooperării culturale și a competitivității industriilor culturale și creative în Balcanii de Vest (EACEA 39/2019), prezintă într-o formă creativă inedită, inclusiv cu animații video, cercetarea științifică realizată de istorici din Albania, Serbia, Macedonia de Nord, Belgia și România și creativitatea proiectului european sub forma a 64 de benzi desenate originale realizate de 67 de artiști, din care 27 de artiști din opt țări au fost selectați în cadrul concursului internațional al proiectului european, organizat în perioada martie – iulie 2022.

Prezentată în premieră la Brașov, în cadrul Festivalului Internațional de Benzi Desenate Istorice 2022, și itinerată la Muzeul Național de Istorie al Albaniei, Comics Art Museum Bruxelles, Centrul Cultural Leskovac și Salonul de artă al Muzeului Orășenesc Veles, expoziția ,,CAN for Balkans” a fost deja văzută de peste 100.000 de vizitatori și s-a bucurat de aprecierea specialiștilor, artiștilor și a presei, în fiecare din țările în care a fost prezentată.