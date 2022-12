Colocviul internațional Alfred von Domaszewski

Care este legătura între orașul Timișoara și Alfred von Domaszewski? Urmează un colocviu internațional care le va lămuri pe toate. Comunicarea „Alfred von Domaszewski. Latin Epigraphy in the Roman Empire” are loc în zilele de 14 – 17 decembrie 2022, la Muzeul Național al Banatului Timișoara.

Alfred von Domaszewski a făcut prima hartă a vechiului oraș Petra din Iordania. A fost primul arheolog-epigrafist care a cercetat la fața locului Monumentum Ancyranum (supranumită regina inscripțiilor în limba latină). Ajunge să fie invitat la Universitatea din Heidelberg unde va preda multă vreme Istoria împăraților romani, influențând traiectul profesional al multor tineri, viitori mari oameni de știință.

Alfred von Domaszewski s-a născut la Timișoara pe 30 oct. 1856. A început școala la Colegiul piarist, apoi a continuat-o la Viena, unde s-a mutat familia. Lucrarea lui de absolvire a facultății, dedicată stindardelor din armata romană a lăsat o impresie atât de puternică prin calitatea ei inovativă, fiind publicata la scurt timp. S-a dezvoltat profesional foarte repede, el fiind deschis nu doar spre istorie ci și spre arheologie și epigrafie. A făcut multe expediții arheologice în Orientul Apropiat mai ales pentru statul german și a făcut mai multe descoperiri importante.

Muzeul Național al Banatului împlinește 150 de ani de existemnță, iar în momentul înființării lui a avut și susținerea lui Domaszewski. De asemenea instituția de cultură timișoreană deține o impresionantă colecție de inscripții latine romane și vrea să le valorifice științific cu această ocazie alături de colaboratorii de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.