Ultimul maharajah de Kapurthala, în vizită la Castelul Peleș

Jagatjit Singh Bahadur, ultimul maharajah al statului indian Kapurthala a vizitat la Castelul Peleș la 15 august 1936, fiind oaspetele regelui Carol al II-lea.

Istoricul Narcis Dorin Ion descrie descrie această vizită „exotică” în volumul „Castelul Peleș – File de istorie. 1930 – 1940”:

„La 15 august 1936, Eugeniu Buhman nota în jurnal o vizită ,,exotică” la Castelul Peleș: «Mahradjahul de Kapurthala (India) a sosit la Sinaia, ca oaspete al regelui pentru câteva zile”».

Jagatjit Sing Bahadur (1872-1949), ultimul maharaj al principatului Kapurthala (1877-1947), a efectuat o vizită privată la Castelul Peleș din Sinaia, împreună cu fiul său, Paramjit Singh (1892-1955).

(.....) Maharajahul fusese invitat în țară de către regina Maria, în toamna anului 1926, pe când se afla la Paris, în drum spre Statele Unite ale Americii. Cu ocazia vizitei sale, maharajahul i-a făcut regelui Carol al II-lea un prețios cadou: o garnitură de salon din lemn de tec, formată din 15 piese (mese de diferite mărimi, o canapea, un fotoliu, șase scaune, o consolă și două taburete mici), a căror rafinată dantelărie în lemn – ce pune în valoare ornamente specific orientale (dragoni, păsări, capete de himeră, șerpi) – surprinde și astăzi, prin frumusețe, vizitatorii Muzeului Național Peleș.

Plecarea principelui indian, din Sinaia, la 26 august 1936, a fost înregistrată în ziarul ,,Dimineața”: «Maharajahul de Kapurt[h]ala, care a fost timp de peste o săptămână, oaspetele Suveranului nostru la Sinaia, a părăsit astă seară, la orele 10 fără un sfert, localitatea, plecând cu Orient-Expresul la Budapesta. »”, scrie Narcis Dorin Ion, conform Muzeului Național Peleș.

Născut la 3 noiembrie 1872, Jagatjit Singh Bahadur a fost maharajahul statului princiar Kapurthala, situat în regiunea Punjab din India, unul dintre cei mai neobișnuiți și cosmopoliți conducători ai Indiei princiare de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Domnia sa, care a început în 1877 și a durat peste șapte decenii, s-a desfășurat sub suzeranitatea Imperiului Britanic, într-o perioadă de mari transformări politice și culturale.

Jagatjit Singh Bahadur a urcat pe tron la doar cinci ani, după moartea tatălui său, Maharaja Kharak Singh. În primii ani, conducerea efectivă a statului a fost asigurată de un consiliu de regență, timp în care tânărul maharajah a primit o educație atent supravegheată, atât în spiritul tradițiilor indiene, cât și al valorilor occidentale promovate de britanici. Această educație duală avea să îi modeleze profund viziunea asupra guvernării și a vieții.

Pe măsură ce a preluat controlul deplin al statului, Jagatjit Singh s-a remarcat ca un conducător modernizator. A introdus reforme administrative, a sprijinit dezvoltarea sistemului de educație, a îmbunătățit infrastructura și a încurajat o organizare mai eficientă a statului. Kapurthala, deși mic ca întindere, a devenit cunoscut pentru ordinea sa administrativă și pentru deschiderea către influențe externe.

Un aspect definitoriu al personalității sale a fost fascinația pentru Europa, în special pentru Franța. Maharajahul călătorea frecvent în Europa și întreținea relații strânse cu elitele aristocratice de pe continent. Această pasiune s-a reflectat în arhitectura statului său: palatele și clădirile publice din Kapurthala au fost construite în stiluri europene, cel mai celebru fiind palatul inspirat de Versailles, simbol al gustului său rafinat și al dorinței de a transforma capitala într-un oraș cu aer occidental.

Viața personală a lui Jagatjit Singh Bahadur a atras la rândul ei atenția internațională. În 1908, s-a căsătorit cu Anita Delgado, o tânără dansatoare spaniolă, care a devenit Maharani Prem Kaur. Căsătoria lor, neobișnuită pentru epocă, a stârnit senzație atât în India, cât și în Europa, fiind văzută ca un simbol al întâlnirii dintre Orient și Occident, contribuind la aura exotică și cosmopolită a maharajahului.

În relația cu britanicii, Jagatjit Singh Bahadur a fost un aliat loial al Coroanei, primind titluri onorifice și recunoaștere oficială. După independența Indiei, în 1947, statul Kapurthala a fost integrat în noul stat indian. Moartea maharajahului, la 20 iunie 1949, a marcat sfârșitul unei epoci.

Foto sus: Jagatjit Singh Bahadur, mahradjahul de Kapurthala, fotografiat la începutul secolului XX (© Bourne and Shepherd / Wikimedia Commons)

Mai multe pentru tine...