Petru Rareș și soția sa, Elena, în tabloul votiv de la mănăstirea Moldovița (© Wikimedia Commons)

Știați că primul domnitor român care a purtat ochelari a fost voievodul Petru Rareș?

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Autor: Redacția

Cercetările de până acum au scos la lumină puţine mărturii despre personaje istorice din teritoriile noastre care au purtat ochelari „timpurii”. Petru Rareş ar putea fi primul voievod român care a fost înzestrat cu un asemenea artificiu oftamologic.

image

Braşov, Transilvania, regatul Ungariei, anul Domnului 1546. Un funcţionar public sas se aşează în faţa Registrului de socoteli şi notează scurt: „voievodul Petru Rareş al Moldovei ne cere o pereche de ochelari“.

Pentru noi, informaţia furnizată de funcţionarul braşovean pare una banală, în condiţiile în care ochelarii de vedere sunt în zilele noastre un artificiu oftalmologic frecvent şi la îndemâna oricui.

Istoricii medievişti Mirela Strătulescu şi Adrian Adrian Andrei Rusu susţin că este posibil să putem vorbi de primul voievod român care a fost înzestrat cu o pereche de ochelari de vedere.

A putut voievodul  cumpăra ochelarii, fără ca să fi încercat rostul lentilelor? Dacă ar fi fost miop ori a avut doar cataractă?  

