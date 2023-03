Sistemele de fortificații din secolul al XIV-lea, descrise într-un manuscris militar foarte rar / FOTO

În colecția de manuscrise a Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia se găsește un manuscris militar foarte rar, care tratează sistemele de fortificații din secolul al XIV-lea.

Intitulat „Écolle de Mars pour apprendre l 'art de fortifier bien une place avec la maniére de les attaquer et défendre dedie a Son Excellence M. Le Marquis D. Phillip Gonzage, Commendant General de Canonier et Bombardier a Mantove pour S.M.R. et Imperiale”, acesta este un un manuscris de început de secol XVIII realizat în cinstea aristocratului Philip Gonzaga, unul dintre ultimii membri ai acestei familii celebre de Mantua, precizează Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia.

Manuscrisul este menționat încă de la început în cataloagele lui Andreas Cseresnyés din anul 1824. Cu toate acestea, el nu pare să facă parte din colecția cumpărată de episcopul Ignatius de Batthyán de la arhiepiscopul imperial Cristoph Migazzi (1714-1803), ci poate din achiziții încă mai vechi, pe când studia la Roma.

Manuscrisul în limba franceză tratează sistemele de fortificații concepute de arhitecții Blaise François Pagan (1604-1665) și Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707), folosind inclusiv culori diferite pentru a diferenția parapetele, cunetele, traversele, dar și șanțurile, glacisul și taberele militare.

Familia Gonzaga își inaugurează linia nobiliară încă din secolul al XIV-lea, având printre membrii familiei, conform lui Selwyn Brinton, un sfânt (Aloysius sau Luigi Gonzaga - există în colecția de carte a Bibliotecii inclusiv un volum hagiografic al lui Luigi, pe care îl regăsiți sub cota V4.VI.39, din anul 1765, publicat la Roma!), 12 cardinali și 14 episcopi. Linia se încheie chiar cu acest Filippo (1709-1778), care nu reușește să-și mențină titlul, la moartea tatălui său Giovanni în 1743.

Așadar, Marchizul Phillip, cel căruia îi este dedicat acest manuscris de către un autor necunoscut, era contemporanul episcopului Batthyány (1741-1798). Mai mult chiar, un fapt surprinzător este căsătoria Marchizului cu contesa Rosalia Batthyány în anul 1729. Poate chiar aceste legături de familie sunt cele care explică prezența manuscrisului în colecțiile Bibliotecii Batthyaneum din Alba Iulia.

Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia publică pe pagina de Facebook a instituției o selecție cu cele mai importante imagini care se regăsesc în manuscris. Printre ele, zeul Marte care îi oferă Marchizului o suliță și blazonul familiei Gonzaga.

Manuscrisul este digitalizat și clasat tezaur, îl puteți regăsi sub cota MS II 138 și îl puteți răsfoi online pe site-ul DigiTool al Bibliotecii Naționale a României sau pe site-ul Manuscriptorium.

Foto: Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia

