Secretarul de stat american a apărut anul trecut cu o cruce de cenușă! Care e istoria și simbolistica ei?

V-ați întrebat vreodată de ce, o dată pe an, pe fruntea creștinilor apare o mică cruce din cenușă? Ei celebrează Miercurea Cenușii, zi care pentru mulți marchează și începutul Postului Mare — o perioadă de 40 de zile de penitență și reflecție ce precede Paștele. Iată ce trebuie să știți despre această sărbătoare asociată cu cruci de cenușă și post. Sărbătoarea marchează începutul unei perioade de reflecție și pocăință care durează până la Paște.

Anul trecut, în timpul tradiționalei ceremonii de Ash Wednesday, secretarul de stat al SUA, cel care conduce diplomația americană în guvernul prezidențial al lui Donald Trump, Marco Rubio a apărut în public cu semnul crucii de cenușă pe frunte — un gest surprinzător pentru scena politică laică a Statelor Unite. Spre deosebire de majoritatea liderilor politici americani, care evită simbolurile religioase în aparițiile oficiale, Rubio a ales să îmbrățișeze deschis această expresie a credinței sale. Momentul a stârnit discuții despre rolul religiei în viața publică, ilustrând cum tradițiile spirituale pot pătrunde, uneori, în domeniul politicului într-un context cultural profund diversificat.

Când este Miercurea Cenușii?

Miercurea Cenușii cade întotdeauna în ziua de miercuri, cu șase săptămâni și jumătate înainte de Paște, zi în care creștinii din întreaga lume cred că Iisus Hristos a înviat. (Duminicile nu sunt incluse în cele 40 de zile ale Postului Mare.) În 2026, Miercurea Cenușii a avut loc pe 18 februarie.

Totuși, bisericile occidentale și cele orientale folosesc date diferite pentru începutul Postului. În Occident, Miercurea Cenușii deschide această perioadă. În Bisericile Ortodoxe Răsăritene, Postul Mare începe în lunea cu șapte săptămâni înainte de Paște, iar Miercurea Cenușii nu este marcată.

Ce este Miercurea Cenușii?

