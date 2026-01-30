Regi și regine care au murit în ce mai prostesc mod cu putinta

Indiferent de perioada din istorie în care au trăit, monarhii au beneficiat de privilegii la care alții nici nu puteau visa. Au primit întotdeauna cea mai bună educație și cele mai atente îngrijiri medicale și s-au bucurat de lux, mâncăruri alese și haine scumpe.

Firește, statutul regal nu a însemnat niciodată garanția unei vieți liniștite, iar unii monarhi au murit în moduri dintre cele mai neobișnuite. Iată poveștile unor regi și regine ale căror morți au fost de-a dreptul stupide.

Frederic I Barbarossa (1122-1190)

Cunoscut drept unul dintre cei mai puternici monarhi ai epocii sale Frederic I Barbarossa a făcut tot ce i-a stat în putință să sporească puterile statului său. În 1125 a fost ales la Frankfurt si încoronat la Aachen Rege al Germaniei. Apoi în 1154 a fost încoronat Rege al Italiei la Pavia spre nemulțuimirea statelor italiene. Anul următoar a fost încoronat Împărat al Sfântului Imperiu Roman de papa Adrian al IV-lea. Cu toate acestea 10 ani mai târziu același papa l-a excomunicat. Papa s-a aliat cu dușmanii împăratului și chiar l-au înfrânt.

Împăratul va reuși să își recapete poziția și statutul însă la ‘‘Dieta lui Iisus Hristos’’, cum a fost numita dieta de la Mainz, din 1188 a acceptat sa plece in Orient pentru eliberarea Ierusalimului. Împăratul se alătura astfel altor nume grele ale istorie acelei perioade - Richard Inimă de Leu al Angliei si Filip al II-lea al Franței. De departe Cruciada a III a în care a participat Frederic Barbarossa părea a fi de departe cea mai puternică din câte fuseseră organizate. Avea suportul celor mai puternice state din Occident, iar lideri erau, duci sau conți, ci capetele încoronate.

După o primă victorie rapidă a cruciaților un eveniment neprevăzut care îl are în prim plan pe împărat face ca turnura acestei cruciade să se schimbe. La 10 iunie 1190 moare stupid înecat pe râul Saleph (astăzi Göksu), din Anatolia, Asia Mica pe care incerca sa-l traverseze. Împăratul, nemaifiind chiar la prima tinerețe și îmbracat cu toată armura sa de cavaler care putea să cântărească chiar până la 50 de kg s-a aventurat în fața trupelor sale să traverseze râul. Calul a alunecat pe o piatră, s-a poticnit și l-a aruncat din șa pe împărat, care din cauza armurii grele nu s-a putut ridica rapid din apa care deși nu era foarte adâncă s-a dovedit a-i fi fatală până la intervenția supușilor săi aflați în apropiere.

Regele Carol al VIII-lea al Franței, ucis de pragul unei uși

Și regele Carol al VIII-lea al Franței a avut un sfârșit hilar. Carol al VII-lea a urcat pe tron la doar 13 ani și a domnit între 1483 și 1498. Domnia lui Carol a fost lipsită de incidente.

Așa cum era de așteptat de la un copil lipsit de experiență, Carol nu a manifestat prea mult interes față de politică. Ca să-și păstreze poziția, a făcut numeroase concesii în fața monarhilor din țările vecine, concesii care au contribuit la îmbunătățirea relațiilor internaționale ale Franței.

Moartea lui Carol a fost, probabil, cel mai notabil eveniment al domniei sale. A avut loc în timpul unui joc de tenis desfășurat la Amboise, în care demnitarul nici măcar nu juca, ci era spectator.

Intrând în arenă, Carol nu a observat o ușă foarte joasă și a intrat direct în ea, lovindu-se cu capul de prag. Lovitura a fost puternică, dar regele și-a revenit inițial.

După meci, însă, monarhul s-a simțit din ce în ce mai rău, iar în scurt timp a intrat în comă. Câteva ore mai târziu, regele Franței a decedat.

Regele Alexandru al Greciei, mușcat de maimuțe

Alexandru a condus Grecia la începutul secolului XX și este unul dintre monarhii care au sfârșit în mod memorabil. El este fratele Reginei Elena a României, soția lui Carol al II-lea și mama Regelui Mihai I. A avut o domnie foarte scurtă, de doar trei ani. La vârsta de 27 de ani, Alexandru a murit prematur, după ce a fost mușcat de ... maimuțe.

Macacii erau animalele de companie ale regelui și trăiau la palat, împreună cu alte sălbăticiuni. Într-o zi, Alexandru își plimba câinele său, un ciobănesc german, iar acesta din urmă a intrat în conflict cu un macac. Alexandru a încercat să intervină, iar maimuțele l-au mușcat.

Inițial, rănii nu le-a fost dată prea multă atenție. După ce a fost curățat și pansat, monarhul a cerut ca evenimentul să fie dat uitării. Totuși, din cauză că nu a fost bine curățată, rana s-a infectat repede. În scurt timp, Alexandru a făcut septicemie.

Probabil că viața i-ar fi fost salvată dacă medicii ar fi decis să-i amputeze piciorul, dar nimeni nu a vrut să ia o măsură atât de drastică. După o lungă suferință, de peste trei săptămâni, Alexandru s-a stins din viață, pe 25 octombrie 1920.

Frederick, Prințul de Wales

Frederick a fost fiul lui regelui George al II-lea și tatăl regelui George al III-lea al Marii Britanii. Deși atât tatăl, cât și fiul lui au condus Marea Britanie, Frederick nu a avut această șansă din cauză că a murit prematur.

Nefiind implicat în politică, Frederick a avut timp să se dedice altor pasiuni, precum sportul. Prințul era un mare fan al jocului de cricket, iar asta i-a adus sfârșitul.

Frederick a murit în 1751, la vârsta de 44 de ani, cu 9 ani înaintea tatălui său. Tragedia a fost cauzată de o minge de cricket, care l-a lovit în cap în timpul unui joc.

Potrivit scrierilor vremii, moartea lui Frederick nu i-a afectat prea tare pe părinții lui. George al II-lea și regina Carolina îl disprețuiau pe prinț, despre care regina spunea că este „cea mai mare canalie, cea mai mare bestie din lume”.

