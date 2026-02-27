Home ActualitateRevistăSpecialArhivăTimp liberTravelDigitalAbonamenteContact
search
menu
YouTube Instagram
image

Povestea salvării unei biserici de lemn

📁 Curiozităţile şi culisele istoriei

Ridicată la sfârșitul secolului al XVIII-lea, biserica de lemn din Bejan (Hunedoara), cu hramul Sfântul Nicolae, a fost lăcaș de cult al comunității până în 1947. Tradiția spune că, asemenea multor biserici de lemn din Transilvania, ar fi fost strămutată dintr-un alt sat din zonă.

Descoperită în 1991 de Horia Bernea, pe atunci director al Muzeului Țăranului Român, biserica se afla într-o stare avansată de degradare, aproape de prăbușire. Muzeul și-a asumat misiunea de salvare, iar în 1992 edificiul a fost mutat în curtea muzeului, unde a fost restaurat și sfințit un an mai târziu. Pe lângă hramul inițial, a primit și ocrotirea Sfântului Mina.

Prin simplitatea, proporțiile și măiestria execuției, bisericuța rămâne un exemplu remarcabil de arhitectură populară de cult.

Mai multe pentru tine...
foto1 jpg
Veche fotografie color descoperită în Arhiva de Imagine a Muzeului Naţional al Ţăranului Român
475749997 1026090109550037 3133715275615359024 n jpg
Expoziția „Tehnici tradiționale de țesere a scoarțelor în România și Republica Moldova”, la Muzeul Țăranului
Expoziția „Zabrenicele Bucovinei”, la Muzeul Național al Țăranului Român
Expoziția „Zabrenicele Bucovinei”, la Muzeul Național al Țăranului Român
Reprezentare artistică a unui palat din Troia, din Epoca Bronzului (© Carole Raddato / Wikimedia Commons)
📁 Antichitate
Istoria uitată a Troiei: Care a fost secretul prosperității acestui oraș din Epoca Bronzului?
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
📁 Comunismul in România
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
rukt33bg36m31 jpg
📁 Egiptul Antic
Cum o singură bătălie — și un tânăr faraon — au transformat Egiptul antic într-o superputere
Insula Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Insula turcească Ada Kaleh, vizitată de un grup de elevi din Caransebeș în vara anului 1913
56 years ago the chappaquiddick incident happened ted v0 0w4hah0zj5ef1 jpeg
5 personalități celebre și scandalurile lor ascunse
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală jpeg
📁 Curiozităţile şi culisele istoriei
Povestea unui bordel exclusivist din Paris, frecventat de mari personalități! Aici fetele erau selectate pe baza unor teste de cultură generală
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut” jpeg
📁 Biografii
Zelea Codreanu din perspectiva lui Cioran: „Căpitanul a fost un gospodar instalat în Absolut”
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură jpeg
📁 Istorie Urbană
Povestea Miţei Biciclista, coana cu bikini, maşină coupé şi trăsură
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei jpeg
📁 Comunism
Elena Ceaușescu a dat ordin să se dărâme cârciuma în care mergea socrul ei