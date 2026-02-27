Povestea salvării unei biserici de lemn

Ridicată la sfârșitul secolului al XVIII-lea, biserica de lemn din Bejan (Hunedoara), cu hramul Sfântul Nicolae, a fost lăcaș de cult al comunității până în 1947. Tradiția spune că, asemenea multor biserici de lemn din Transilvania, ar fi fost strămutată dintr-un alt sat din zonă.

Descoperită în 1991 de Horia Bernea, pe atunci director al Muzeului Țăranului Român, biserica se afla într-o stare avansată de degradare, aproape de prăbușire. Muzeul și-a asumat misiunea de salvare, iar în 1992 edificiul a fost mutat în curtea muzeului, unde a fost restaurat și sfințit un an mai târziu. Pe lângă hramul inițial, a primit și ocrotirea Sfântului Mina.

Prin simplitatea, proporțiile și măiestria execuției, bisericuța rămâne un exemplu remarcabil de arhitectură populară de cult.

