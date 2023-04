Povestea Conservei Românești - Cum a apărut si cine s-a îmbogățit datorită lor

Conservele sunt produse alimentare din materie primă vegetală sau animală, obținute prin conservare, închise ermetic în borcane de sticlă sau în cutii de tablă. Există conserve de legume, de carne, de pește și combinate. Conservele pot fi naturale sau preparate prin metode culinare. Primele se produc dintr-o materie primă unitară și servesc, de obicei, drept semifabricate culinare. Cele preparate prin metode culinare se gătesc folosind mai multe feluri de materie primă și sunt consumate fără prelucrare suplimentară.

Perioada comunistă, de la instaurarea regimului și până la finele său, a reprezentat un factor implicit și explicit al industrializării și tehnologizării tarii. Contrar dorințelor exprimate de URSS in care Romania ar fi urmat sa devina o tara preponderent agrara, aceasta pornește într-o călătorie ce avea sa o specializeze într-o sumedenie de domenii necunoscute autohtonilor pana atunci.

Cu aceste ambiții in plan Romania devine printre altele un important producător de conserve din Europa și totodată din lume. Împărțirea întreprinderilor in sine avea sa contribuie la înființarea mai multor comunități orășenești, printre care Oltenița și Calafat ale căror industrii au dat naștere unor fabrici de renume mondial care aveau milioane și chiar miliarde de exporturi anual.

Elementul de bază al conservelor; produsul natural

Povestea roșiei începe si pentru noi așa cum a început pentru întreaga lume, in America de Sud, mai exact in Peru unde explorările făcute de conquistadorul Hernán Cortés au dus la descoperirea acesteia și la importarea semințelor in Europa anilor 1500.

Pătlăgica roșie cum i se mai spune este o plantă perenă care crește la toate latitudinile in climat preponderent temperat. Denumirea ei vine din limba populațiilor meso-americane tomatl. Numele său științific este lycopersicum adică piersica-lup in limba latina. Nu trebuie uitat un amănunt important legat de clasificarea roșiei. Conform analizelor botanice, roșia este un fruct.

In ciuda percepției actuale asupra fructului, merita pomenit faptul ca aceasta nu a fost văzută cu aceiași ochi buni de la început. Aproximativ 300 de ani europenii se vor feri de aceasta pe motiv ca ar fi otrăvitoare. Tomata, însă, își va câștiga locul de preț in ierarhia leguminoaselor in secolul XIX odată cu invenția italiana atât de îndrăgită, pizza.

In Romania, un episod hilar îl reprezintă eforturile făcute de oamenii de știința de a-și convinge conaționalii ca acest fruct sau leguma este in fond neotrăvitoare. Bucureștiul devine scena mai multor astfel de zone in care oamenii mănâncă roșii in speranța ca vor reuși sa convingă norodul de proprietățile ei benefice.

Destul de rapid roșiile devin un bun național. Pătlăgica românească începe să fie cultivata in numeroase zone ale tarii, in Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova, in deosebi in zonele subcarpatice unde solul dar și condițiile climatice sunt adecvate culturii legumicole de acest gen.

Roșia româneasca începe sa angreneze o întreaga industrie in spatele ei mai ales prin recunoașterea calității tomatelor romanești, soiuri 100% autohtone. Astfel se marchează primul pas in importanta industrie prelucrătoare a tomatelor care ajung sa fie procesate și trimise sub diferite forme (bulion, suc și pasta de tomate) pe tot globul.

Aceasta industrie va fi pusa in grija unui membru al familiei Ceaușescu, Ioan Ceaușescu, fratele dictatorului și un inginer horticultor pasionat. El va pune bazele industriei de conserve din demnitatea ocupata de ministru al agriculturii. Tot acum Romania se lauda cu cea mai mare suprafața irigata din Europa.

Un reportaj al vremii indica următoarele in privința sistemelor de irigare și întreținere a culturilor: „Drumul apei spre culturile agricole a fost deschis. Cooperatorii din Cocon și Mânăstirea au instalat pe malul lacului 9 pompe care trimit pe canale peste 3000m3 de apa pe ora”

Evoluția industriei producătoare de conserve

In imediata apropiere a încheierii procesului de colectivizare, apar primele fabrici de stat pentru prelucrare. In perioada portofoliului ministerial al lui Ioan Ceaușescu fabricile prelucrătoare sunt scindate in doua grupuri:

- Întreprinderile de producere și industrializare a legumelor și fructelor (IPILF) aflate in număr de 28

- Întreprinderile legume fructe (ILF) fabrici regionale, mai mici decât IPILF-urile, cu o producție adesea specializata pe un singur produs

Intre acestea se remarca câteva fabrici, in Tecuci, cea mai mare fabrica de procesare a leguminoaselor, întreprinderea de la Calafat a doua cea mai mare întreprindere de acest gen precum și IPILF Oltenița Giurgiu. Doua dintre acestea au devenit ruine in urma revoluției.

Un rol important in procesul de procesare și industrializarea a produselor legumicole o vor reprezenta furnizorii de materie prima. Proiectul de colectivizare se va dovedi principalul factor antrenant al producției in domeniul agriculturii. De aceea nu este de mirare ca principalul furnizor in perioada comunista pentru aceste întreprinderi și fabrici vor fi cooperative agricole de producție.

Un declin rapid într-un mediu lipsit de strategii și soluții

După căderea comunismului, in mod previzibil, aceste întreprinderi pierd din capacitatea de producție datorita liberalizării pieței dar și desființării cooperativelor agricole. „Țăranii au preferat sa vândă legume proaspete pe piața libera. Pentru fabrici trebuie sa ai suprafețe relativ mari. Multe au vândut din stocuri și au început sa-și închidă porțile” spune Petre Trăistaru, fostul director al întreprinderii de la Calafat. Romania ajunge sa piardă poziția ocupata in rangul producătorilor de conserve in lume (intre primii 10 in 1990)

Decăderea pe piața a produselor legumicole românești s-a observat și la nivelul menținerii in funcțiune a anumitor întreprinderi. In următorul grafic sunt prezentate câteva cifre din perioada comunista in raport cu perioada actuala.

Același lucru poate fi evidențiat și de cantitățile de fructe și legume procesate in Romania din material autohton. Se poate observa o discrepanta intre producție și cantitatea de materie prima procesata. Acest lucru se datorează in parte importurilor precum și a procedeelor chimice folosite pentru a sintetiza diferite produse artificiale. Daca in 1980 Romania avea o capacitate de procesare de 600.000 tone din care astăzi doar o pătrime din aceasta cifra mai este valabila și și aceasta într-un dramatic declin.

În pragul Revoluției, România producea 80 de mii de tone de pasta de tomate din care mai mult de jumătate mergea către export. Tarile cărora le erau destinate exporturile erau: Egipt. Israel, Canada, RFG și RDG, Turcia, Siria, Arabia Saudita, Iordan și URSS. ¼ din întreaga producție de roșii exportata ajunge pe masa rușilor.

Conservele românești sunt un succes și datorita calității lor, rețetele fiind un rezultat al unui institut de cercetare autohton, Horting, în baza căruia se puneau perfecționarea produselor și modurilor de producție. Gheorghe Glăman, profesor la institutul de horticultura, reiterează succesul de care s-au bucurat produsele romanești in lume spunând „Aveam un export foarte interesant și foarte bănos de magiun in Anglia.”

Aurel Tănase, președintele patronatului Romconserv una dintre fostele întreprinderi de procesare recent reabilitata face o scurta prezentare a situației in ceea ce privește pasta de tomate și proveniența ei astăzi. “Sub o sută de tone pe an reprezintă producția românească de tomate pe care le folosim la procesare, iar noi consumăm 55-60.000 tone, în principal import China, Turcia, Grecia și Italia”

In contrapartidă, Petre Trăistaru își amintește de perioada de glorie a producției de tomate românești: „Pasta de tomate se fabrica în niște cutiuțe mititele, așa, 50 de grame. Era cea mai buna pasta de tomate din România. Era o pasta naturala! N-aveam niciun fel de conservant. Decât roșiile se băgau în cazane și se pasau și se făcea pasta din ele”

Zonele in care se mai procesează legume și fructe astăzi sunt centrate preponderant in estul și sudul tarii mai exact in Tecuci, Neamț, Constanta, Afumați, Buftea, Râureni, Caracal, Topoloveni, Filipeștii de Pădure.

Indiferent ca este vorba de tomate orice alte legume sau fructe, carne etc. cert este ca industria conservelor a fost o industrie dintre cele mai înfloritoare in perioada comunismului fapt ce a consacrat României o poziție privilegiata in topul producătorilor dar care totodată a angrenat unele dintre cele mai capabile minți in stimularea descoperirilor in domeniul alimentar.

In cele din urma aceasta stare de fapt nu a putut fi menținută și a adus aceleași fabrici de succes la ruine. Astăzi nu putem face altceva decât sa admiram putinele povesti de succes dintre aceste fabrici printre care merită amintite Topoloveni și Râureni și totodată sa ne minunam la gloria de care s-a bucurat aceasta tara într-un domeniu dintre milioanele la care făceam parte din echipa de pionierat.

