Mișcarea legionară: mistica morții, politica glonțului și memoria incomodă a României

Puține fenomene politice din istoria României moderne au combinat atât de radical religia, violența și ambiția de putere precum Mișcarea Legionară. Născută într-un climat de frustrare socială, insecuritate identitară și radicalizare europeană, organizația avea să evolueze dintr-o mișcare studențească extremistă într-un actor politic major, apoi într-un regim totalitar efemer, dar devastator.

Istoricii o definesc drept o organizație paramilitară de extremă dreaptă, naționalist-fascistă, antisemită, anticomunistă și profund mistică. A funcționat simultan ca partid, frăție religioasă și structură conspirativă. A cultivat martiriul, a sacralizat violența și a utilizat crima ca instrument politic.

Fondată în 1927 de Corneliu Zelea-Codreanu, organizația a purtat succesiv numele de Legiunea „Arhanghelul Mihail“, Garda de Fier și „Totul pentru Țară”. În imaginarul colectiv, membrii ei au rămas „cămășile verzi”, uniforma fiind nu doar semn distinctiv, ci și expresie a unei discipline aproape monastice.

„Caracteristica principală au fost crimele”

Istoricul Liviu Zgârciu sintetizează fără echivoc natura mișcării: „Caracteristica principală a Mișcării Legionare au fost crimele și asasinatele.”

Afirmația nu este retorică. Debutul politic al liderului însuși este marcat de violență. La 25 octombrie 1924, la Iași, Corneliu Zelea-Codreanu îl împușcă pe prefectul de poliție Constantin Manciu. Achitarea sa ulterioară, în urma unui proces strămutat la Turnu Severin și a unei presiuni publice impresionante – peste 19.000 de cereri de susținere – a contribuit la mitologizarea tânărului lider.

Evenimentul a divizat societatea românească. Pentru susținători, era un act de „dreptate națională”. Pentru adversari, începutul unei derive periculoase.

Ideologia: între ortodoxie și radicalism politic

Legionarismul nu a fost o simplă doctrină politică, ci o formă de religie politică. Mișcarea îmbina naționalismul extremist cu ortodoxia mistică, promovând ideea unui „om nou”, purificat prin suferință și disciplină.

Taberele de muncă, jurămintele și ritualurile simbolice consolidau sentimentul unei comunități sacralizate. Moartea devenea probă supremă de credință. Martirii mișcării erau celebrați, iar violența era justificată ca act de purificare.

Totuși, în spatele acestei retorici spirituale se desfășura o realitate mult mai crudă.

Zgârciu observă că propaganda legionară prezenta „o altă Românie, care trebuia să arate ca soarele de pe cer”, în timp ce „în spatele acestei propagande se întâmplau însă crime oribile”.

Asasinatul politic ca metodă

Lista victimelor este cunoscută.

În 1933, prim-ministrul I.G. Duca interzice Garda de Fier. Două săptămâni mai târziu, este asasinat în gara Sinaia.

În 1936, Mihai Stelescu, fost legionar devenit critic al lui Codreanu, este executat în spital de un grup de „Decemviri”, apoi mutilat.

Duca

În 1939, Armand Călinescu, artizan al represiunii împotriva Mișcării și implicat în eliminarea lui Codreanu în 1938, este ucis de un comando legionar. Represaliile ordonate de Carol al II-lea sunt brutale: peste 250 de persoane sunt executate, cadavrele fiind expuse public.

Spirala violenței devenise ireversibilă.

De la marginalitate la putere

În 1931, Codreanu intră în Parlament ca deputat de Neamț. Campania electorală este inovatoare: echipe de tineri legionari muncesc în mediul rural pentru a câștiga simpatia țăranilor.

Zgârciu remarcă eficiența acestei strategii: „Echipele au început să fie iubite de țărani.”

Discursul antisemit este temporar estompat, iar ținta principală devine clasa politică tradițională, descrisă în manifeste ca „bandă de făcători de rele” sau „stârv politic”.

Legiunea devine astfel un actor politic real, nu doar o organizație extremistă marginală.

Statul Național-Legionar și radicalizarea

În septembrie 1940, după abdicarea regelui Carol al II-lea, România este proclamată Stat Național-Legionar. Ion Antonescu devine conducător al statului, iar Horia Sima preia conducerea Mișcării după moartea lui Codreanu.

Noiembrie 1940 marchează apogeul violenței.

În noaptea de 26 spre 27 noiembrie are loc masacrul de la Jilava: 64 de deținuți politici sunt executați. În aceeași perioadă sunt asasinați Nicolae Iorga și Virgil Madgearu.

Iorga, ridicat din propria locuință, este împușcat cu nouă gloanțe. Madgearu este ucis în pădurea Snagov.

Aceste crime au șocat opinia publică. Ele au confirmat caracterul profund radical al mișcării ajunse la putere.

legionaRebeliunea din ianuarie 1941

Tensiunile dintre Antonescu și legionari escaladează rapid. În ianuarie 1941, Garda de Fier declanșează rebeliunea împotriva conducătorului statului.

Conflictul durează trei zile. Armata intervine decisiv. Mișcarea este zdrobită, iar liderii fug în Germania.

Experimentul legionar la guvernare se încheie brusc, dar nu fără a lăsa urme adânci.

Percepțiile sociale contemporane

Astăzi, imaginea Mișcării Legionare rămâne controversată.

Liviu Zgârciu avertizează asupra unei tendințe îngrijorătoare: „Personaje sinistre cum sunt Corneliu Zelea-Codreanu, Ion Antonescu, Horia Sima devin personaje îndrăgite de o parte a societății.”

Explicația ține, în opinia sa, de absența unei confruntări publice oneste cu trecutul: „Este și vina istoricilor, pentru că se feresc de asemenea subiecte și nu doresc să prezinte adevărata față a acestor regimuri.”

În spațiul online, simboluri legionare sunt recontextualizate. Se insistă pe disciplina și moralitatea mișcării, ignorând sistematic violența și antisemitismul.

Minimalizarea caracterului fascist al organizației sau reinterpretarea ei drept „mișcare creștină patriotică” contrazic consensul istoric academic.

Istoriografia post-1989 a clarificat caracterul fascist al Mișcării Legionare.

Armin Heinen a demonstrat structura paramilitară și logica totalitară a organizației.

a demonstrat structura paramilitară și logica totalitară a organizației. Oliver Jens Schmitt a analizat mitologia liderului și radicalizarea politică.

a analizat mitologia liderului și radicalizarea politică. Roland Clark a investigat dimensiunea religioasă și comunitară a Mișcării.

a investigat dimensiunea religioasă și comunitară a Mișcării. Radu Ioanid a integrat legionarismul în contextul mai larg al antisemitismului și Holocaustului din România.

Consensul academic respinge teza conform căreia Mișcarea ar fi fost doar o formă de naționalism creștin. Structura sa ideologică și practicile sale o plasează ferm în familia fascismelor europene.

Memorie și responsabilitate

Între 1938 și 1989, România a traversat patru dictaturi. Perioada legionară este cea mai scurtă, dar una dintre cele mai radicale.

Expozițiile și cercetările recente încearcă să aducă în prim-plan „fața urâtă și criminală” a acestor regimuri, după cum afirmă Zgârciu.

Istoria Mișcării Legionare rămâne un studiu de caz despre cum ideologia, credința și frustrarea socială pot produce o combinație explozivă.

Fenomenul este alimentat de:

Nemulțumirea față de clasa politică actuală Nostalgia pentru „ordine” și „disciplină” Minimalizarea sau necunoașterea violențelor istorice Radicalizarea discursului online

Sondajele recente indică o creștere a relativizării trecutului fascist. În lipsa unei educații istorice solide, miturile pot deveni mai seducătoare decât realitatea documentată.

Nu este doar o pagină închisă. Este un avertisment.

Mișcarea Legionară a fost expresia extremă a unei epoci marcate de criză și radicalizare. A combinat misticismul religios cu violența politică sistematică. A promis regenerarea națională și a produs destabilizare, crime și polarizare profundă.

Istoria ei rămâne un avertisment. Nu doar despre trecut, ci și despre vulnerabilitatea prezentului în fața discursurilor care sacralizează violența și simplifică realitatea în termeni absoluți.

Bibliografie selectivă