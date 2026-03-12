Legenda ascunsă a regelui Arthur: incest, trădare și masacre

Puține figuri legendare au influențat imaginația colectivă a Europei la fel de mult ca King Arthur. În versiunea populară a poveștii – filtrată de secole de literatură romantică, filme și interpretări moderne – Arthur apare drept un monarh aproape perfect: un conducător drept, simbol al cavalerismului și liderul nobililor cavaleri ai Mesei Rotunde.

În realitate, însă, primele relatări despre Arthur și despre lumea sa sunt mult mai întunecate. Legenda originală, transmisă prin cronici medievale și tradiții orale, conține episoade de violență, intrigi, incest și chiar masacre de copii. Imaginea idilică a Camelotului ascunde, de fapt, o poveste mult mai tulburătoare decât cea cunoscută astăzi.

Nașterea unui rege: o poveste violentă

În multe versiuni ale legendei, Arthur este copilul destinului: un tânăr necunoscut care scoate sabia magică Excalibur din piatră sau o primește de la misterioasa Doamnă a Lacului și devine rege.

Dar originile sale, potrivit tradiției medievale, sunt mult mai controversate.

Tatăl său, Uther Pendragon, regele britonilor, s-a îndrăgostit obsesiv de frumoasa Igraine, soția ducelui de Cornwall, Gorlois.

Pentru a o cuceri, Uther a apelat la magia vrăjitorului Merlin, care i-a schimbat înfățișarea astfel încât să semene perfect cu Gorlois. Sub această identitate falsă, Uther a intrat în castelul unde se afla Igraine, iar aceasta – crezând că este soțul ei – a petrecut noaptea cu el.

În acea noapte a fost conceput Arthur. În același timp, adevăratul Gorlois era ucis în luptă împotriva armatei lui Uther. A doua zi, regele și-a reluat identitatea și s-a căsătorit cu văduva Igraine.

Un destin marcat de incest și trădare

După moartea lui Gorlois, Igraine avea deja două fiice:

Morgan le Fay

Morgause

Arthur a crescut departe de familia sa, fiind crescut în secret în casa unui cavaler. În tinerețe, fără să știe că sunt rude, a avut o relație cu una dintre surorile sale vitrege. Din această legătură incestuoasă s-a născut Mordred.

Când Arthur a aflat că sora lui i-a născut propriul fiu, reacția sa a fost extremă. Inspirat de episodul biblic cunoscut drept Massacre of the Innocents, el ar fi ordonat uciderea tuturor copiilor născuți în acea zi în regatul său, pentru a elimina amenințarea reprezentată de Mordred.

Planul a eșuat. Mordred a supraviețuit, iar resentimentul său față de tatăl său a devenit legendar. În unele versiuni ale poveștii, el ajunge chiar să o seducă pe soția lui Arthur, Guinevere.

Conflictul dintre tată și fiu avea să culmineze într-un duel final, în bătălia de la Camlann, unde ambii aveau să moară.

Există un Arthur real?

Dincolo de legendă, istoricii cred că povestea lui Arthur are la bază un context real din secolul al V-lea.

După retragerea armatei romane din provincia Roman Britain, populația locală a rămas vulnerabilă în fața invaziilor. Triburi precum picții din nord și saxonii din Europa continentală au început să atace teritoriul britonilor.

În încercarea de a se apăra, liderii locali au făcut o alegere riscantă: au angajat mercenari saxoni pentru a lupta împotriva altor invadatori. Strategia s-a întors însă împotriva lor.

Potrivit cronicilor medievale, saxonii s-au revoltat împotriva foștilor lor angajatori și au început o campanie de cucerire a insulei.

Războaiele care au născut legenda

