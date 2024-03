Istoria bogată a covoarelor kilim: origini, tradiții și semnificații

În vasta tapiserie a istoriei omenirii, puține artefacte posedă alura de durată și semnificația culturală a covoarelor kilim. Aceste textile țesute plate, celebrate pentru modelele lor complexe și culorile vibrante, au călătorit prin analele timpului, lăsând o amprentă de neșters în lumea artei și a designului. De la originile lor străvechi până la atractivitatea lor modernă, evoluția covoarelor kilim este o dovadă a creativității umane, a măiestriei și a schimbului cultural.

În mozaicul colorat al moștenirii culturale, kilimurile ies în evidență ca fire vibrante, țesând povești despre măiestria străveche și semnificația simbolică. Aceste textile țesute plat, cu modelele lor complicate și nuanțe bogate, dețin o istorie adânc înrădăcinată, care se întinde până la antichitate, purtând cu ele straturi de semnificație și tradiție din trecut și până în prezent.

Ce sunt Kilimurile?

Kilimurile sunt textile țesute plat, cu o bogată moștenire culturală și semnificație artistică. Spre deosebire de covoarele cu grămadă, un covor kilim este creat prin împletirea strânsă a firelor de bătătură cu firele de urzeală, rezultând o suprafață plană fără grămadă. Această tehnică unică de țesut nu numai că le sporește durabilitatea, dar permite și crearea de modele complicate.

Origini din antichitate

Povestea kilim-urilor începe în leagănul civilizației, unde triburile nomade din regiuni care cuprind Turcia modernă, Iran, Asia Centrală și nu numai, au creat aceste textile ca articole esențiale pentru viața lor de zi cu zi. Datând încă din anul 7000 î.Hr., kilim-urile s-au născut din necesitate, servind ca acoperitoare de podea, separatoare de corturi și chiar saci pentru transport. Țesute din materiale de proveniență locală, cum ar fi lâna, bumbacul și mătasea, kilimurile reflectau peisajul natural și identitatea culturală a creatorilor lor.

Europa are propria sa traditie indelungata de tesut covoare; colectionarii de textile vor fi familiarizati, de exemplu, cu tesaturile plate din Scandinavia, Romania, Polonia, Ungaria si Grecia, dar ar putea fi surprinsi sa afle ca multe dintre practicile traditionale europene de tesut isi au originea, de fapt, din grupurile de nomazi si ale oamenilor din satele de munte din Africa de Nord si din Asia Centrala si de Vest.

Migrand peste stepe si munti, conducandu-si caprele si oile, sau ducandu-si o existenta in insula indepartata a unui lant desertic, nomazii si satenii au combinat cu succes calitatile de utilitate, portabilitate si ornamentatie in textilele lor. Paturile si covoarele lor tesute plate au asigurat protectie impotriva caldurii aprige, a frigului amar, a zapezii si a ploii. Corturile sunt tinute uscate si in siguranta, iar pe podeaua de pamant sunt intinse covoare si paturi de lana de oaie. Din nevoi atat de modeste s-a dezvoltat o cultura a tesaturii fara egal. Tesaturi si covoare traditionale rezultate de aceste simple razboaie nomade le recunoastem acum sub numele de kilim.

Tradiții si semnificații

Kilimurile erau folosite ca huse pentru pregatirea alimentelor, carpe pentru mancare si covoare de rugaciune. Oaspetii erau tratati cu o gama rafinata de cele mai bune tesaturi plate, ca o etapa a statutului si ospitalitatii gazdelor lor; intrucat camera principala a unei case musulmane continea putin mobilier, gazda si oaspetele se asezau sau se intindeau pe podea, sprijinindu-se pe o perna de podea. In lunile de vara, covoarele erau intinse afara intr-o curte umbrita sau pe acoperisurile plate ale caselor seara, pentru a oferi un refugiu confortabil de caldura. Acelasi aranjament exista si in corturile nomazilor, care pastreaza kilim-urile ordonat in saci sau valize atat pentru a economisi spatiu, cat si pentru a usura transportul.

Pe langa confort, kilim-urile, impreuna cu bijuterii, imbracaminte, mobilier pentru corturi, exprimau identitatea satului sau grupului de nomazi si serveau, alaturi de covoarele innodate, metalele pretioase si animalele, ca forma de bogatie a familiei. Intr-un moment de criza sau de nevoie de o marfa care nu poate fi nici fabricata, nici adunata, oricare dintre aceste posesiuni ar putea fi data la schimb sau vanduta in pietele locale.

Cel mai important, productia de kilim a ramas o parte integranta a oportunitatii unei tinere si a familiei ei de a-si imbunatati statutul prin casatorie, pentru ca nu numai ca abilitatea ei de a tese ofera o sursa utila de bogatie pentru sotul ei si pentru familia sa, dar a constituit intotdeauna o parte majora a zestrei miresei. Atunci, ca si acum, aranjamentul casatoriei de catre batranii familiei era de o importanta vitala si implica mult mai mult decat unirea a doua persoane. O fata ar fi logodita de la o varsta frageda, devenind un instrument de legatura intre doua familii si creand astfel un posibil beneficiu financiar, comercial si politic macar familiei mirelui, daca nu ambelor parti implicate. Schimbul de avere se facea prin covoare, bijuterii, animale si bani, si acordarea de drepturi de pasunat, apa si irigare.

Prin urmare, tesutul kilim-urilor era o abilitate importanta pe care o stapaneste o tanara mireasa, invatata de mama ei si de alte femei din familie. Creat cu un sentiment de mandrie, datorie si dragoste, fiecare articol ar contine simboluri ale traditiilor familiei si identitatii tribale si totemuri de superstitie, noroc si fertilitate, condimentate cu inspiratia personala a viitoarei mirese, a carei exuberanta tinereasca va fi verificata de obiceiurile si principiile unei societati musulmane conservatoare. Asemenea standarde si coduri, legile islamului si traditiile tribale onorate de timp, nu au anulat vitalitatea creativitatii tribale, ci au oferit, de fapt, un cadru structurat, un set de reguli si linii directoare, in cadrul carora potentialul imaginativ si abilitatile tesatorul poate fi disciplinat. Constrangerile asupra expresiei de sine au asigurat, de asemenea, continuitatea compozitiilor, modelelor si desenelor tribale de la o generatie la alta si tocmai aceste elemente, atunci cand sunt combinate cu dorinta zeloasa de a crea o zestre de calitate, explica de ce atat de multe kilimuri au fost realizate atat de minutios de-a lungul secolelor fara perspectiva unui castig comercial real.

Evoluție până în prezent

Secolul al XX-lea a fost martorul unei renașteri a interesului pentru kilim, alimentată de creșterea mișcării artelor și meșteșugurilor și a aprecierii tot mai mari pentru meșteșugul tradițional. Designerii și artiștii europeni, inspirați de modelele geometrice și tonurile pământii ale kilim-urilor, au încorporat aceste motive în munca lor, creând o fuziune a esteticii orientale și vestice. Astăzi, kilim-urile continuă să captiveze publicul din întreaga lume, împodobând interioarele moderne cu atracția lor atemporală și moștenirea culturală.

În ciuda provocărilor aduse de modernizare și industrializare, tehnicile tradiționale de țesut kilim au perseverat, datorită eforturilor artizanilor dedicați și organizațiilor angajate în păstrarea acestui meșteșug străvechi. Mai mult, kilim-urile au câștigat recunoaștere ca mai mult decât obiecte decorative, ci ca artefacte valoroase care întruchipează spiritul creatorilor lor și poveștile strămoșilor lor.